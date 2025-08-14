2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
Nyári strand utazás nyaralás koncepció, Utazó nő kalap és öltözködés bikini pihenés szék strandon.
Utazás

Riadót fújt Nagy Márton minisztériuma: erre figyelj, ha nem akarsz szörnyű nyaralást

Pénzcentrum
2025. augusztus 14. 14:31

A nyári hónapok különösen aktív időszakot jelentenek a fogyasztók számára. A kellemes idő beköszöntével sokan indulnak útnak belföldre és külföldre, vagy veszik célba a népszerű hazai strandok partjait pihenés céljából. Az interneten és a közösségi médiában megjelenő utazási ajánlatok növekvő száma mellett azonban egyre gyakrabban fordulnak elő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, rejtett költségek és nem megfelelő szolgáltatások is, melyeket kisebb odafigyeléssel könnyen elkerülhetünk.

Az NGM közleménye szerint a gondtalan pihenés egyik alapfeltétele, hogy a fogyasztók tudatosan válasszák ki az utazási szolgáltatókat vagy a szálláshelyet. Ha közvetlenül foglalnak, alaposan tanulmányozzák át a szerződési feltételeket, és már a foglalás előtt tájékozódjanak az esetleges rejtett költségekről. Gyakori probléma, hogy a szálláshelyeken utólag számolnak fel plusz díjakat, idegenforgalmi adót, takarítási vagy üdülőhelyi költséget, melyeket sokszor csak az apróbetűs részben tüntetnek fel.

Az utazási csalások megelőzése érdekében célszerű kizárólag megbízható, ellenőrzött weboldalakon keresztül foglalni, kerülni a gyanúsan kedvező árú ajánlatokat, és fokozottan ügyelni a személyes adataink védelmére. A szálláshelyek összehasonlításakor és kiválasztásakor érdemes figyelembe venni a korábbi vendégek értékeléseit, ellenőrizni a szolgáltató elérhetőségét és a feltüntetett adatok valódiságát.

A kizárólag és túlzottan pozitív visszajelzések, a hiányos céges információk vagy a pontatlan cím gyanúra adhatnak okot. Amennyiben előre fizetünk, elengedhetetlen az írásos visszaigazolás és a részletes számla, ezek szükségesek az esetleges későbbi panaszkezeléshez is.

Az utazások során a fogyasztók számára alapvető fontosságú, hogy tisztában legyenek jogaikkal és lehetőségeikkel. A vonatkozó jogszabályok részletesen szabályozzák, hogy az utazásszervezőknek milyen formai és tartalmi követelményeknek megfelelő szerződést kell megkötniük a fogyasztókkal.

A biztonságos utazás érdekében indokolt utasbiztosítás megkötése is, amelynek kiválasztásakor figyelembe kell venni az utazás időtartamát, a tervezett programokat és az egészségi állapotot. A biztosítási típusok széles kínálata elérhető már online is, így lehetőség van összehasonlításra és személyre szabott döntésre.

Természetesen nemcsak az utazás megtervezésekor, hanem a nyaralás során is kellő körültekintéssel szükséges eljárnunk, és tudatosan fellépnünk probléma esetén: szállásfoglalás kapcsán is érvényesíthetők ugyanis fogyasztói jogaink.

Ha a helyszínen tapasztalt körülmények nem felelnek meg a hirdetett feltételeknek, mindenekelőtt a szolgáltatónál éljünk panasszal, és arról vetessünk fel jegyzőkönyvet. Ha a helyszínen nem megoldható a probléma, dokumentáljuk a hibákat, készítsünk fotókat és videókat a szállásról. Jogvitánk megoldására fordulhatunk az ingyenes, gyors és egyszerű eljárást biztosító békéltető testületekhez, jogszabálysértés esetén pedig a fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben eljáró illetékes kormányhivatalokhoz.

Rendkívül fontos, hogy a digitális biztonságunkra is kiemelt figyelmet fordítsunk. Az elmúlt években megszaporodtak azok az esetek, amikor csalók hamis QR-kódos fizetési felületeket helyeztek ki például parkolóautomatákon vagy a strandbüfék pultjainál. Ezek beolvasásával a fogyasztók könnyen olyan hamis oldalakra kerülhetnek, amelyek bankkártyaadatok megszerzésére irányulnak. A biztonságos bankkártyahasználat érdekében ajánlott beállítani a kétlépcsős azonosítást a banki applikációkban.

A jogkövető vállalkozói magatartás mellett a fogyasztói tudatosság is kiemelt fontosságú: a tudatos és előrelátó döntések nemcsak a kellemetlen meglepetések elkerülését segítik elő, hanem biztosítják azt is, hogy a nyaralás valóban pihentető és biztonságos élményt nyújtson minden utazó számára.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #fogyasztói csoport #utazásszervezés #utazási iroda #fogyasztó #fogyasztóvédelem #tippek #probléma #nemzetgazdasági minisztérium #fogyasztók #utazási irodák #utazás biztosítás #belföldi nyaralás

