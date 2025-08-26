2025. augusztus 26. kedd Izsó
Üvegházi munkások, akik virágokat árulnak ,bankkártyás vásárlás
Utazás

Figyelem! Nagy változás jön a SZÉP-kártyáknál: minden tulajdonost érint, itt vannak a tudnivalók

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 12:02

Idén szeptember 1-től életbe lépnek a tavaly év végén bejelentett, digitális SZÉP kártyára vonatkozó szabályok, valamint emelkedik az adható juttatás éves keretösszege is. A digitalizáció térhódítását veszi figyelembe az előírás, amely szerint az ősz első napjától kezdve a SZÉP kártyáknak minden digitális platformon működnie kell, ami gyorsabbá, egyszerűbbé és egyben átláthatóbbá is teszi a költéseket. Az egyik kibocsátó bank adatai alapján a lakosság nyitott a digitális átállásra, augusztus végéig ugyanis közel 21 ezer SZÉP kártyát digitalizáltak a kártyabirtokosok a banknál.

Hamarosan még egyszerűbbé és átláthatóbbá válik a SZÉP kártyák használata az életbelépő változásoknak köszönhetően. A kártyabirtokosok kizárólag olyan helyeken tudják majd használni a népszerű juttatási formát, ahol rendelkeznek elektronikus terminállal is. Továbbá a maximálisan adható keretösszeg is emelkedett a juttatási forma esetében: az eddig adható 450 ezer forint helyett már 570 ezer forintot kaphatnak éves szinten a munkavállalók.

Kutatás az Otthon Start hitelről

Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja - kérjük olvasóinkat, hogy vegyenek részt a kutatásban: a felmérés célja feltérképezni, kik terveznek hitelfelvételt, milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak, és hogyan alakítja a program a vásárlási döntéseket. 

A K&H Bank adatai szerint egyre népszerűbb a digitális fizetési megoldás az ügyfelek körében, ugyanis a digitalizált SZÉP kártyák száma idén augusztusban már közelíti a 21 ezret, júliusban pedig már átlépte a 100 millió forintot a velük egy hónapban elköltött összeg.

Ezzel augusztus elejére elérték az 500 millió forintos összköltést a digitalizált SZÉP kártyák az idei évben. Azonban nemcsak a forgalom, hanem az elfogadóhelyek száma is intenzív növekedésnek indult ebben az időszakban: január elseje óta több mint 3600 új elfogadóhelyet regisztrált a K&H, így összesen 46 ezer elfogadóhelye van a banknak.

Ma már az okoseszközökön keresztül intézzük a mindennapi dolgainkat, ezért elengedhetetlen volt számunkra, hogy a SZÉP kártyát is ugyanolyan egyszerűséggel tudják használni ügyfeleink, mint a bankkártyájukat, akár mobiltelefonos, vagy okosórával történő fizetés során. Az adatokból úgy látjuk, hogy egyre népszerűbb ez a fizetési forma ügyfeleink körében, az ősszel érkező változások pedig várhatóan még tovább növelik majd a digitális SZÉP kártya tranzakciók számát

– kommentálta a változásokat Oraveczné Németh Ildikó, a bank lakossági és kkv szegmens marketingvezetője
Címlapkép: Getty Images
#utazás #SZÉP-kártya #bank #szép kártya #változás #kh #bankok

