Kiadták a riasztást, a fél országot elmossa a zivatar: ezek a megyék biztosan nem ússzák meg

Erősen felhős, csapadékos idővel indul a péntek, délután azonban a Dunántúlon már napos idő várható. A keleti megyékben estig még kitart az eső, miközben erős, helyenként viharos széllökések kísérhetik a hidegfront átvonulását, írja a HungaroMet.

A nap első felében jellemzően erősen felhős idő várható, és északnyugatról újabb csapadékzóna érkezik, amely délkelet felé mozog.

Kora este már inkább csak a keleti megyékben fordulnak elő erősen felhős vagy borult, csapadékos területek, majd késő estére ott is eláll az eső. A Dunántúlon délután már napos idő valószínű.

Zivatar miatt az alábbi vármegyékre adtak ki elsőfokú figyelmeztetést:

Bács-Kiskun,

Békés,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Csongrád-Csanád,

Hajdú-Bihar,

Heves,

Nógrád,

Pest,

Szabolcs-Szatmár-Bereg és

Jász-Nagykun-Szolnok.

Kiadták a figyelmeztetést zivatarra.

Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet többfelé erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében is előfordulnak erős, főként a déli országrészben akár viharos széllökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között alakul, ennél pár fokkal hűvösebb az északi tájakon, míg melegebb a Viharsarokban lehet. Késő estére 15 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet.