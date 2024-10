Erről kevesen tudnak: ingyenes vidéki utazás, így pörgetnék fel a családi turizmust a Kajlások

A Kajla Program, amely 2019 óta lehetőséget ad az alsó tagozatos gyermekeknek és családjaiknak, hogy ingyenesen utazzanak az országban, új lendületet adott a hazai turizmusnak. Hogyan fogadták a programot a vidéki régiók? A HelloVidék megnézte, milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a Tourinform irodák a Kajla Programmal kapcsolatban.

A Magyar Turisztikai Ügynökség 2019-ben indította útjára a Kajla Programot, amely azóta is rendkívül népszerű a családok körében. A program célja, hogy az alsó tagozatos gyermekek és szüleik számára élménydús utazási lehetőségeket biztosítsanak Magyarországon, miközben megismerik természeti és történelmi kincseinket.

Hogyan működik?- A Kajla útlevéllel rendelkező általános iskolai alsó tagozatos diákok és családtagjaik szünidőben ingyenesen utazhatnak a MÁV-START, a Volánbusz, a GYSEV, a BAHART és a MAHART belföldi járatain. Ehhez mindössze a 2024 őszétől érvényes fehér Kajla útlevélre és egy személyazonosító okmányra (például diákigazolványra) van szükség. A pecsétgyűjtő füzetekkel nemcsak ingyenes iskolai szünidei utazásokra van lehetőség, hanem az országszerte többszáz helyszínen elérhető kedvezmények is igénybe vehetők a füzet felmutatásával.

Miért jó a Kajla Program?

Fedezd fel Magyarországot: A program tökéletes lehetőség arra, hogy a gyerekek kiszakadjanak a hétköznapokból és felfedezzék hazánk szépségeit.

Ingyenes utazás: A Kajla útlevéllel a gyerekek és családjuk ingyenesen utazhatnak vonattal, busszal és hajóval, így könnyedén tervezhetnek kirándulásokat.

Játékos tanulás: A pecsétgyűjtés és a felfedezés izgalmas módot kínál a gyerekeknek a tanulásra és a környezetük megismerésére.

Családi élmények: a családok minőségi időt tölthetnek együtt és közösen fedezhetnek fel új helyeket.

A Kajla Program az óvodásoknak is szól!

Bár az ingyenes utazás csak az alsó tagozatosoknak jár, az óvodások is igényelhetnek Kajla útlevelet, és részt vehetnek a pecsétgyűjtő játékban, így nemcsak a nagytesók, hanem ők is büszkélkedhetnek pecsétjeikkel. A Kajla ovis útlevelek olyan népszerűek voltak a hivatalos weboldalon feltüntetett információk szerint, hogy átmenetileg elfogytak, így egyelőre nem igényelhetők, de addig is érdemes érdeklődni a Tourinform irodákban.

Mennyire népszerű a Tourinform irodák szerint?

Felkerestünk országosan több Tourinform irodát, hogy megtudjuk mennyire népszerű térségükben Kajla. Elsőként a Hajdúszboszló Tourinform válaszolt a kérdéseinkre, melyben megosztották, hogy a Kajla Program legnagyobb sikerét a hazai turizmus fejlesztésében abban látják, hogy izgalmasabbá tette a belföldi utazást a gyermekek számára. A program játékos módon ismerteti meg velük az ország turisztikai kínálatát, így vonzóbbá téve számukra Magyarország felfedezését.

A program motiváló ereje szerintük a játékos feladatokban és a pecsétgyűjtési lehetőségekben rejlik. A játékos feladatok és a pecsétgyűjtési lehetőség motiválja az utazókat, új úticélokra való ellátogatásban.

A program gazdasági hatásai a helyi vállalkozásokra és szolgáltatókra leginkább a pecsételőhelyek megnövekedett látogatószámában mutatkoznak meg. Bár erre vonatkozóan csak becsült adatok állnak rendelkezésükre, a program érezhetően hozzájárul a látogatók számának növekedéséhez az érintett helyszíneken.

A legnépszerűbb úti célok között helyi szinten például a Bocskai István Múzeum található, amelyet a "Kajlás családok" gyakran keresnek fel, hogy megszerezzék az ott elérhető pecsétet. A turizmus szezonon kívüli fellendítésére vonatkozóan nem állnak rendelkezésükre konkrét adatok, ahogy a családok részvételéről kapott visszajelzésekről sem. A legnépszerűbb elemek az utazási kedvezmények és az ingyenesen gyűjthető ajándék és emléktárgyak. Úgy vélik, hogy a program továbbfejlesztéséhez érdemes lenne bővíteni a kedvezmények körét.

A Kajla Program gazdasági szempontból is hozzájárul a helyi közösségek fejlődéséhez, hiszen a program által a megnövekedett látogatószám jelentős része családos utazó, így a helyi szolgáltatások igénybevételével segítik a helyi vállalkozások növekedését.

Következőként a Bükfürdő Tourinform válaszolt kérdéseinkre. A Kajla program nagy sikerét abban látják, hogy számos szép helyre ellátogathatnak a családok, és közben felfedezhetik a vidék gyönyörű tájait, nevezetességeit, szépségeit. A program különösen a gyermekeket motiválja, hiszen a pecsétgyűjtés során játékosan fedezhetik fel az ország legizgalmasabb várait és legkalandosabb kastélyait. Eközben a családok számos élményt gyűjthetnek, és megismerhetik a helyszínek történelmét is.

Jelenleg a gazdasági hatások nem mérhetők pontosan városukban, de a program látogatottságot generál, különösen a népszerű célpontoknál. A programban résztvevő látogatók legkedveltebb úti céljai között a Balaton északi és déli partja, Veszprém és Budapest szerepelnek.

A program arra ösztönzi a családokat, hogy olyan családbarát helyekre látogassanak, ahol rengeteg gyerekprogram és látnivaló vár rájuk. A gyerekek lelkesedése gyakran motiválja a szülőket. Ezáltal a kitűzött cél eléréséig több vendéglátó egységbe tudnak betérni és a kitűzött városokban megszállni, (hotelben, apartmanban). KAJLA által ellátogathatnak múzeumokba, mely a múltunk rengeteg titkát őrzik, ezért sokszor izgalmasabbak akár egy kirándulásnál is.

Ha sikerül a gyerekeknek az összes kajlapecsétet megszerezni, különböző pecsételő pontokon a végén a KAJLA UTLEVÉL alapján az arra jogosult gyermek a megadott tanév iskolai tanítási szüneteiben korlátlan számú egy útra és menettérti útra szóló díjmentes „KAJLA JEGY” váltására jogosult a MÁV-START ZRT. vonalain és GYSEVZRT. Magyarország vonalhálózaton.

A Kajla program további népszerűsítéséhez szerintük hatékony lenne a hirdetések alkalmazása helyi ajándékokkal, amelyek ösztönzik a családokat a részvételre. A Kajla program hozzájárul a látogatószám növekedéséhez, amely különösen a szálláshelyek foglalásában és a helyi termelők áruinak vásárlásában mutatkozik meg. Az Eger Tourinform válasza szerint a program rendkívüli népszerűségnek örvend az irodájukban is. Számos kis Kajlázó látogat el hozzájuk, hogy megszerezzék a Kajla füzeteket és pecséteket.