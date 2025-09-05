Sok napsütés lesz kevés felhő várható, de az északi és nyugati tájakon zápor, zivatar is kialakulhat.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 5.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. szeptember 5., péntek.
Névnap
Viktor, Lőrinc
Friss hírek
- Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat
- Bedőlt a Balaton: mi folyik a magyar tengernél, egyre kevesebb utazó választja
- Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben
- Most jöhet az igazi feketeleves a háborúban: Putyin nem nyugszik, ameddig fel nem számolja Ukrajnát?
- Beragadt a magyar gazdaság: van még esély értelmezhető növekedésre 2026-ban?
- Trükkös számla-akciók a magyar bankokban: csak látszólag olyan nagylelkűek a pénzintézetek
Deviza árfolyam
EUR: 393.03 Ft
CHF: 418.63 Ft
GBP: 453.05 Ft
USD: 336.81 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 30630 Ft
MOL: 2924 Ft
RICHTER: 10430 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.09.06: Általában gomolyfelhős, száraz idő várható, de keleten, északkeleten a magasabbra törő gomolyfelhőkből helyenként zápor, zivatar kialakulhat, többórás napsütés azonban ott is valószínű. Az északnyugati, északi szél nagy területen megélénkül. Kora reggel általában 15, 20, délután 24, 32 fok valószínű.
2025.09.07: Többnyire napos időre van kilátás fátyol- és gomolyfelhőkkel, legfeljebb északkeleten lehet néhol zápor. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 10, 18, délután 26, 31 fok között alakul a hőmérséklet.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.09.04)
Akciók
