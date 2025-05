Te jó ég! Ez a régi 2 forintos érme 50 ezret is érhet: két apró részlet dönt mindenről

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Sokan nem is sejtik, hogy az 1946-os kétforintos érmék között óriási különbségek lehetnek – nemcsak állapot, hanem érték tekintetében is. Egy apró részlet dönti el, hogy egy érme 7-8 ezer vagy akár 50 ezer forintot ér. A numizmatikai szakértők szerint rengetegen keverik össze az eredeti, háború utáni vereteket a jóval későbbi, megtévesztően fényes utánveretekkel – pedig a különbség nagyon is számít.

Sokan azt gondolják, hogy minden fényes, szép állapotú 1946-os kétforintos érme értékes lehet. Pedig a valóság az, hogy éppen ezekkel kell a legjobban vigyázni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A numizmatikai szakértők szerint a piacon lévő darabok többsége ugyanis nem az 1946-os eredeti, hanem egy jóval későbbi utánveret – ami töredékét éri az igazi ritkaságoknak. Fényesnek tűnik, mégsem aranyat ér A második világháború utáni pénzreform során, 1946-ban bevezetett új kétforintos érme sok gyűjtő kedvence lett. Azonban a korabeli gyártási minőség hagyott némi kívánnivalót maga után: az alumíniumérmék gyakran belülről kezdtek „rohadni”, a szakzsargon szerint „alupestisesedtek”. Ehhez képest meglepően sok verdefényes, tökéletes állapotú érme tűnt fel a gyűjtőpiacon. A gyűjtők, kereskedők egyre gyakrabban figyeltek fel arra, hogy ezek a darabok túlságosan is jó állapotban vannak: fényesek, részletgazdagok, túl tökéletesek ahhoz, hogy valóban 1946-ban készültek legyenek. Az Artex utánveretek története A jelenség nem új keletű: már 2014-ben írt róla a Forint Portál is - számolt be friss videójában a NumizPortal. A háttérben az Artex Külkereskedelmi Vállalat áll, amely az 1960-as, 1970-es években gyártott újra korabeli érméket, hogy azokat külföldi piacokon értékesítse – az akkori Magyarország számára így próbáltak devizát szerezni. Az utánvereteket elvileg jelezték az érméken, de a valóságban sok jelöletlen, kétes eredetű darab is kikerült a piacra. Ezek az érmék gyakran verdefényes állapotban maradtak fenn, ami könnyen megtévesztheti a laikus gyűjtőket. Így ismerheted fel az eredeti kétforintost A legnagyobb különbség az eredeti és az Artex utánveretek között az érmék apró részleteiben rejlik: NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Az évszámban: az 1946-os eredeti darabon a „9” és „6” számjegyek szára rövidebb, míg az utánvereteken hosszabb. A „forint” feliratnál: az eredeti érme „n” és „t” betűje között szellősebb a tér, míg az utánveretben ezek szinte összeérnek. Ezeket a különbségeket korabeli fotók – például Fortepan képek – és belügyminisztériumi kiadványok is alátámasztják. Ma már az is bizonyított: az Artex utánvereteket nem „hasraütésszerűen” készítették, hanem az eredeti érme próbaverete alapján. Forrás: NumizPortal (youtube.com); különbségjelölések: Pénzcentrum Óriási különbségek az árakban Nem mindegy tehát, ki mit vásárol. Egy valódi, 1946-os, verdefényes állapotú kétforintos tavaly akár 50 ezer forintért is elkelt. A hasonló, de nem verdefényes forgalmi példányokat jelenleg 10-20 ezer forint között hirdetik. Ezzel szemben a fényesnek tűnő, de Artex utánveret darabokat sokszor ugyanígy 20 ezer forintért próbálják eladni – miközben valós aukciókon 7-8 ezer forint körül mozognak az áraik. A numizmatikai szakértők szerint tehát érdemes minden esetben alaposan megvizsgálni az érmeket, és ha bizonytalan az ember, inkább kérje ki hozzáértő véleményét. Egy aprónak tűnő részlet ugyanis több tízezer forintos különbséget jelenthet a gyűjtők világában. Fókuszban a forintérmék A Pénzcentrumon évek óta foglalkozunk a hazai valuta legizgalmasabb, legérdekesebb gyűjteni való példányaival, illetve szakértőket is rendre megkérdezünk, mire kell figyelnie annak, aki nagyobb összeget áldozna egy-egy érmére: legyen szó fillérről, hosszú vonalas 200-asról vagy a legendás József Attila 10 forintosról.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK