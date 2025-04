Komoly utóvédharcot vív a tél: fehérbe borult ez az országrész

Április első vasárnapján ellepték a keleti országrészt a hózáporok, az északkeleti hegyek néhol ki is fehéredtek - írja az Időkép.

Egészen hóbortos április első vasárnapja, miközben tombolt az északi-északnyugati szél (a legerősebb lökések a 70-90 km/órát is elérték), az Északi-középhegységben, a Tisza vonalában és attól keletre többfelé mozogtak kisebb-nagyobb csapadékgócok, melyekből a kihulló csapadék jellemzően hó formájában érkezett a talajra. Olyannyira, hogy egy-egy intenzívebb hózápor rendesen ki is fehérítette a tájat, télies ruhát öltött többek között Lillafüred, Bánkút vagy épp Répáshuta is.

Északkeleten a beáramló hidegnek köszönhetően mindössze 1 és 5 fok közötti a hőmérsékletet mértek, de Regécen -2 fokot is mutatott a hőmérő vasárnap kora este. Miskolcon szintén havazott.