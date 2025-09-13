2025. szeptember 13. szombat Kornél
27 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tihanyi félsziget a Balatonnál egy őszi napon.
Utazás

Eddig élvezhetjük a nyárias időt: hamarosan hidegfront zúdul az országra, óriási esőzések jönnek

Pénzcentrum
2025. szeptember 13. 11:11

Szombaton a napsütést főként délelőtt fátyolfelhőzet szűrheti, de csapadék nem várható. Mérsékelt lesz a délkeleti szél.

Szombaton a napsütést főként délelőtt fátyolfelhőzet szűrheti, de csapadék nem várható. Mérsékelt lesz a délkeleti szél. Még marad a nyárias meleg, délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet- írja az Időkép. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Vasárnap hidegfront érkezik esővel, záporokkal, zivatarokkal, több helyen kiadós csapadék hullhat. A kezdetben délies szél napközben egyre többfelé északnyugatira fordul, sokfelé élénk, erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet visszaesik, délután 18-27 fok várható, a 25 fok fölötti értékeket keleten, délkeleten mérhetjük.

Hétfőn az ország nagy részén napos, keleten gomolyfelhős időre van kilátás. Hajnalban helyenként pára-, ködfoltok is képződhetnek. Kisebb eső, záporok már csak északkeleten fordulhatnak elő A légmozgás veszít erejéből, de délelőtt keleten még az északi, délután nyugaton a délnyugati szél megélénkülhet. Hajnalban 7-16, napközben 21-26 fokot mérhetünk.

Kedden a kezdeti naposabb időt északnyugat felől erős felhősödés követi, egy újabb hidegfront érkezik esővel, záporral, néhol zivatarral és feltámadó északi-északnyugati széllel. A legmagasabb hőmérséklet 20 és 27 fok között alakul. Szerdán eleinte délen, délnyugaton eshet, délután a felhőátvonulásokból már csak helyenként fordulhat elő futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A szeles időben 18-23 fokra készülhetünk.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #ősz #hidegfront #időjárás előrejelzés #hétvégi időjárás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:11
11:03
10:05
09:00
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 13.
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
2025. szeptember 12.
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
2025. szeptember 12.
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
2025. szeptember 12.
Óriási lemaradásban Budapest, új világ jön a turizmusban: ez még sokba kerülhet Magyarországnak
2025. szeptember 12.
Így nyaralhatsz harmadáron a tengernél 2025 őszén: van egy buktató, sokan járhatnak pórul
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 13. szombat
Kornél
37. hét
Szeptember 13.
Az elsősegélynyújtás világnapja
Szeptember 13.
Programozók napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Listázná a magyar kormány, ki jár külföldre dolgozni: itt a rendelet tervezete
2
2 hete
Óriási trend most a "meztelen utazás": vagyonokat spórolhat, aki bevállalós
3
6 napja
Nyaralás ősszel: ezek a legjobb meleg tengerpartok szeptembertől novemberig
4
2 hete
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
5
2 hete
Filléres repjegyeket szórt ki a Ryanair: ennyiért ritkán juthatsz el európai nagyvárosokba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjhalasztás
az esedékes díj későbbi időpontban történő megfizetésére vonatkozó megállapodás, amely csak írásban érvényes. A díjhalasztás tartama alatt a biztosító kockázatviselése fennáll.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 13. 10:05
Kóstoltad már az angyalbögyörőt? Így készítsd a filléres házi nudlit, mindenki repetázni fog belőle
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 13. 09:00
Hihetetlen! Újabb milliárdos magyarral bővült a gazdagok társasága, íme a súlyos forintokat érő számsor
Agrárszektor  |  2025. szeptember 13. 10:02
Ettől leesik az állad: komoly problámát oldhat meg ez a magyar kutatás