Nincs mese, százezreket kell befizetni: sok magyar családot érhet hidegzuhanyként a nyári számla

A héten a legtöbb oktatási intézményben hivatalosan is véget ér a tanév. A gyerekek várva várt 2 hónapos vakációja azonban, komoly kihívás elé állíthatja a szülőket. Ki vigyáz a gyerekekre nyáron? Hogyan oldhatja meg egy szülő a nyári felügyeletet? Megnéztük, milyen megoldások vannak és kiszámoltuk mennyibe kerülhet a szünidő egy családnak.

A nyári szünet gyakran jelentős logisztikai problémát jelent a családok számára. A több hetes otthon töltött időt megtörhetik utazások, ám a munkahelyi szabadságok száma is limitált és nem minden munkáltató támogatja a hosszabb távolléteket vagy a hibrid, home office munkavégzést.

Ha egyik szülőnek sincs lehetősége egy kedvezőbb munkarend kialakítására a nyári időszakra, akkor felmerülhet a „mama tábor”, mint opció, vagyis a nagyszülők bevonása a családi feladatokba. De a nagymamával és a nagypapával töltött idő sem mindig praktikus megoldás. Abban az esetben, ha a nagyszülők távol laknak az utazás időigényes és költséges lehet. Illetve előfordulhat az is, hogy saját kötelezettségei vagy egészségügyi állapota miatt nem vállalhatja a nagymama hosszabb időre a gyermekfelügyeletet.

Általában ezekkel a lehetőségekkel számolnak első körben a szülők, hiszen annak ellenére, hogy a járulékos költségekkel ezek sem ingyenes megoldások, még így is jóval több pénzt takaríthatnak meg és közben családi körben maradhat a gyermek. A vakáció nemcsak logisztikai szempontból okozhat nehézséget, hanem gyakran súlyos anyagi terhet róhat a családi kasszára. A Pénzcentrummal átnéztük milyen opciókat kínálnak 2024-ben a szülőknek és hogy mennyibe kerülnek ezek a szolgáltatások.

Napközis és ottalvós táborok

Minden évben egyre nagyobb a kínálat a táborok területén. A családok, időtartam, ár, helyszín, tematika alapján is sokszínű választékból szemezgethetnek. Segítség lehet a döntésben a Táborfigyelő, amely egy hazai táborozási lehetőségeket összegző gyűjtőoldal. A választékban szereplő több mint 1000 tábor alapján viszonylag széles spektrumot láthatunk a magyarországi nyári táborok áraira és keresettségére vonatkozóan. Az oldal vizsgálata szerint rövidebb lett ugyan a szünidő, de a táborok iránti kereslet növekedett, így a költségek is magasabbra rúgnak idén. Az árak 10-15 százalékkal növekedtek, miszerint mostanra már egy napközis tábor átlagára is 50 ezer forint felett mozog, az ottalvós lehetőségek pedig több mint 80 ezer forintba kerülnek. A Táborfigyelő kínálatában a legolcsóbbak között 42 ezerért választhatunk tábort, de találkozhatunk 350 ezer forintos turnusárral is.

A legnépszerűbb célpontok között továbbra is Pest a dobogós, majd szintén előkelő helyet foglal el a listán Bács-Kiskun és Veszprém vármegye is. Sokan választják még a Somogy és a Fejér vármegyei táborokat is.

A családok szívesebben döntenek a napközis táborok mellett, de az ottalvós vakáció is kedvelt. A gyerekek 53 százaléka napközis, 47 százaléka pedig ottalvós táborban tölti a szünidőt. Ennek vélhetően az az oka, hogy több a fiatalabb gyermek a táborozók között, ezért a családok olyan opciót keresnek, amelyek a munkaidejük alatt kínálnak izgalmas programokat.

A hagyományos nyelvi, sport, művészeti, kaland táborokon túl, egyre felkapottabbak az informatikával, különböző speciális tematikával vagy készségfejlesztéssel foglalkozó programok. Hatalmas előnye a táboroknak, hogy amellett, hogy szórakoztató elfoglaltságot jelentenek a gyerekeknek, a szakmai vezetők, pedagógusok segítségével új képességeket sajátíthatnak el.

Bébiszitterek és bébicsősz ügynökségek

Szintén a napközbeni felügyeltre kínálnak megoldást a bébiszitterek szolgáltatásai. Sok szülő szívesen választja ezt a lehetőséget, mivel jóval kényelmesebb és rugalmasabb, mint intézménybe vagy szervezett programra vinni a gyereket. Az otthonunkba érkező bébiszitter a saját időbeosztásunkhoz és napirendünkhöz alkalmazkodva nyújt segítséget a családnak. A szolgáltatás legtöbbször igény szerint alakítható. Találhatunk olyan bébiszittert, aki különböző kültéri programokra viszi a gyerekeket, de olyat is, aki otthoni edukatív elfoglaltságokkal színesíti a hétköznapokat, miközben például besegít a háztartási teendőkbe is.

