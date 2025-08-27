Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 27.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. augusztus 27., szerda.

Névnap

Gáspár

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 396.12 Ft

CHF: 423.55 Ft

GBP: 458.66 Ft

USD: 340.97 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 30550 Ft

MOL: 2944 Ft

RICHTER: 10680 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.08.28: Derült, napos idő várható, majd napközben nyugat felől közép- és magasszintű felhőzet, illetve szaharai por érkezik, melyek főleg az ország nyugati felén szűrhetik a napsütést. Csapadék nem várható. A délies szél nagy területen megerősödik, elsősorban északnyugaton viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 11, 21 fok között valószínű, a szelesebb északnyugati tájakon lesz enyhébb az éjszaka, ugyanakkor a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Délután 30, 35 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

2025.08.29: Magasabb szintű felhők, illetve szaharai por mellett szűrt napsütés várható, majd nyugat felől vastagabb felhőtömbök érkeznek. A nap második felében a Dunántúl nyugati felén már előfordulhat zápor, zivatar. A déli, délnyugati szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet általában 14, 23 fok között alakul, de a szélvédett, kevésbé felhős északkeleti hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb lehet a hajnali órákban. A maximum-hőmérséklet többnyire 32, 38 fok között valószínű, de a nyugati tájakon 30 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Bár front nincs fölöttünk, a magasban zajló kezdődő melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2025.08.26)

