Gyermeknap 2024: családi programokkal várják a látogatókat a gyermekvasúton

A Széchenyi-hegyi Gyermekvasút színes programokkal várja a családokat vasárnap a hűvösvölgyi végállomáson. A vonatok sűrített menetrend szerint, a szokottnál gyakrabban közlekednek, a vasútvonal alsó szakaszán betétjáratok is indulnak - közölte a MÁV.

Május 26-án, Gyermeknapon a hűvösvölgyi végállomáson 10 és 17 óra között családi programokkal várják a látogatókat. Az immár két évtizede hagyományos és sikeres rendezvényen a kisebbeknek lesz arcfestés, alkotóház, ugrálóvár, gyermekvasúti LEGO járművek, KRESZ pálya. A családi kvíz nyertesei vasúttal kapcsolatos ajándékokra is számíthatnak. Az érdeklődők kívül-belül megnézhetnek egy tűzoltóautót és egy Ikarus 280 típusú csuklós buszt, a vasútrajongók hajtányozhatnak, és fenntartható terepasztal, valamint vonatszimulátor is várja őket. A színpadon láthatóak lesznek tudományos kísérletek, zsonglőrbemutató, délelőtt fellép Kőhalmi Ferenc bűvész, délután pedig a RépaRetekMogyoró együttes zenés műsora szórakoztatja a nézőket.

A Hűvösvölgy-Széchenyihegy közötti személyvonatok egész nap 40-50 percenként indulnak, de akik a hűvösvölgyi programok forgatagából szeretnének csak egy rövidebb utazást tenni, számukra előnyös, hogy a vonal alsó szakaszán betétjáratok is közlekednek, így Hűvösvölgy és Szépjuhászné között sűrített menetrend szerint, 20-30 percenként járnak a vonatok.

A hagyományos, a mindennapi forgalomban megszokott szerelvényeken kívül ritkábban látható járművek is forgalomba állnak. A gyermeknapi programokat érdemes erdei kirándulással is összekötni, akár több szakaszon is vonatra szállva – ehhez a MÁV applikációban napijegyek is vásárolhatók, írta a MÁV.