A rugalmasságért és a kényelemért cserébe, viszont gyakran mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk. Mind a magánhirdetéseknél, mind az ügynökségeknél elég változatosak az óradíjak. Összességében 1200-4900 forint/óráért válogathatunk a bébiszitterek ajánlatai között.

Az ügynökségek értelemszerűen a drágább kategóriát képviselik: 2000-4900 forintért óránként, szakképzettségtől és szolgáltatástól függően találhatjuk meg ezeken az oldalakon, megbízható referenciákkal a számunkra leginkább megfelelő segítőt.

Intézményi és önkormányzati lehetőségek

A többi tanév közbeni szünettel ellentétben, a nyári szünet időtartama alatt az intézmények nem kötelesek gondoskodni a gyerekek felügyeletéről. Sok önkormányzat azonban biztosít felügyeletet, étkeztetést, napközbeni programokat ingyenesen vagy napi néhány ezer forintos költségért cserébe.

Gyöngyösön napközis tábort kínál az önkormányzat napi háromszori étkezéssel, 985 Ft/fő/nap áron. Miskolcon pedig három turnusban várják a 6-13 év közötti gyerekeket: az önkormányzati fenntartású intézmények tanulói 820 forintért, a más intézményekből érkezők 2100 forintért vehetnek részt a programon. Az érdiek három differenciált árkategóriából választhatnak az alapján, hogy az iskolában teljes költséget fizetnek-e az étkezésért: 25000, 20000 vagy 15000 forintos heti díjon vakációzhatnak a gyerekek. Tatabányán napi 745 forintért táborozhatnak a helyiek, hét turnus közül választva. Budapesten is számos önkormányzat biztosít lehetőséget a takarékos nyári programokra: Józsefvárosban például 1300 forintért, Terézvárosban mindössze az étkezések áráért, Hegyvidéken a kerületi gyerekek 12900 forintos, a külsős gyerekek pedig 24500 forintos heti díjért, Zuglóban 889 forintért táborozhatnak.

Ezek a programok gyakran hasonló opciókat kínálnak, mint a piaci alapú választék. Sport foglalkozások, kézműves tevékenységek, napközis kaland táborok között keresgélhetünk. Érdemes ezekről a lehetőségekről is tájékozódni lakóhelyünkön, az illetékes önkormányzatoknál. Rengeteget spórolhatunk a kedvező áron elérhető nyári programokkal.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mire figyeljünk?

Az általános iskolás gyermekek nyári napközbeni ellátásának, és a nyári napközis táborok szervezésének a feladata nem a köznevelési intézmények feladata, hanem a gyermekjóléti alapellátások körében a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája.

A Gyvt. 41. §-a szabályozza a gyerekek napközbeni ellátását. Ide tartozik az alternatív napközbeni ellátás. Ezek a helyi igényekhez igazodóan, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységhez kapcsolódóan megszervezett, önálló szakmai programban rögzített tevékenységek, melynek során kiemelt figyelmet kell tulajdonítani a prevenciónak, a szocializációnak, a korai, egyéni és csoportos fejlesztéseknek. Ez az ellátási forma különösen azokban az időszakokban indokolt, amikor az iskolai napközi nem működik, illetve azon túl igény jelentkezik a gyermekek felügyeletére és foglalkoztatására, valamint, amikor nincs tanítás az iskolában"

- mondta el kérdésünkre a nyári gyermekfelügyelet jogszabályi hátteréről Stáhly Katalin, pszichológus, gyerekjogi szakértő, a NEMECSEK Program szakmai vezetője.

Hozzáfűzte, hogy a napközbeni ellátás megszervezése önkormányzati feladat és hatáskör. Az önkormányzatok feladata a köznevelési intézményekkel jogviszonyban lévő gyermekek számára a gyermekek nyári szünidei napközbeni ellátásának biztosítása, amely a gyermekfelügyeleten és a foglalkozásokon kívül a gyermekek napi háromszori étkezését is magában foglalja.

