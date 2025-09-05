2025. szeptember 5. péntek Viktor, Lőrinc
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 5.)
Utazás

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 5.)

Pénzcentrum
2025. szeptember 5. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. szeptember 5., péntek.

Névnap

Viktor, Lőrinc

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 393.03 Ft
CHF: 418.63 Ft
GBP: 453.05 Ft
USD: 336.81 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 30630 Ft
MOL: 2924 Ft
RICHTER: 10430 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.06: Általában gomolyfelhős, száraz idő várható, de keleten, északkeleten a magasabbra törő gomolyfelhőkből helyenként zápor, zivatar kialakulhat, többórás napsütés azonban ott is valószínű. Az északnyugati, északi szél nagy területen megélénkül. Kora reggel általában 15, 20, délután 24, 32 fok valószínű.

2025.09.07: Többnyire napos időre van kilátás fátyol- és gomolyfelhőkkel, legfeljebb északkeleten lehet néhol zápor. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 10, 18, délután 26, 31 fok között alakul a hőmérséklet.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.09.04)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:02
07:45
07:34
05:25
21:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 5.
Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat
2025. szeptember 4.
Bedőlt a Balaton: mi folyik a magyar tengernél, egyre kevesebb utazó választja
2025. szeptember 4.
Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben
2025. szeptember 4.
Most jöhet az igazi feketeleves a háborúban: Putyin nem nyugszik, ameddig fel nem számolja Ukrajnát?
2025. szeptember 4.
Beragadt a magyar gazdaság: van még esély értelmezhető növekedésre 2026-ban?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 5. péntek
Viktor, Lőrinc
36. hét
Szeptember 5.
Jótékonysági világnap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Megszületett a rangsor: ez a város lett Magyarország történelmi fővárosa
2
2 hete
Hoppá! Itt a drámai fordulat az időjárásban: mégis elmossa a vihar augusztus 20-át Budapesten?
3
3 hete
Lesz tűzijáték augusztus 20-án 2025-ben? Itt vannak a tűzijáték budapesti és vidéki időpontjai, balatoni helyszínei
4
4 napja
Listázná a magyar kormány, ki jár külföldre dolgozni: itt a rendelet tervezete
5
1 hete
Óriási trend most a "meztelen utazás": vagyonokat spórolhat, aki bevállalós
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adótartozás
az esedékességkor meg nem fizetett adó és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 5. 05:25
Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 20:52
Friss! A Hatoslottó 36. heti nyerőszámai csütörtökön
Agrárszektor  |  2025. szeptember 5. 07:07
Bajban a bolgár termelők, súlyos gondokkal küzdenek