Figyelem! Hosszú időre megváltozik a MÁV-Volán menetrendje, ez minden utazót érint

A turisztikai szezon felpörgésével együtt, azaz a vakáció kezdetével járatja csúcsra a balatoni forgalmat a MÁV-VOLÁN-csoport.

Június 22-től, a főszezontól kezdődően ugyanis a jelenleginél is több vonatot, IC-kocsit és motorvonatot állítanak forgalomba, ezáltal még több férőhely áll majd az utasok rendelkezésére, A népszerű turisztikai úti célokat sűrűbb közlekedéssel kiszolgáló menetrend szeptember 1-jéig lesz érvényben, azt követően pedig utószezoni menetrenddel nyújtják meg a nyarat az előszezonihoz hasonló kínálattal szeptember 22-ig.

A főszezonban már nem csak a fővárost és a Dunántúlt, de a keleti, délkeleti országrészt (Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Békéscsaba, Szeged, Kecskemét és Szolnok térségét) is közvetlen járatokkal fogják összekötni a Balatonnal. A Jégmadár expresszt és a bagolyvonatokat is gyakrabban járatjuk az idei főszezonban. A Dunántúli nagyvárosokból is minden nap plusz vonatok indulnak a tóhoz: Győrből a Tanúhegy expresszvonat, Szombathelyről a Lesence expresszvonat és Kék Hullám InterCity, Pécsről pedig a Fenyves expresszvonat.

A Volánbusz helyi, helyközi járataival, valamint az ország számos térségéből biztosít közvetlen eljutást a magyar tengerhez, illetve annak térségében, megkönnyítve nyaralók és kirándulók közlekedését.

A Balatonhoz utazóknak érdemes kihasználni az EMMA (Egységes Menetrend Magyarországon) néven elindult utazástervező rendszert, amellyel bárki egyszerűen, gyorsan és megbízhatóan tervezheti meg utazását – akár vonattal, akár autóbusszal, vagy pedig ezek kombinációjával szeretne eljutni a tóhoz.

Az idei évtől a vármegye- és országbérletek napijegyváltozatai (Vármegye24, Magyarország24) is felhasználhatók az utazáshoz, ezáltal az egynapos (24 órán belüli) utazások kényelmesebbé és olcsóbbá váltak. Ráadásul a Magyarország24 – helyjegy megváltása mellett – az IC-ken is felhasználható, az adott vármegyére érvényes Vármegye24 napijegy pedig a tómenti utazások során használható. Az idei évtől az eddigi ösztönzők mellé társul, hogy márciustól milliók számára vált kedvezőbbé, olcsóbbá a közösségi közlekedés, a kedvezményre jogosultak és a családok havonta akár több tízezer forintot is spórolhatnak a megfelelő menetjegy, bérlet vagy napijegy választásával, ha vonattal vagy busszal utaznak nyaralni.

Az utóbbi években a főváros és a Balaton közötti megszokott járatokon kívül (pl. Balaton és Tópart InterCityk, Déli->Parti InterRégiók, Kék Hullám InterCityk, Katica InterRégiók, Vízipók sebesvonatok) június 22-vel közvetlen vonatok indulnak a keleti, délkeleti vármegyékből is a Balatonhoz. A kerékpárosok számára egységes tarifával, a garantált férőhely érdekében minden balatoni járat esetében kerékpárhelyjegy váltási kötelezettséggel és jelentősen növelt kapacitással készülnek.

A Dunakanyart a Velencei-tóval és a Balaton déli partjával összekötő Jégmadár expresszvonat is minden hétvégén közlekedik már az előszezontól, ám július 6-tól augusztus 25-ig naponta fog járni. A főszezonban ez lesz a legnagyobb kapacitású járat, ugyanis hétvégenként a két egységnyi emeletes KISS-ben 968 utas számára biztosítanak ülőhelyet. Június 22-től az éjszakai bagolyvonatok már nem csak a déli partot, hanem hétvégenként az északi part településeit is összekötik egymással és a fővárossal. A déli parton minden éjszaka kétóránként közlekednek majd Budapest és Keszthely között, hétvégén pedig órás ütem lesz Budapest és Fonyód között.

Címlapkép: MTI/Lakatos Péter