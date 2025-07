Újra nyit a népszerű balatoni strand: vége a tilalomnak, megszűnt a veszély

Végre fellélegezhetnek a balatongyöröki strandolók: a Szépkilátói strandon ismét szabad a fürdőzés, miután a vízminőség teljesen megfelelt az előírásoknak!

Balatongyörök önkormányzata Facebookon jelentette be: a Szépkilátói (kis)strandon elrendelt ideiglenes fürdési tilalmat a mai nappal feloldották. A döntés hátterében az áll, hogy a megismételt vízminőség-vizsgálat eredményei minden vizsgált paraméter tekintetében megfeleltek az előírásoknak, így a strand ismét biztonságosan használható.

Ahogy a Pénzcentrum is megírta, a június 21-ei bezárás után sokan aggódtak a fürdőhely állapota miatt. Az önkormányzat most köszönetet mondott a lakosságnak és a vendégeknek türelmükért és együttműködésükért. A közleményben még kiemelik, hogy Balatongyörök mindkét strandja – a Községi strand és a Szépkilátói strand – mostantól teljes kapacitással várja a látogatókat. Az önkormányzat azt is jelezte, hogy a további fejlesztéseken folyamatosan dolgoznak, és kérik a lakosságot, hogy figyeljék az aktuális tájékoztatásokat a hivatalos kommunikációs csatornákon: