A lejáró diákigazolványokat október végéig érvényesíttetni kell - hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ.
Már látszik a fordulat az időjárásban: brutál hidegfront mossa el a szeptemberi nyarat
A hétvége és a hétfő igazi nyári időt hoz, sok napsütéssel és 30 fok körüli hőmérsékletekkel, kedden azonban nyugatra már megérkezik az eső, írja az Időkép.
Szombat hajnalban helyenként pára és köd boríthatja be a tájat, de a délelőtti órákra ezek feloszlanak. A nap további részében száraz, napos időre számíthatunk, mérsékelt déli, délkeleti széllel. Reggel 16, délután 27 fok körüli hőmérséklet várható.
Vasárnap tovább folytatódik a napos, csapadékmentes idő, csupán vékony fátyolfelhők jelenhetnek meg a Dunántúl fölött. A déli, délkeleti szél sokfelé élénk, helyenként erős lehet. Hajnalban 10–18, napközben 26–33 fokra készülhetünk.
Hétfőn sem változik jelentősen az időjárás. A hajnali órákban ismét képződhetnek pára- és ködfoltok, napközben viszont marad a napos, száraz idő, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. A délkeleti szél mérsékelt, helyenként élénk marad. A csúcshőmérséklet 27–33 fok között alakul.
Kedden nyugat felől változás kezdődik: a felhőzet megnövekszik, és a Dunántúlon többfelé elered az eső. Ezzel szemben keleten még marad a naposabb, melegebb idő. A hőmérséklet tág határok között, 20 és 32 fok között mozog majd: nyugaton a csapadékos területeken mérhetjük az alacsonyabb, délkeleten pedig a legmagasabb értékeket.
A közlekedési vállalat szeptember közepén feltételes közbeszerzési eljárást indított a hálózatbővítési és korszerűsítési munkák kivitelezésére.
Berobban a késő nyár: a hétvégén országszerte visszatér a strandolós meleg, a Balaton vize tovább melegszik.
Itt a fordulat az időjárásban, hihetetlen, ami a hétvégén ránk vár: érdemes átszervezni a programokat
A hajnalok frissítőek lesznek és éjszaka pára- és ködfoltok képződhetnek, de ezek feloszlása után jellemzően napos, száraz, nyárias idő várható a hétvégén.
Az Egyesült Államok teljes mértékben helyreállítja Magyarország részvételét a vízummentességi programban, miután a két ország közötti biztonsági együttműködés megerősödött.
Meleg, napos időjárásra készülhetünk a következő napokban, a hétvégén többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet.
Volán menetrend változás 2025. szeptember 1-től: így változik a buszmenetrend Volán járatoknál, mutatjuk, hogyan módosul a távolsági buszmenetrend ősztől!
Bár júliusban összességében alig változott a külföldi vendégéjszakák száma Magyarországon, az orosz turisták látogatása látványos fordulatot vett:
A Balatoni Hajózási Zrt. feltételes közbeszerzést írt ki a Szántód és Tihany közötti kompkikötők teljes körű megújítására.
Sokkoló fűtés hírt kaptak a magyar családok: máris készülhetnek, egy hetük maradt, aztán vacoghatnak
Érdemes kihasználni ezt a hétvégét, ezek lehetnek az utolsó nyári melegek az idén.
A rendőrség büntetőeljárást indított a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében. Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt indult nyomozás.
Szeptember 30-tól az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt.
Álrendőr csuklóján kattant a bilincs: egy 16 éves fiú fülelte le, ilyet a magyar zsaruk is ritkán látnak
Egy rendőri pályára készülő 16 éves gimnazista vette észre a szabálysértést elkövető férfit.
Budapest Főváros Kormányhivatala továbbra is kiemelten ellenőrzi a BKV autóbuszok állapotát.
Front érkezik északnyugat felől, záporokkal és zivatarokkal. Miközben nyugaton 17 fok lesz, keleten közel 30 fokot mérhetünk.
