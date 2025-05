Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. május 14.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. május 14., szerda.

Névnap

Bonifác

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 403.97 Ft

CHF: 430.57 Ft

GBP: 480.39 Ft

USD: 361.13 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 27250 Ft

MOL: 3080 Ft

RICHTER: 10550 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.05.15: Észak felől frontális felhőzet érkezik, amely mentén több helyen valószínű eső, zápor, nagyobb eséllyel a déli és a keleti országrészben zivatar is kialakulhat. Északnyugaton a legkisebb a csapadék esélye. Este észak felől egyre nagyobb területen elkezd kiderülni az ég. A délnyugati, majd az északira forduló szelet erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 7 és 12 fok között alakul, de a szélvédett, kevésbé felhős déli, délnyugati tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között valószínű, de északkeleten több fokkal alacsonyabb értékekre számíthatunk. A front mögött délután mindenütt jelentősen visszaesik a hőmérséklet.

2025.05.16: Délen, délkeleten is csökken a felhőzet, és átmenetileg nagy területen kiderül az ég. A napsütés azonban nem lesz zavartalan, napközben ugyanis gomolyfelhők képződnek, amelyek jobban összeállva hosszabb időre is eltakarhatják a napot. Néhol zápor előfordulhat. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk, a Dunántúlon néhol erős lökések. Hajnalban általában 2, 8 fok valószínű, a szélcsendes északkeleti völgyekben azonban gyenge fagy is előfordulhat. Délután 14, 19 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2025.05.13)

Akciók