A szakértőt arról is kérdeztük, hogy otthon maradhat-e a gyermek felügyelet nélkül. Stáhly Katalin hangsúlyozta, hogy ugyan erre vonatkozó jogszabály nincs Magyarországon, de ajánlásként megfogalmazható, hogy 12 éves kor alatt hosszabb időre ne maradjon otthon, illetve legyen fokozatosság abban, hogy egyedül van, mennyi időt tölt felügyelet nélkül. Kiemelte, hogy érdemes azt is átgondolnunk, hogy gyermekünk milyen személyiség, mennyire önálló, mennyire veszélyes az adott szituáció, amelyben egyedül maradna.

Mennyibe kerül a szünidő egy gyerekkel 2024-ben?

Idén a nyári szünet június 21-én pénteken kezdődik és augusztus 31-én ér véget. Ez összesen 50 munkanap (10 hét), amelyeken a szülőknek meg kell oldani a gyerekek felügyeletét. A táborok általában 7 vagy 14 napos verziókban érhetőek el, így, ha a teljes vakációt le szeretnénk fedni, akkor 5-10 tábort kell választanunk. Alapvetően ez egy igen ritka forgatókönyv, mivel a családi nyaralás vagy a szülői szabadságok mellett, legtöbb család kombinált megoldásokat választ. Az értelmezhető összehasonlításhoz, viszont kalkulációnkban olyan verziókkal számolunk, ahol a tejes időszakot meg kell oldani egy-egy program típussal.

A napközis 50 ezer forintos vagy az ottalvós táborok 80 ezer forintos átlagáraival számolva 10 hétre körülbelül 500-800 ezer forintot kell költenünk.

Ha bébiszitterben gondolkodunk 50 munkanapnál 8-tól 16 óráig, a legolcsóbb körülbelül 2000 forintos óradíjjal, napi 16 ezer forintot kell a felügyeletre költeni, vagyis összesen 800 000 forintot.

A legdrágább, szakképzett bébiszitter ajánlatokkal ez az ár napi 39200 forint, ez összesítve pedig 1 960 000 forintot jelent.

Az önkormányzati szervezésű programok néhány ezres napi díjával, 2000 forinttal kalkulálva, 100 000 forintba kerül a szünidő.

Többszázezres kiadás a családnak

Egy példa alapján megnéztük azt is, hogy alakulna egy kombinált verzió, amelyben a család elmegy nyaralni és a nagymama is bevállal egy időszakot. Fiktív családunk egy 6 év feletti gyermekkel júliusban elutazik a Balatonra egy hétre. Olyan szálláshelyet választanak, ahol nem kell bajlódniuk az étkezésekkel: az árban all inclusive ellátás szerepel. Így a szálláskereső portálok árai alapján, megadva az időintervallumot, létszámot, szolgáltatásokat, egy középkategóriás költséggel számolva, körülbelül 500 000 forintért üdülhetnek, az útiköltséget és a fakultatív programokat most figyelmen kívül hagyva.

A szülők ezzel a nyaralással 5 napot elhasználtak a szabadságaikból, de még váltásban egy-egy hetet tudnak felügyelni otthon a gyerekre, újabb 5-5 nap felhasználásával. A nyaralás után, elkezdődik a 2 hetes vakáció a nagyszülőknél. Itt most szintén nem számolunk az utazás árával, amely ennél a programnál várhatóan az egyetlen járulékos költség. A nyaralással, a nagyszülőknél töltött idővel és a szülői szabadságokkal el is telt az elképzelt vakációnk fele.

A gyerekek zöme a nyári szünet ideje alatt átlagosan maximum 1-2 táborban vesz részt. Példánkban egy ottalvós, piaci alapon hirdetett (átlagáron 80 ezer forint) és egy önkormányzati napközis táborral (körülbelül 10000 forint, 2000 forintos napidíjjal), a maradék időre pedig bébiszitter szolgáltatással (körülbelül 3000 forint/óra, 24000 forint/nap) kalkuláltunk a munkanapokra. Összegezve, így a szünidő 10 hete 450 000 forintba kerül, az egy hetes családi nyaralással együtt pedig 950 000 forint.

Az egyes megoldások költségei és előnyei jelentősen eltérnek. A bébiszitter szolgáltatások rugalmasságot és személyre szabott figyelmet kínálnak, de drágák lehetnek hosszú távon. A népszerű táborok magas minőségű programokat nyújtanak, de szintén jelentős költségekkel járnak.

Az önkormányzati programok pedig gazdaságosak és széleskörű programkínálatot biztosítanak, de előfordulhat, hogy korlátozott férőhelyek állnak csak rendelkezésre. Bármelyik megoldást is választják a szülők, fontos, hogy időben tájékozódjanak és lefoglalják a helyeket, hogy biztosítani tudják gyermekeik számára a megfelelő nyári felügyeletet.