Heves zivatar és szakadó eső közeledik egy lakóközösséghez. Canon 5D MarkII
Kiadták a riasztást, a fél országot elmossa a zivatar: ezek a megyék biztosan nem ússzák meg

Pénzcentrum
2025. augusztus 22. 07:25

Erősen felhős, csapadékos idővel indul a péntek, délután azonban a Dunántúlon már napos idő várható. A keleti megyékben estig még kitart az eső, miközben erős, helyenként viharos széllökések kísérhetik a hidegfront átvonulását, írja a HungaroMet.

A nap első felében jellemzően erősen felhős idő várható, és északnyugatról újabb csapadékzóna érkezik, amely délkelet felé mozog.

Kora este már inkább csak a keleti megyékben fordulnak elő erősen felhős vagy borult, csapadékos területek, majd késő estére ott is eláll az eső. A Dunántúlon délután már napos idő valószínű.

Zivatar miatt az alábbi vármegyékre adtak ki elsőfokú figyelmeztetést:

  • Bács-Kiskun,
  • Békés,
  • Borsod-Abaúj-Zemplén,
  • Csongrád-Csanád,
  • Hajdú-Bihar,
  • Heves,
  • Nógrád,
  • Pest,
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg és
  • Jász-Nagykun-Szolnok.
Figyelmeztetés zivatarra.Kiadták a figyelmeztetést zivatarra.

Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet többfelé erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében is előfordulnak erős, főként a déli országrészben akár viharos széllökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között alakul, ennél pár fokkal hűvösebb az északi tájakon, míg melegebb a Viharsarokban lehet. Késő estére 15 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet.
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

