Budapest, 2025. március 1.Munkagépek a Flórián téri felüljárók felújítás miatt lezárt déli hídján 2025. március 1-jén. A közúti forgalom a felújítás alatt a felüljáró északi hídján haladhat, egy-egy sávon biztosítják a Pes
Utazás

Ez a fővárosi felüljáró veszélyesebb, mint gondolnánk, elhúzódik a felújítás

Pénzcentrum
2025. augusztus 13. 20:31

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közölte, hogy a bontási munkák során feltárt problémák, valamint a déli híd vártnál is rosszabb műszaki állapota miatt változik a Flórián téri felüljárók felújításának ütemezése. A korábban nem látható károsodások miatt a munkálatokat felülvizsgálták, és többlet műszaki tartalommal újítják fel a hidat, ami több időt vesz igénybe. A pluszmunkák előreláthatóan novemberre fejeződnek be, ezután a megújult déli hídon ismét megindulhat a forgalom a Szentendrei úton Pest irányába. Az északi híd felújítása és autós forgalom elől zárása ezután indul.

Jelenleg is zajlik a Flórián térnél a déli híd felújítása. Az ütemezetten elvégzett bontási és marási munkák során – amikor eltávolították a pályaburkolatot és a szórt szigetelést – láthatókká váltak a vasbeton pályalemez, valamint a kéregbeton addig ismeretlen hibái.

A felújításon dolgozó tervezők és mérnökök mintavételezéssel és műszeres mérésekkel vizsgálták a károsodás mértékét és kiterjedését, különös figyelmet fordítva az esetleges sószennyezettségre. A független vizsgálat eredménye időközben megérkezett: a szakértő jelentős, csak a bontási munkálatok elvégzését követően láthatóvá váló, azaz a felújítás megkezdése előtt előre nem látható károsodásokat tárt fel a déli híd pályalemezén.

A felüljáró vártnál is rosszabb műszaki állapota akadályozza az új szigetelés megfelelő kialakítását.

Ezért olyan – a jelenlegi vállalkozási szerződés feladatain túlmutató – javítások váltak szükségessé, amelyek befolyásolják a kivitelezés költségigényét, ütemezését, és elvégzésük nélkül a pályalemez tovább károsodna.

A szakemberek a legbiztonságosabb és a legmegfelelőbb műszaki megoldást választották annak érdekében, hogy a déli felüljáró további évtizedekig biztonságosan használható legyen. A kivitelező elkezdte a pályalemez konzolos részeinek javítását, mivel ezek elengedhetetlenek a híd stabil és üzemszerű használatához.

A feltárt problémák javítása jelentős pluszmunkát igényel, ezért a déli híd részműszaki átadás-átvétele tervezetten novemberben történhet meg.

A felújítás során a felüljárót az eredetileg tervezettnél többlet műszaki tartalommal, többek között a pályalemez javítását is magában foglalva építik újjá. Ez az előre nem látható hibák miatt a tervezettnél hosszabb időt vesz igénybe. Emiatt a felújítás csak ezt követően léphet a következő szakaszába, amikor a megújult déli hídon ismét a korábban már megszokott forgalmi rend szerint haladhat a forgalom a Szentendrei útról Pest irányába, és az északi híd lesz lezárva. Az északi hídon – ugyanúgy, mint a délin – a bontással és a pályalemez alapos átvizsgálásával kezdődik a felújítás, feltételezhető, hogy a bontást követően hasonló állapottal találkozik a kivitelező, mint a jelenleg felújítás alatt álló déli hídnál.

Elkerülhetetlenné vált a több mint negyvenéves felüljárók felújítása

A Flórián téri felüljárókat legutóbb 2002–2003-ban újították fel. Korszerűsítésük azért szükséges, hogy a főváros és az agglomeráció közlekedésében jelentős szerepet betöltő útszakaszt az elkövetkezendő évtizedekben is biztonságosan lehessen használni.

A déli hidat március 1-jén zárták le; a szükségszerű forgalomkorlátozások miatt a BKK kéri az arra közlekedőket, hogy – lehetőségük szerint – a felújítás idején a közösségi közlekedést vegyék igénybe, ezzel is csökkentve a környék forgalmi terhelését. Egyúttal azt tanácsolja a gépjárművel közlekedőknek, hogy a Flórián teret elkerülve, másik útvonalon közelítsék meg úti céljukat.

A felújításról, valamint az ahhoz kapcsolódó lezárások és terelések részleteiről a folyamatosan frissülő florianter.hu oldalon lehet tájékozódni, és a BKK Info mindennap megosztja a legfrissebb tudnivalókat.

Címlapi kép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
#utazás #közlekedés #bkk #felújítás #Budapest #híd #felújítandó

