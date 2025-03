Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. március 7.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. március 7., péntek.

Névnap

Tamás

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 399.17 Ft

CHF: 418.47 Ft

GBP: 475.61 Ft

USD: 369.01 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 24800 Ft

MOL: 2864 Ft

RICHTER: 10850 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.03.08: Fátyolfelhős, napos, száraz időnk lesz, de nyugaton meg is vastagodhat a felhőzet. A déli, délkeleti szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban többnyire -3 és +2 fok között alakul, a magasabban fekvő helyeken ennél enyhébb, míg a fagyzugokban hidegebb is lehet. Délutánra döntően 18 és 21 fok közé melegszik fel a levegő.

2025.03.09: Továbbra is fátyolfelhős, napos, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél megélénkül, északnyugaton meg is erősödhet. A minimum-hőmérséklet többnyire -2 és +3 fok között alakul, a magasabban fekvő helyeken ennél enyhébb, míg a fagyzugokban hidegebb is lehet. A csúcsérték általában 19 és 22 fok között változik.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A jelenlegi időjárási helyzet szervezetünkre gyakorolt hatása közül a napfény szerepe emelhető ki. Ugyanis a derült, napos idő jó hatással van a kedélyállapotunkra, a hangulatunkra, gyorsítja az anyagcserénket, és az erős csontozat kiépítésében nélkülözhetetlen szerepe van. Ezért érdemes a száraz időt kihasználni és lehetőleg a szabadban tölteni, kirándulni a természetben. (2025.03.07)

Akciók

