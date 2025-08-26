A magyarok többsége továbbra is aggódik anyagi biztonsága miatt: a fizetés elértéktelenedése, a nyugdíj bizonytalansága és a váratlan jövedelem-kiesés okozza a legnagyobb félelmet.
Áldás vagy átok az Otthon Start hitel? Indul a felfordulás, megbolondul a magyar lakáspiac
Szeptember elsejétől indul az Otthon Start Program, de a végleges rendelet már ma módosította a feltételeket. Az új szabályok korlátozzák az adóstársak körét, engedélyezik a résztulajdon-vásárlást, és pontosítják a kamattámogatás mértékét. A Bankmonitor és a Pénzcentrum a témában elindította közvélemény-kutatását, segítsd a munkánkat egy kitöltéssel!
Szeptember elsejétől indul az Otthon Start Program, a 3%-os támogatott kölcsönt első lakásszerzők vehetik igénybe, de már ma megjelent a végleges rendelet, amely több lényeges módosítást tartalmaz. Az új szabályok főként az adóstársak bevonására, a résztulajdon vásárlására és a kamattámogatás mértékére vonatkoznak.
A legfontosabb változás, hogy egy személy akkor sem igényelhet Otthon Start hitelt, ha korábban adóstársként szerepelt egy másik hitelügyletben. A módosítás egyértelművé teszi, hogy az adóstársak köre korlátozott: csak az igénylő házastársa és/vagy szülője vehet részt a kölcsönben, más családtagok, például testvérek már nem.
Újdonság az is, hogy az osztatlan közös ingatlanban történő résztulajdon-vásárlás elfogadható a támogatás szempontjából, így például ikerház esetén a vevő egy önállóan forgalomképes lakást szerezhet. Ezen felül a program kombinálható más lakástámogatásokkal, például a Falusi CSOK-kal, ami lehetővé teszi, hogy az élettársak is részt vegyenek a támogatásban.
A kamattámogatás pontosításával a teljes hitelkamat és az ügyfél által fizetendő kamat mértéke is egyértelművé vált: a támogatás mértéke nem haladhatja meg a bank által ténylegesen megállapított teljes kamatot. A változások célja, hogy a program rugalmasabb, átláthatóbb és a piaci helyzethez jobban alkalmazkodó legyen.
