Eddig élvezhetjük a nyárias időt: hamarosan hidegfront zúdul az országra, óriási esőzések jönnek

Szombaton a napsütést főként délelőtt fátyolfelhőzet szűrheti, de csapadék nem várható. Mérsékelt lesz a délkeleti szél. Még marad a nyárias meleg, délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet- írja az Időkép.

Vasárnap hidegfront érkezik esővel, záporokkal, zivatarokkal, több helyen kiadós csapadék hullhat. A kezdetben délies szél napközben egyre többfelé északnyugatira fordul, sokfelé élénk, erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet visszaesik, délután 18-27 fok várható, a 25 fok fölötti értékeket keleten, délkeleten mérhetjük.

Hétfőn az ország nagy részén napos, keleten gomolyfelhős időre van kilátás. Hajnalban helyenként pára-, ködfoltok is képződhetnek. Kisebb eső, záporok már csak északkeleten fordulhatnak elő A légmozgás veszít erejéből, de délelőtt keleten még az északi, délután nyugaton a délnyugati szél megélénkülhet. Hajnalban 7-16, napközben 21-26 fokot mérhetünk.

Kedden a kezdeti naposabb időt északnyugat felől erős felhősödés követi, egy újabb hidegfront érkezik esővel, záporral, néhol zivatarral és feltámadó északi-északnyugati széllel. A legmagasabb hőmérséklet 20 és 27 fok között alakul. Szerdán eleinte délen, délnyugaton eshet, délután a felhőátvonulásokból már csak helyenként fordulhat elő futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A szeles időben 18-23 fokra készülhetünk.