Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. május 7.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. május 7., szerda.

Névnap

Gizella

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 404.61 Ft

CHF: 431.92 Ft

GBP: 475.83 Ft

USD: 356.34 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 26150 Ft

MOL: 2994 Ft

RICHTER: 10760 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.05.08: Az ország délnyugati, nyugati felén általában erősen felhős vagy borult idő várható, eső, zápor is előfordulhat, míg keleten, északkeleten változóan felhős idő várható hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, arrafelé csapadéknak kicsi az esélye. Estétől észak felől szakadozik, csökken a felhőzet. Az északias szelet többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 7 és 12 fok között valószínű, de a kevésbé felhős, szélvédett északkeleti tájakon több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, de a tartósan borult, csapadékos délnyugati, nyugati országrészben ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.

2025.05.09: Főleg a Dunántúlon maradhatnak felhős, borult körzetek, másutt eleinte kevesebb felhő valószínű. Napközben viszont sok gomolyfelhő képződik, így mindenütt megnövekszik a felhőzet. Estére a gomolyfelhők leépülnek, egyre többfelé kiderül az ég. Csapadék nem valószínű, legfeljebb elvétve fordulhat elő kisebb zápor. Az északias szelet helyenként élénk, erős lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet általában 4, 10 fok között várható, de a kevésbé felhős hidegre érzékeny helyeken fagypont körüli értékek is előfordulhatnak. Talajmenti fagy másutt is kialakulhat az országban. A maximum-hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 719 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 142 416 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatás várható, emiatt legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2025.05.06)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!