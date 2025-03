Óriási bejelentést tett a Ryanair: ennek rengeteg utas örület

A Ryanair, Európa vezető légitársasága bejelentette, hogy 2025 novemberétől teljesen papírmentes beszállókártya-rendszerre áll át. A változtatás környezetvédelmi szempontból jelentős, és az utasok számára is kényelmesebb megoldást jelent majd - közölte a Ryanair.

A légitársaság március 5-én jelentette be, hogy a teljesen digitális beszállókártya-rendszer bevezetését a 2025-ös téli menetrend kezdetére, november 3-ra időzíti. Az új rendszerben az utasoknak már nem kell kinyomtatniuk a beszállókártyájukat, ehelyett a 'myRyanair' alkalmazásban generált digitális változatot használhatják.

Jelenleg a Ryanair 200 millió utasának közel 80 százaléka már most is a digitális beszállókártyát használja. A teljes átállással a légitársaság 2025 novemberétől gyakorlatilag megszünteti a repülőtéri check-in díjakat, mivel minden utas online vagy az alkalmazáson keresztül fog bejelentkezni.

A környezetvédelmi előnyök jelentősek: az új rendszer évente több mint 300 tonna papírhulladék megtakarítását teszi lehetővé. A myRyanair alkalmazás emellett számos hasznos funkcióval is rendelkezik, többek között fedélzeti rendelési lehetőséggel, valós idejű járatinformációkkal, közvetlen üzemeltetési központi értesítésekkel, valamint alternatív járatopciókkal fennakadások esetén.

Dara Brady, a Ryanair marketingigazgatója elmondta, hogy a digitális átállás jelentősen javítja majd az utasok utazási élményét, különösen a járatzavarok esetén, amikor valós idejű frissítéseket, alternatív járatokat és szálláslehetőségeket tudnak majd közvetlenül biztosítani az utasok számára.

A légitársaság szerint, ahogy más jegyértékesítési szektorokban (koncertek, sportesemények, vasút) is megfigyelhető volt a mobil megoldások térnyerése, így most itt az ideje, hogy a fennmaradó utasok is átálljanak a digitális rendszerre, ami nemcsak környezetbarátabb, de gördülékenyebb utazási élményt is biztosít majd, miközben a Ryanair a következő évtizedben 300 millió utasra növeli forgalmát.