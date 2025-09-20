2025. szeptember 20. szombat Friderika
Szélsőséges időjárás a szárazsággal Megrepedt Föld. Egy szupercella zivatar vonul a Texas Panhandle, USA szárazság sújtotta területe felett.
Már látszik a fordulat az időjárásban: brutál hidegfront mossa el a szeptemberi nyarat

2025. szeptember 20. 09:25

A hétvége és a hétfő igazi nyári időt hoz, sok napsütéssel és 30 fok körüli hőmérsékletekkel, kedden azonban nyugatra már megérkezik az eső, írja az Időkép.

Szombat hajnalban helyenként pára és köd boríthatja be a tájat, de a délelőtti órákra ezek feloszlanak. A nap további részében száraz, napos időre számíthatunk, mérsékelt déli, délkeleti széllel. Reggel 16, délután 27 fok körüli hőmérséklet várható.

Vasárnap tovább folytatódik a napos, csapadékmentes idő, csupán vékony fátyolfelhők jelenhetnek meg a Dunántúl fölött. A déli, délkeleti szél sokfelé élénk, helyenként erős lehet. Hajnalban 10–18, napközben 26–33 fokra készülhetünk.

Hétfőn sem változik jelentősen az időjárás. A hajnali órákban ismét képződhetnek pára- és ködfoltok, napközben viszont marad a napos, száraz idő, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. A délkeleti szél mérsékelt, helyenként élénk marad. A csúcshőmérséklet 27–33 fok között alakul.

Kedden nyugat felől változás kezdődik: a felhőzet megnövekszik, és a Dunántúlon többfelé elered az eső. Ezzel szemben keleten még marad a naposabb, melegebb idő. A hőmérséklet tág határok között, 20 és 32 fok között mozog majd: nyugaton a csapadékos területeken mérhetjük az alacsonyabb, délkeleten pedig a legmagasabb értékeket.
Címlapkép: Getty Images
