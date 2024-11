Márton-nap a Balatonnál: szabályosan lerohanták a magyarok a tavat

Márton napi nagyüzem volt a Balatonon ezen a hétvégén. Ez az időszak volt a kulináris turizmus egyik legjobb példája, hiszen több ezer vendég érkezett a tó partjára. Sok vendég volt például a Tihanyi Gardália Napokon, más néven Garda Fesztiválon, a tihanyi halászhagyományok ünnepén. (2024. november 8-10.) Itt, a háromnapos rendezvény során halas ételekkel, főzőversenyekkel és látványsütésekkel találkozhattak az érdeklődők. Hasonló nagyságrendben érkeztek vendégek azokra a Márton napi eseményekre, amelyek a Balaton körül zajlottak. Badacsonyban, Siófokon, Balatonfűzfőn, Balatonkenesén, Balatonszárszón, Keszthelyen és Zánkán is libás ételekkel, újborokkal várták azokat, akik össze akarták kötni a friss levegőn tartózkodást egy kulináris kirándulással – mondta Fekete Tamás, a BTSZ alelnöke.

A helyi vendégek száma mellett, a jövőben, a régió turisztikai szakembereinek érdemes arra is figyelni, hogy mi történik nemzetközi szinten a vendéglátásan - nyilatkozta a szakértő. Érdemes például figyelni világ egyik legnagyobb turisztikai seregszemléjét, amelynek tapasztalatait hasznosíthatják majd a hazai turizmusban érdekelt szolgáltatók is.

A bahreini Manamában november 18-19-én kerül megrendezésre a 9. ENSZ Turisztikai Világfóruma, amelynek központi témája a gasztronómiai turizmus. Itt, a Perzsa-öböl egyik meghatározó településén, a világ vezetői, iparági szakértőkkel és neves szakácsokkal is találkoznak. A témát annyira komolyan veszik a résztvevők, hogy a Michelin-csillagos éttermek vezetői mellett, olyan techgurukat is meghívtak a rendezvényre, akiknek releváns mondanivalójuk van a gasztronómiára nézve. A Meta szakemberei például mesterkurzust tartanak a közösségi hálózatok és a technológia befolyásáról A gasztronómiai turizmus újrakonfigurálása címmel. De lesz kerekasztal-beszélgetés arról, hogyan építsünk egy desztináció imázsát a régióra jelmező ételeken keresztül.

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke szerint: a „gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan” elv a balatoni vendéglátásban is kulcsfontosságú. A globális trendek megértésével és a helyi értékek kiaknázásával a vendéglátósok nem csak a saját üzletüket erősíthetik, de hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy a Balaton valóban négy évszakos legyen és egész évben képes legyen akár több külföldi turista érdeklődését is felkelteni.