Eldőlt: ez lett 2025 legszebb strandja, nincs is olyan messze

A Tripadvisor utazási portál közzétette a világ legjobb strandjainak 2025-ös rangsorát, amelynek élére a görögországi Kréta szigetén található Elafonissi Beach került.

A friss bejelentés szerint a Tripadvisor a felhasználói értékelések átfogó elemzése alapján állította össze a "Travelers' Choice Awards: Best of the Best Beaches" listáját, amely hat kontinens 50 országának több mint 100 tengerparti helyszínét rangsorolja.

Az Elafonissi Beach, amely 2021 óta először került fel a listára, ezúttal 23 helyet ugrott előre, és megszerezte az első helyet. A látogatók különösen a türkizkék vizet, a rózsaszín homokot, a túraútvonalakat és a napozásra alkalmas tágas területeket értékelik - számolt be a travelandleisure.com.

A Tripadvisor szerint a strand meglátogatására a május és szeptember a legalkalmasabb időszak, amikor kellemes, napos az idő, és jóval kevesebb a turista, mint a júniustól augusztusig tartó főszezonban.

Az értékelésekben a látogatók kiemelték a lélegzetelállító tájat, a sekély vizet és a távoli, nyugodt környezetet. "Olyan élmény, ami semmihez sem fogható. Mintha a Csendes-óceán partján lennél, pedig valójában Krétán, Görögországban vagy" - írta az egyik értékelő.

A lista további élmezőnyében a thaiföldi Phuket szigetén található Banana Beach, az arubai Eagle Beach, a floridai Siesta Beach és a portugáliai Praia da Falésia szerepel.