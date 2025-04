Kiderült, óriási változás lesz a Balatonnál: teljesen megváltozik a magyar tenger a 2025-ös szezonra

A Balatoni Hajózási Zrt. jelentős változtatásokat vezetett be a 2025-ös szezonra: miközben az inflációt meghaladó mértékben emelte a legtöbb szolgáltatás díját, radikálisan csökkentette a hajójáratokkal összekapcsolt települések számát, gyakorlatilag kettévágva a Balatont közlekedési szempontból - írta meg a Balatontipp.

A Bahart marketing vezetője, Dimb Kata hivatalos válaszában kiemelte a pozitív fejleményeket: "Közel 30 éves forgalmi csúcsot döntött tavaly a BAHART, több mint 2,3 millióan utaztak 2024-ben a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) járatain. A rekorderedményhez a Magyarország Kormánya által biztosított, 6 milliárd forintos támogatásból megvalósult flottafejlesztés is hozzájárult. A két-két új komp és katamarán 2024-es szolgálatba állása lehetővé tette a menetrendi intenzitások és kapacitások bővítését. A BAHART, annak érdekében, hogy mind magasabb minőségben szolgálhassa ki utasait, folyamatos és kiemelt figyelemmel követi a változó utazási trendeket. Ezekhez igazodva és az elmúlt év tapasztalatai alapján kismértékű finomhangolást végez a menetrendben, de az sem a viszonylatok, sem a hajóindulások számát nem érinti – azokat a Társaság 2025-ben is fenntartja."

A vállalat hivatalos dokumentumai azonban más képet mutatnak a Balatontipp elemzése szerint. A 2025-ös és 2024-es díjzóna táblázatok összehasonlítása alapján jelentősen csökkent a hajóval elérhető viszonylatok száma. Míg tavaly 154 viszonylatban (oda-vissza számítva) közlekedtek hajók, idén ez a szám 54-gyel kevesebb lesz. Ha csak egy-egy irányt számolunk, a tavalyi 77 viszonylat több mint egyharmadával, 27-tel csökken, így mindössze 50 marad.

A megszűnő utak között szerepel többek között Alsóörs-Balatonboglár, Badacsony-Balatonszemese, Balatonalmádi-Balatonlelle, Balatonfüred-Balatonboglár és számos egyéb kapcsolat. Különösen szembetűnő, hogy megszűnt a hajós összeköttetés a Balaton keleti és nyugati része között: keletről csak Balatonszemesig, nyugatról csak Balatonlelléig lehet eljutni.

A díjak tekintetében a Bahart képviselője hangsúlyozta a kedvezményeket: "Mindemellett a BAHART az idei hajózási szezonban is plusz kedvezményekkel várja a családokat. A személyhajókon csökkentette a családi jegy árát és kibővítette azok körét, akik élhetnek ezzel a lehetőséggel. Így már az egy gyermeket nevelő szülők is vásárolhatnak családi jegyet, amely a menetrendi és sétahajó járatok mellett a gyerekhajókra is érvényes. A kompközlekedésben pedig gépjármű jegy megváltásával – díjmentesen utazhatnak a 14 év alattiak, a nyugdíjasok, a 65 év felettiek és a nagycsaládosok, továbbá 50%-os kedvezményt kapnak a 14-25 közötti fiatalok és a közalkalmazottak. Csökkent továbbá a kerékpárjegy ára – mind a kompokon, mind a személyhajókon. Mindezek mellett a digitális BAHART Kártya továbbra is, akár 15%-os kedvezményes kompközlekedést biztosít. Összességében tehát több mint 10%-os mértékben csökken a családi jegy ára, és csökken a kerékpáros jegyek ára is, miközben az átlagos díjemelési mérték az infláció mértékétől elmaradva alig 3%-os."

A tavalyi és idei díjak összehasonlítása azonban azt mutatja a Balatontipp szerint, hogy a legtöbb szolgáltatás ára jelentősen meghaladja a kormány által az év elején tervezett 3,2%-os inflációt, ahogyan a tavalyi emelés is több mint kétszerese volt a kormány által prognosztizált 3,7%-os 2024-es inflációnak.

Eközben zajlik a balatonfüredi kikötő felújítása is, amelyre Veigl Gábor vezérigazgató nyilatkozata szerint 500-600 millió forintot fordítanak. A beruházás érinti a Tagore sétányt a mólófejjel összekötő hidat, a térburkolatot, a közműveket és egyéb elemeket. A Bahart Facebook-oldalán már bejelentették, hogy április 18-tól megnyitják a kikötőt a hajós utasforgalom részére, bár információk szerint ez a nyitás mind időben (április 18-27. között), mind térben korlátozott lesz.