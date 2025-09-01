2025. szeptember 1. hétfő Egyed, Egon
25 °C Budapest
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 1.)
Pénzcentrum
2025. szeptember 1. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. szeptember 1., hétfő.

Névnap

Egyed, Egon

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 396.65 Ft
CHF: 423.61 Ft
GBP: 458.01 Ft
USD: 338.7 Ft

Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 24.
A Hatoslottó nyerőszámai a 34. héten emelkedő számsorrendben a következők:
9, 13, 24, 26, 30, 42

Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 76 db
4-es találat: 2435 db
3-as találat: 32985 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 29530 Ft
MOL: 2914 Ft
RICHTER: 10270 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.02: Általában sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, majd nyugat felől növekszik a felhőzet. Délután a nyugati határvidéken, estétől a Dunántúlon már másutt is van esély záporra, zivatarra. A déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 12, 18 fok között alakul, de az északi völgyekben egy-két fokkal hidegebb lesz. A maximum 28, 34 fok között alakul.

2025.09.03: Éjjel erősen megnövekszik a felhőzet, amely napközben nyugat felől már csökken is, keletről nyugat felé haladva egyre több napsütés valószínű. Összességében többfelé számíthatunk záporra, zivatarra, majd esőre is. Reggelig a Tiszántúlon még kicsi a csapadék esélye, délutántól pedig a Dunántúlon már szűnik a csapadéktevékenység. Az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon megélénkül. A minimum-hőmérséklet 15, 21, a maximum 25, 30 fok között alakulhat.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2025.09.01)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
