Elképesztő utazási dömping indulhat 2025-ben: ki nem találod, hol nyaralnának a legtöbben

Az emberek egyharmada (31%) többet akar utazni idén, mint tavaly, és 22 százalékuk hajlandó többet is költeni utazásra – derül ki egy új, globális kutatásból.

Ikonikus zenei fesztiválok, nagyszabású televíziós produkciók helyszínei, kihagyhatatlan sportesemények, kulináris kalandok – 2025 a felejthetetlen utazási élmények éve lesz. Az ibis, ibis Styles és ibis budget hotelek a legfontosabb események közelében találhatók, így az utazók ideális helyzetben vannak ahhoz, hogy megtapasztalják az egyes úti célok dinamikus energiáját és autentikus szellemét.

A gyorsan változó világban az emberek utazási céljai is folyamatosan változnak. Az ibis nemrégiben megjelent, Go Get It: hogyan utazik a Z és Y generáció 2025-ben című jelentése azt vizsgálja, hogy az elkövetkező évek megújuló környezetében milyen motivációk határozzák majd meg az utazási döntéseket. Rávilágít az élményközpontú utazások növekvő tendenciájára – legyen szó kulturális elmélyülésről, önfelfedezésről, koncertlátogatásról vagy sporteseményről, az utazókat egyre inkább hasonló szándék vezérli. A kutatás szerint az emberek 58 százaléka úgy gondolja, hogy „az élmények jobbak, mint az anyagi javak”, ami ösztönzi az élményközpontú utazások térnyerését.

Az ibis szerint ezekre a hatalmas eseményekre is megérheti elutazni ebben az évben:

A riói karnevál, Február 28. – március 8.

A Rio de Janeiro-i karnevál, amelyet minden évben a nagyböjt előtt tartanak, a világ legnagyobb fesztiválja. A Sambadrome-on zajló ünnepség bonyolult felvonulásokat, a szambaiskolák versenyét, utcai partikat (blocos) és vad jelmezbálokat kínál. Több millióan árasztják el a várost öt napon át megállás nélkül tartó ünnepségeken, amelyeken Brazília gazdag kultúráját mutatják be a zenén és a táncon keresztül.

Primavera Sound – Porto, Június 12-14.

A többnapos fesztiválon különböző műfajok elismert és feltörekvő előadóinak eklektikus keveréke mutatkozik be. Az Atlanti-óceán partján fekvő lenyűgöző helyszínnel, változatos felhozatallal és káprázatos atmoszférával a Primavera Sound Porto a zene felejthetetlen ünnepe.

Bordeaux Wine Festival, Június 19-22.

A bordeaux-i borfesztivál fénypontjai közé tartozik a regionális borvidékeket bemutató borút, a különböző évjáratok felfedezésére szolgáló kóstolóút, valamint a Garonne mentén kikötött legendás nagyhajók.

Edinburgh Festival Fringe, Augusztus 1-25.

A skót főváros minden augusztusban három felejthetetlen hétig a művészet játszóterévé változik. Több mint 3000 előadás elevenedik meg városszerte, több száz helyszínen több ezer előadással.

Squid Game (2. évad) – Szöul

A dél-koreai disztópikus túlélő thriller, a Squid Game 2024 végén tért vissza a várva várt második évaddal, régi ismerősök mellett új karakterekkel és játékokkal. Ami változatlan marad, az a helyszín; a hatrészes sorozatot Szöulban forgatták, ismét a dél-koreai fővárost helyezve reflektorfénybe.

A Fehér Lótusz (3. évad) – Thaiföld

A sorozat új évadának helyszíne Thaiföld, a forgatás Bangkok, Phuket és Koh Samui területén zajlott. A sorozattól megszokottan luxus üdülőhelyekre koncentrálni, a további helyszínek között Phuket templomai és exkluzív villái is szerepelnek. Az új évad témája a halál és a spiritualitás.