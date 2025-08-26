Ma reggel elindult a 274-es Csobajbusz, Budapest első igényvezérelt járata, amely a cinkotai HÉV-állomást köti össze a XVI. kerületi Csobaj-bánya térségével.
Figyelem! Nagy változás jön a SZÉP-kártyáknál: minden tulajdonost érint, itt vannak a tudnivalók
Idén szeptember 1-től életbe lépnek a tavaly év végén bejelentett, digitális SZÉP kártyára vonatkozó szabályok, valamint emelkedik az adható juttatás éves keretösszege is. A digitalizáció térhódítását veszi figyelembe az előírás, amely szerint az ősz első napjától kezdve a SZÉP kártyáknak minden digitális platformon működnie kell, ami gyorsabbá, egyszerűbbé és egyben átláthatóbbá is teszi a költéseket. Az egyik kibocsátó bank adatai alapján a lakosság nyitott a digitális átállásra, augusztus végéig ugyanis közel 21 ezer SZÉP kártyát digitalizáltak a kártyabirtokosok a banknál.
Hamarosan még egyszerűbbé és átláthatóbbá válik a SZÉP kártyák használata az életbelépő változásoknak köszönhetően. A kártyabirtokosok kizárólag olyan helyeken tudják majd használni a népszerű juttatási formát, ahol rendelkeznek elektronikus terminállal is. Továbbá a maximálisan adható keretösszeg is emelkedett a juttatási forma esetében: az eddig adható 450 ezer forint helyett már 570 ezer forintot kaphatnak éves szinten a munkavállalók.
A K&H Bank adatai szerint egyre népszerűbb a digitális fizetési megoldás az ügyfelek körében, ugyanis a digitalizált SZÉP kártyák száma idén augusztusban már közelíti a 21 ezret, júliusban pedig már átlépte a 100 millió forintot a velük egy hónapban elköltött összeg.
Ezzel augusztus elejére elérték az 500 millió forintos összköltést a digitalizált SZÉP kártyák az idei évben. Azonban nemcsak a forgalom, hanem az elfogadóhelyek száma is intenzív növekedésnek indult ebben az időszakban: január elseje óta több mint 3600 új elfogadóhelyet regisztrált a K&H, így összesen 46 ezer elfogadóhelye van a banknak.
Ma már az okoseszközökön keresztül intézzük a mindennapi dolgainkat, ezért elengedhetetlen volt számunkra, hogy a SZÉP kártyát is ugyanolyan egyszerűséggel tudják használni ügyfeleink, mint a bankkártyájukat, akár mobiltelefonos, vagy okosórával történő fizetés során. Az adatokból úgy látjuk, hogy egyre népszerűbb ez a fizetési forma ügyfeleink körében, az ősszel érkező változások pedig várhatóan még tovább növelik majd a digitális SZÉP kártya tranzakciók számát
– kommentálta a változásokat Oraveczné Németh Ildikó, a bank lakossági és kkv szegmens marketingvezetője
Csömörön egy pitbull terrier rátámadt egy fiatal férfira és kutyájára, mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek.
Az európai turizmus újra növekedési pályára állt, de a szektor előtt továbbra is komoly kihívások állnak.
Utolsókat rúgja a nyár, de jövő héten még visszatér a kánikula: ezen a napon búghatnak fel újra a klímák
Kedden már akár 31 fok is lehet, de csütörtökre ér ide az igazi tikkasztó hőség.
Az iskolakezdés és a munka már a küszöbön, de mielőtt teljesen elmerülnénk az őszben, miért ne zárnánk le a nyarat egy utolsó pihentető hétvégével?
A hőhullámok, erdőtüzek okozta kiesés miatt a külföldi utazások költségei az egekbe szöknek, ezért egyre kevesebben engedhetik majd meg maguknak azokat.
Pár napos őszi kiruccanás? Ez a 10 európai úti cél csodálatos ősszel is: ide érdemes még idén elutazni
Az ősz tökéletes időszak azokhoz az utazásokhoz, ahol a természetjáráson és a gasztronómiai kalandokon van a hangsúly.
A munkálatok idején az utasok közlekedését budapesti átszálló pontok segítségével szervezi meg a MÁV.
A fejlesztések a MÁV-csoport, a Budapesti Közlekedési Központ, valamint Üröm, Pilisborosjenő és Solymár település együttműködésében valósulnak meg.
Olcsóbb nálunk a fagyi, mint bárhol az EU-ban – mégis alig eszünk belőle. Miért? Nézd meg a CHART by Pénzcentrum új videóját!
A Keleti lezárása idején a BKK expresszvillamossal, sűrített járatokkal és jegyelfogadással könnyíti az utazást.
Brutál árak lesznek a kedvelt őszi kirándulóhelyen 2025-ben: 600 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
München idén ősszel ismét a világ egyik legnagyobb sörünnepévé változik: az Oktoberfestet 2025. szeptember 20. és október 5. között rendezik meg a Theresienwiesén.
Indul az utószezoni roham az Adriára, brutál olcsósítást jelentettek be: jól járhat, aki kivárt a nyaralással
Nyár végétől a MÁV-csoport kedvezőbb áron kínál eljutást az Adria-tenger partjára.
A 2013-ban nagy reményekkel indult nemzeti légitársaság 2016 óta semmilyen tevékenységet nem folytat.
Szokatlan számok érkeztek a horvát paradicsomból: meglepően sok lett a kígyómarás az Isztriai-félszigeten
Riasztóan megnövekedett a kígyómarások száma Horvátország Isztria régiójában, ahol egy hétéves fiú életveszélyes állapotba került homoki vipera marása következtében.
