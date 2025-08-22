Óriási változás jön: teljesen átalakul a buszmenetrend ezekben a térségekben

A MÁV-csoport a Budapesti Közlekedési Központtal szoros együttműködésben 2025. szeptember 1-jétől átfogó menetrendi módosításokat vezet be a 10-es számú főút térségének autóbusz-közlekedésében. A változtatások célja a térség települései – különösen Üröm, Pilisborosjenő és Solymár – esetében a vasúti kapcsolatok jelentős fejlesztése, bővítése.

Üröm és Pilisborosjenő vasúti kapcsolatának fejlesztése, valamint a közvetlen HÉV kapcsolat kialakítása érdekében a 218-as buszok Solymár helyett Ürömön át Pilisborosjenőig közlekednek. A két településről egész nap 30 percenként biztosítottá válik az aranyvölgyi vasúti átszállási lehetőség az S76-os vonatokra, de a reggeli csúcsidőszakban a Nyugati pályaudvarra közlekedő S72-es vonatokra is, valamint a H5-ös HÉV-vel is közvetlen átszállópont létesül a Szentlélek téren.

A solymári Auchan áruház 10-es főútról való kiszolgálását a továbbiakban a 830-as Budapest – Solymár – Pilisszentiván – Pilisvörösvár – Pilisszántó vonal járatai mellett egyes időszakokban a 800-as Budapest – Pilisvörösvár – Piliscsaba – Dorog – Esztergom és a 820-821-es Budapest – Pilisvörösvár – Pilisszántó vonal járatai biztosítják, melyek az Árpád híd autóbusz-állomásról indulnak, a Flórián teret is érintik.

Solymár vasúti átszállási kapcsolatai is jelentősen bővülnek: a 64-es járatcsalád buszai Solymár vasútállomáson a késő esti időszak kivételével az óránként közlekedő 4 vonat mindegyike esetében biztosítják a teleplülés központja, a Templom tér irányú átszállási kapcsolatot.

A részletes tájékoztatás és az érintett vonalak szeptember 1-jétől érvényes menetrendjei itt érhetők el a Máv-csoport honlapján érhetőek el.

A fejlesztések a MÁV-csoport, a Budapesti Közlekedési Központ, valamint Üröm, Pilisborosjenő és Solymár település együttműködésében valósulnak meg.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapi kép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA