Gyõr, 2022. október 26.Credobus Inovell 12 típusú autóbuszok a Volánbusz Zrt. gyõri rendezvényén 2022. október 26-án. A Kravtex-Kühne Csoport októberben megkezdte száz új autóbusz szállítását a Volánbusznak, ezek beszerzési érték
Utazás

Óriási változás jön: teljesen átalakul a buszmenetrend ezekben a térségekben

Pénzcentrum
2025. augusztus 22. 20:06

A MÁV-csoport a Budapesti Közlekedési Központtal szoros együttműködésben 2025. szeptember 1-jétől átfogó menetrendi módosításokat vezet be a 10-es számú főút térségének autóbusz-közlekedésében. A változtatások célja a térség települései – különösen Üröm, Pilisborosjenő és Solymár – esetében a vasúti kapcsolatok jelentős fejlesztése, bővítése.

Üröm és Pilisborosjenő vasúti kapcsolatának fejlesztése, valamint a közvetlen HÉV kapcsolat kialakítása érdekében a 218-as buszok Solymár helyett Ürömön át Pilisborosjenőig közlekednek. A két településről egész nap 30 percenként biztosítottá válik az aranyvölgyi vasúti átszállási lehetőség az S76-os vonatokra, de a reggeli csúcsidőszakban a Nyugati pályaudvarra közlekedő S72-es vonatokra is, valamint a H5-ös HÉV-vel is közvetlen átszállópont létesül a Szentlélek téren.

A solymári Auchan áruház 10-es főútról való kiszolgálását a továbbiakban a 830-as Budapest – Solymár – Pilisszentiván – Pilisvörösvár – Pilisszántó vonal járatai mellett egyes időszakokban a 800-as Budapest – Pilisvörösvár – Piliscsaba – Dorog – Esztergom és a 820-821-es Budapest – Pilisvörösvár – Pilisszántó vonal járatai biztosítják, melyek az Árpád híd autóbusz-állomásról indulnak, a Flórián teret is érintik.
Solymár vasúti átszállási kapcsolatai is jelentősen bővülnek: a 64-es járatcsalád buszai Solymár vasútállomáson a késő esti időszak kivételével az óránként közlekedő 4 vonat mindegyike esetében biztosítják a teleplülés központja, a Templom tér irányú átszállási kapcsolatot.

Kapcsolódó cikkeink:

A részletes tájékoztatás és az érintett vonalak szeptember 1-jétől érvényes menetrendjei itt érhetők el a Máv-csoport honlapján érhetőek el.

A fejlesztések a MÁV-csoport, a Budapesti Közlekedési Központ, valamint Üröm, Pilisborosjenő és Solymár település együttműködésében valósulnak meg.

Címlapi kép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #bkk #MÁV #menetrend #volán #autóbusz #fejlesztések #buszközlekedés #buszmenetrend

