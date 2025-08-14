2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
Egy nyitott, utazásra kész, ruhákkal teli bőrönd látványa. Nyaralás és utazás koncepció.
Utazás

Erről rengeteg magyar megfeledkezik nyaralás előtt: brutális összegbe is kerülhet a gondatlanság

Pénzcentrum
2025. augusztus 14. 11:04

Bár egyre több turista vallja magát környezettudatosnak, utazási szokásaikban ez kevésbé tükröződik – derül ki egy nemrégiben készült, 23 országra kiterjedő nemzetközi felméréséből. A kutatás szerint az utazók többsége támogatná a fenntartható gyakorlatokat, a nyaralások tervezésekor a környezetvédelmi szempontok mégis háttérbe szorulnak. A magas szén-dioxid-kibocsátással járó autóhasználat és a repülés továbbra is dominál, a légi utazások aránya pedig elérte a négyéves csúcsot: az európaiak fele repülőgéppel utazik. Az utazók elsősorban a természeti katasztrófák sújtotta helyszínek elkerülésére törekednek, saját ökológiai lábnyomuk csökkentése kevésbé jellemző szempont.

Az Europ Assistance Holiday Barometer nevű kutatásából kiviláglik, hogy bár az emberek egyre tudatosabbak a környezeti kérdésekben, ennek ellenére az utazások tervezésekor ritkán veszik figyelembe a környezetvédelmi szempontokat.

A turisták nagy része azt állítja, hogy támogatná a fenntartható utazási gyakorlatokat. Az összes régiót figyelembevéve legalább 80 százalékuk előnyben részesítené a helyi gazdaságokat, és kétharmaduk alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású közlekedési módokat, vagy közelebbi úti célokat választana az ökológiai lábnyom csökkentése érdekében.

Az európai utazók közül tízből nyolcan kerülnék a társadalmilag felelőtlen, vagy a helyi kultúrát, környezetet és állatvilágot nem tisztelő tevékenységeket. Több mint 70 százalékuk szezonon kívül is szívesen utazna, és akár buszokat, vonatokat vagy más helyi tömegközlekedési eszközöket is választana az autók vagy taxik helyett.  

Az Europ Assistance kutatása ugyanakkor rámutat arra, hogy a környezetvédelmi kérdések tekintetében jelentős eltérés van az utazók szándékai és valós cselekedetei között. Bár sokan kifejezik jó szándékukat és hajlandóságukat a fenntartható utazási gyakorlatok iránt, a valóságban ez gyakran nem valósul meg.

A repülőgépek használata 4 éves csúcson van Európában és Észak-Amerikában

A környezettudatos elképzelések ellenére a legnépszerűbb közlekedési módok továbbra is nagy szén-dioxid-kibocsátással járnak. A repülőgépek használata ugrásszerű növekedést mutat, Európában (50%) és Észak-Amerikában (52%) az utazók fele a légi közlekedést választja. Emellett, bár egyre kevesebben utaznak autóval, az európaiak 48 százaléka, az észak-amerikaiak 47 százaléka még mindig gépjárművel indul útnak. A vonat népszerűsége is emelkedett az elmúlt évekhez képest, az európai turisták több mint ötöde (22%), az észak-amerikaiak 15 százaléka vasúttal közelítette meg a célállomást, de ez még mindig elmarad a repülés és az autóhasználat arányától.

A Holiday Barometer szerint a közlekedési eszköz kiválasztásánál a környezetvédelem háttérbe szorul, az európai utazók csupán tizede tartja ezt igazán fontos tényezőnek. Ezzel szemben a kényelem a fő szempont, Európában az utazók 57 százaléka, Észak-Ázsiában 61 százalékuk elsősorban ezért választ egy adott közlekedési módot.

A klímával kapcsolatos aggodalmak ugyanakkor növekednek. Az európaiak közül tízből négyen tartanak az utazás során bekövetkező természeti katasztrófától – ez közel kétszerese a 2022-es adatnak. A turisták tehát inkább a természeti jellegű katasztrófák elkerülésére koncentrálnak, mint a saját ökológiai lábnyomuk csökkentésére.

A magyar turisták is szívesen utaznak autóval

A kutatás rámutat arra, hogy a magyarok körében népszerűek az autós utazások: a háztartások háromnegyedének van saját gépjárműve, mellyel harmaduk külföldi útra is elindul. Az autósok közel 60 százaléka tesz meg legalább negyedévente 100 km-nél hosszabb utakat Magyarországon belül, külföldi útra évente 37 százalékuk indul el.

Az autós utazás sokak számára kényelmes és rugalmas megoldás, ugyanakkor nem nélkülözi a kockázatokat. Egy váratlan baleset vagy műszaki hiba könnyen tönkreteheti a nyaralást. Ma már egyre többen indulnak hosszabb utakra elektromos autókkal is, ahol szintén felléphet meghibásodás. A gépjárművel külföldre utazó magyarok leginkább a megfelelő szakemberek és szerviz megtalálásától, a túl magas javítási költségektől és a lassú szervizeléstől tartanak. Ennek ellenére az autósok több mint fele (53%) semmilyen asszisztencia-szolgáltatással nem rendelkezik jelenleg. A turisták számára azonban előnyös lehet, hiszen a 0-24 órában hívható segítség, a gépjármű hazaszállítás és a helyszíni javítás mellett a tovább- vagy hazautazást is segítjük legyen szó hibrid, benzines vagy elektromos autóról. Mindezt - a kevesebb, mint 6 órás utak esetén - környezetbarát módon, tömegközlekedési eszközök igénybevételével is tudjuk biztosítani

– mondta Timár Gábor Szabolcs, az Europ Assistance operációs vezetője.
Címlapkép: Getty Images
11:04
10:51
10:44
10:30
10:23
