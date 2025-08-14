Augusztus 20-án minden eddiginél grandiózusabb tűzijáték és drónshow várja a közönséget a Duna-parton.
Riadót fújt Nagy Márton minisztériuma: erre figyelj, ha nem akarsz szörnyű nyaralást
A nyári hónapok különösen aktív időszakot jelentenek a fogyasztók számára. A kellemes idő beköszöntével sokan indulnak útnak belföldre és külföldre, vagy veszik célba a népszerű hazai strandok partjait pihenés céljából. Az interneten és a közösségi médiában megjelenő utazási ajánlatok növekvő száma mellett azonban egyre gyakrabban fordulnak elő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, rejtett költségek és nem megfelelő szolgáltatások is, melyeket kisebb odafigyeléssel könnyen elkerülhetünk.
Az NGM közleménye szerint a gondtalan pihenés egyik alapfeltétele, hogy a fogyasztók tudatosan válasszák ki az utazási szolgáltatókat vagy a szálláshelyet. Ha közvetlenül foglalnak, alaposan tanulmányozzák át a szerződési feltételeket, és már a foglalás előtt tájékozódjanak az esetleges rejtett költségekről. Gyakori probléma, hogy a szálláshelyeken utólag számolnak fel plusz díjakat, idegenforgalmi adót, takarítási vagy üdülőhelyi költséget, melyeket sokszor csak az apróbetűs részben tüntetnek fel.
Az utazási csalások megelőzése érdekében célszerű kizárólag megbízható, ellenőrzött weboldalakon keresztül foglalni, kerülni a gyanúsan kedvező árú ajánlatokat, és fokozottan ügyelni a személyes adataink védelmére. A szálláshelyek összehasonlításakor és kiválasztásakor érdemes figyelembe venni a korábbi vendégek értékeléseit, ellenőrizni a szolgáltató elérhetőségét és a feltüntetett adatok valódiságát.
A kizárólag és túlzottan pozitív visszajelzések, a hiányos céges információk vagy a pontatlan cím gyanúra adhatnak okot. Amennyiben előre fizetünk, elengedhetetlen az írásos visszaigazolás és a részletes számla, ezek szükségesek az esetleges későbbi panaszkezeléshez is.
Az utazások során a fogyasztók számára alapvető fontosságú, hogy tisztában legyenek jogaikkal és lehetőségeikkel. A vonatkozó jogszabályok részletesen szabályozzák, hogy az utazásszervezőknek milyen formai és tartalmi követelményeknek megfelelő szerződést kell megkötniük a fogyasztókkal.
A biztonságos utazás érdekében indokolt utasbiztosítás megkötése is, amelynek kiválasztásakor figyelembe kell venni az utazás időtartamát, a tervezett programokat és az egészségi állapotot. A biztosítási típusok széles kínálata elérhető már online is, így lehetőség van összehasonlításra és személyre szabott döntésre.
Természetesen nemcsak az utazás megtervezésekor, hanem a nyaralás során is kellő körültekintéssel szükséges eljárnunk, és tudatosan fellépnünk probléma esetén: szállásfoglalás kapcsán is érvényesíthetők ugyanis fogyasztói jogaink.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Ha a helyszínen tapasztalt körülmények nem felelnek meg a hirdetett feltételeknek, mindenekelőtt a szolgáltatónál éljünk panasszal, és arról vetessünk fel jegyzőkönyvet. Ha a helyszínen nem megoldható a probléma, dokumentáljuk a hibákat, készítsünk fotókat és videókat a szállásról. Jogvitánk megoldására fordulhatunk az ingyenes, gyors és egyszerű eljárást biztosító békéltető testületekhez, jogszabálysértés esetén pedig a fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben eljáró illetékes kormányhivatalokhoz.
Rendkívül fontos, hogy a digitális biztonságunkra is kiemelt figyelmet fordítsunk. Az elmúlt években megszaporodtak azok az esetek, amikor csalók hamis QR-kódos fizetési felületeket helyeztek ki például parkolóautomatákon vagy a strandbüfék pultjainál. Ezek beolvasásával a fogyasztók könnyen olyan hamis oldalakra kerülhetnek, amelyek bankkártyaadatok megszerzésére irányulnak. A biztonságos bankkártyahasználat érdekében ajánlott beállítani a kétlépcsős azonosítást a banki applikációkban.
A jogkövető vállalkozói magatartás mellett a fogyasztói tudatosság is kiemelt fontosságú: a tudatos és előrelátó döntések nemcsak a kellemetlen meglepetések elkerülését segítik elő, hanem biztosítják azt is, hogy a nyaralás valóban pihentető és biztonságos élményt nyújtson minden utazó számára.
Egy nap alatt a harmadik busz gyulladt ki a fővárosban, szerencsére most sem sérült meg senki.
Újabb BKK-busz gyulladt ki, ezúttal a XII. kerületben. Egy nap sem telt el azóta, hogy a belvárosban ugyanez megtörtént.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Augusztus 14-től várhatóan vasárnap délutánig a MÁV-csoport utasai számára díjmentesen vizet biztosítanak a forgalmasabb állomásokon.
A pályahálózatot újítják fel, így nemsokára több hetes időtartamra lezárják a pályaudvart.
A Pénzcentrum Mészáros Judittal, a Baraka Világjáró Utazási Iroda irodavezetőjével járta körbe az új trendeket, desztinációkat, utazási szokásokat.
A harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb figyelmeztetési szint, ekkora hőség már mindenki számára jelentős egészségügyi kockázatot jelent.
Egy magyar tiktoker most elárulta, hogyan lehetséges ez, és ők hogyan maxolták ki saját horvátországi nyaralásukat.
Budapest belvárosában, a József nádor tér közelében gyulladt ki a BKK egyik autóbusza.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható. Késő estére általában 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.
Magyar utasok is érintettek lehetnek, akik erre a részre terveztek utazni, vagy itt terveztek átszállni távolabbi úti célok felé.
A magyar mezőgazdaság idei évét is súlyosan érinti az aszály és a csapadékhiány.
Figyelem, fontos változás élesedett a gyógyfürdők szabályozásában: 14 év alatti gyermekek csak orvosi rendelvénnyel használhatják ezeket a gyógymedencéket!
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
Nemcsak az utazási szabadságról, hanem egy ország diplomáciai súlyáról és nemzetközi megbecsüléséről is képet ad a világ útlevél-erősorrendje.
A megnyitót augusztus 12-re tervezik, de a strand üzemkezdése a délelőtti vízirendészeti szemle eredményétől függ.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A következő napokban fokozatosan erősödik a kánikula, a hét második felében sokfelé 35 fok fölötti értékek várhatók.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.