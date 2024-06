Örülhetnek a Horvátország-imádó magyarok: ez a nyaralás így nem lesz szuperdrága

Kedden este indul Budapestről Splitbe az idei első Adria InterCity. Augusztus második feléig szinte mindegyik Adria InterCitynek magas a kihasználtsága. A fekvőhelyes kocsik 85-90, a hálókocsiknál 70 százalék körüli a jelenlegi foglaltság - jelentette be a MÁV-Start.

Az elővételi jegyértékesítés tavaszi indulása óta 8300 jegyet vásároltak az utasok, ami a tavalyi 14 ezer jegy több mint felét teszi ki. Azoknak, akik a szeptember 30-ig közlekedő járattal jutnának el a horvát tengerpartra, leginkább az augusztus 20. utáni indulási napokat érdemes megcélozniuk - javasolta a vasúttársaság. Emlékeztettek arra, hogy 2022-ben a Lonley Planet Európa 10 legszebb vonatútja közé választott Adria InterCityt.

Az Adria IC a Keleti pályaudvarról 18:45-kor indul, a Balaton déli partján haladva éri el az országhatárt, majd a Dinári-hegységben a tengerszint felett 900 méter magasan fekvő hágók leküzdése után ereszkedik le a tengerpartra, és 9:49-kor érkezik Split központjába az óváros és a kikötő közvetlen szomszédságába. Budapesten (Keleti pályaudvar és Budapest-Kelenföld) kívül Székesfehérváron, Siófokon, Fonyódon, Balatonszentgyörgyön, Nagykanizsán és Gyékényesen is fel lehet szállni, illetve hazafelé le lehet szállni.

A vonat visszafelé Splitből 17:54-kor indul, Budapestre másnap 9:35-re érkezik. A hálókocsiban utazók többféle reggeli menü közül választhatnak, melyet az étkezőkocsiban is elfogyaszthatnak. A kocsik utaskísérőitől a teljes út során ételek és italok vásárolhatók. Az étkezőkocsiban forinttal, euróval, bankkártyával, valamint Magyarország területén valamennyi SZÉP-kártyával is lehet fizetni. Az Adria InterCity hálókocsijában utazó utasok a Keleti pályaudvaron igénybe vehetik a Prémium várót is, ahol díjmentesen fogyaszthatnak harapnivalókat és szendvicseket, üdítőitalokat, valamint a vonat közlekedési ideje alatt idén is kapható lesz a népszerű Adria-koktél is - hirdette a MÁV-Start.

Odapirít a MÁV

Június 22-től, a főszezontól kezdődően a jelenleginél is több vonatot, IC-kocsit és motorvonatot állítanak forgalomba, ezáltal még több férőhely áll majd az utasok rendelkezésére. A népszerű turisztikai úti célokat sűrűbb közlekedéssel kiszolgáló menetrend szeptember 1-jéig lesz érvényben, azt követően pedig utószezoni menetrenddel nyújtják meg a nyarat az előszezonihoz hasonló kínálattal szeptember 22-ig. A nyári idény alkalmából ráadásul a MÁV-START 2024 nyarán is várja a fiatalok jelentkezését, a Meló-Diák Észak-Dunántúl Iskolaszövetkezettel együttműködve.