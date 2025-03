Óriási KRESZ-változás érik Budapesten: drasztikusan hozzányúlhatnak a sebességhatárokhoz

Bekerülhet az új KRESZ-be, hogy biztonságos környezetben 50 helyett akár 70 kilométer/órás sebességgel is közlekedhetnek a villamosok.

A BKK kezdeményezésére bekerülhet az új KRESZ-be, hogy zárt pályán, biztonságos környezetben a mostani 50 helyett akár 70 kilométer/órás sebességgel is közlekedhetnek majd a villamosok. Karácsony Gergely főpolgármester friss posztja szerint Budapesten is több olyan pályaszakasz van, ahol fel lehet gyorsítani a villamosok közlekedését, így a város több részén is csökkenhet az eljutási idő. Megjegyezte: ez nem helyettesítheti a nagyobb közlekedési fejlesztéseket, de javíthat a szolgáltatás minőségén.

A tervről korábban már Vitézy Dávid fővárosi képviselő is beszámolt, ő a múlt héten azt írta, a városfejlesztési és közlekedési bizottság elfogadta a tervezetet. Felkérték a BKK-t, a BKV-t és a Budapesti Közutat, hogy májusig dolgozzák ki a terveket és jelöljék ki az első érintett vonalakat.

