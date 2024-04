Világsztárokat jelentett be a MOL Nagyon Balaton: itt a 2024-es fellépők friss listája

Gregory Porter Veszprémben, a Morcheeba Paloznakon, Jan Blomqvist Tihanyban, a Purple Disco Machine és Azahriah Zamárdiban ad koncertet a MOL Nagyon Balaton idei nyári fesztiválsorozata keretében.

Kapolcstól Balatonfüreden és Keszthelyen át egészen Siófokig számos világsztár, valamint Azahriah-tól Zoránig hazai művészek százai lépnek fel. Várhatóan idén is több százezer vendéget vonzanak a tó környékére a kulturális események és fesztiválok - közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

2024-ben a Jazzpiknik, a VeszprémFest, a Strand Fesztivál, a Balaton Piknik, a ZamJam, a Kultkikötő, a Művészetek Völgye, a Balaton Sound, a B my Lake, a Veszprémi Utcazene Fesztivál vagy a Plázs mellé újabb nívós produkciók sorakoznak fel. A MOL Nagyon Balaton része idén a Be Massive Horizon programja, a balatonakarattyai Peter's Terasz és az alsóörsi Tábor Fesztivál is. A Bagossy Brothers Company Balaturné címmel ötállomásos biciklis miniturnét szervez a tó körül.

Mint írták, több mint egy évtizedes fennállása óta a Nagyon Balaton a hazai turizmus egyik legfontosabb védjegyévé vált. Az alapítók feladatuknak tekintik, hogy a hazai és külföldi látogatók a sokszínű kulturális és gasztronómiai kínálat ismeretében látogassák meg és térjenek vissza a Balatonhoz.

Túlzás nélkül kijelenthető, hogy világszínvonalú vonzerőt mondhat magáénak a Balaton az idei évben is. Hosszú ideje jellemzően közel egymillió vendéget vonzanak a Balatonra a kulturális programok

- idézte az alapító Fülöp Zoltánt és Lobenwein Norbertet a közlemény.

Az idei szabadtéri programok sorát a Be Massive Horizon nyitja Balatonbogláron május 25-én, majd június 8-án Szántód-Tihany között félúton az új kompok avatójával folytatódik a Horizon partik sorozata. A ZamJam megújult formában, ingyenes rendezvényként május 31. és június 2. között Zamárdiba várja a közönséget. A háromnapos fesztiválon fellép például a Hot Jazz Band és Charlie, lesznek gyermek-, sport- és képzőművészeti programok, kertmozi, irodalmi terasz.

Júniustól a Plázs Siófok többek között az Edda, Dzsúdló, a Neoton Família és a Quimby koncertjével és dj-kkel, a Kultkikötő programjai Balatonszárszótól Alsóörsön át Balatonföldvárig színházzal, filmklubbal, klasszikus és könnyűzenei programokkal nyújtanak kikapcsolódási lehetőséget. A hónap utolsó hétvégéjén a 6. Bondoró Nemzetközi Utcaszínház Fesztiválon nemzetközi és hazai attrakciók, gólyalábasok, bábművészek, artisták és zenészek lepik el Balatonalmádit.

A Balaton Piknik június 14-től 16-ig ezúttal Tihanyba érkezik. A fő helyszínen szombaton és vasárnap piac, kortárs művészek pop-up tárlatai, estefelé koncertek, világsztár dj-k várják a közönséget, köztük Worakls és Jan Blomqvist. Július 3. és 6. között a legismertebb elektronikus zenei sztárok várják a rajongókat Zamárdiban a Balaton Soundon, amely idén is otthont ad a B my Lake fesztiválnak. Néhány név a programból: Adam Beyer, Juliet Fox, Paul Kalkbrenner, Alison Wonderland.

Európa legnagyobb tókerülő vitorlásversenye, az 56. Kékszalag július 18-án rajtol Balatonfüredről, két nappal később lesz az idei Balaton átúszás Révfülöp és Balatonboglár között. A VeszprémFesten július 16-20. között Gregory Porter, a Toto, Paloma Faith, a Milky Chance, valamint José Cura lép fel, Snétberger Ferenc pedig három nap három különböző műsort ad elő a Jezsuita Templomkertben.

A Művészetek Völgye összművészeti fesztivál több ezer programmal, többek között az Elefánt, a 30Y, a Parno Graszt és Platon Karataev koncertjével készül július 19. és 28. között Kapolcson, Vigántpetenden és Taliándörögdön. A Paloznaki Jazzpikniken augusztus 1-től 3-ig Anastacia-, Brand New Heavies-, Morcheeba-, Izo FitzRoy- és Tony Hadley koncert is lesz, július végén pedig a Veszprémi Utcazene Fesztivált rendezik meg.

A Strand Fesztiválon a hazai klubok és koncerthelyszínek főszereplői adják egymásnak a színpadot augusztus 22. és 24. között Zamárdiban. Itt ad koncertet Azahriah, a Bagossy Brothers Company, Majka, Dzsúdló és Beton.Hofi is, a nemzetközi szintérről pedig Alok, Elderbrook és a Chase & Status. Ismét jelen lesz a cirkuszok világa, a közönség kipróbálhatja magát az artisták világában.

A rockzenét kedvelőket a Tábor Fesztivál várja Alsóörsön augusztus 28-tól 31-ig a Stratovariusszal, a Toy Dollsszal és a Korpiklaanival. Június első szombatján a borrajongó természetbarátoké lesz a főszerep a Szent György-hegy Hajnalig eseményen, a szentgyörgyvári Margófeszt irodalmi és filmprogramjait pedig kiegészíti Bödőcs Tibor, a Péterfy Bori & Love Band, a hiperkarma és a Platon Karataev.

Május végén jelenik meg a Best of Summer kiadványunk, amely a régió eseményeinek programjait mutatja be, a közösségi média felületeken pedig naponta adunk hírt a Balaton eseményeiről

- mondta Váncza Panna, a MOL Nagyon Balaton vezetője.