Nyugodt érzések és pihenés a medencében. Nő élvezi a nyaralást. Szépség- és gyógyfürdőközpont, wellness és jólét, vízi kezelés.
Biztosítás

Így kötnek biztosítást a magyarok: egyre kevesebben mellőzik utazás előtt

Pénzcentrum
2025. augusztus 14. 15:35

A magyar utazók zöme továbbra is Európán belül nyaral, elsősorban autóval, és az utazás előtt néhány nappal – vagy sokszor az indulás napján – köti meg utasbiztosítását. A Posta Biztosító tapasztalatai szerint azonban egyre többen választanak magasabb szintű biztosítási csomagot, és élnek a különféle extra kiegészítőkkel is, például „Poggyász Extra” vagy „Járatkésés” kiegészítő biztosítással.

A Posta Biztosító tapasztalatai alapján az utasbiztosítás-kötések legintenzívebb hónapja továbbra is a július, és ezt követi a szintén erős augusztus. Bár a biztosítások többségét az indulás előtti napokban kötik, az online felületeken jelentős az indulás napján történő kötések száma is – noha utasbiztosítás akár 180 nappal az indulás előtt is megköthető.

Az év során az utazásbiztosítások többsége 1-2 főre szól, de a nyári időszakban megugrik mind a biztosított utazók, mind az utazásra szánt napok száma. Ebben az időszakban gyakoriak az egy-másfél hetes utazások családdal, baráti társaságokkal, így a biztosítások átlagosan 3-4 főre terjednek ki ezekben a hónapokban. A Posta Biztosító utasbiztosítási ügyfeleinek több mint 90 százaléka európai célországba utazik. A nyári szezon legkedveltebb úti céljai Horvátország, Olaszország, Szlovénia, Montenegró, Albánia és Bosznia-Hercegovina.

Egyre népszerűbbek azonban az utószezoni, szeptemberi nyaralások is, különösen a mediterrán térségben, ahol a klímaváltozás miatt sokszor még ilyenkor is nyári idő várja az utazókat – ráadásul a szállás- és repülőjegyárak is kedvezőbbek.

Az utasbiztosítás szerepe ma már jóval túlmutat az alapfedezeteken. Ügyfeleink körében látjuk, hogy a külföldre utazók egyre tudatosabban keresik a biztosításokat az utazásaikhoz. A kiegészítő szolgáltatások népszerűsége is nő, az ügyfelek gyakrabban döntenek a teljes körű, extrákkal kiegészített védelem mellett – különösen az értékes poggyász, az okoseszközök, az utazás zavartalansága és az autós vagy repülős közlekedés biztonsága érdekében. Az utazók ma már nem csak kötelező kiegészítőként, hanem az utazás fontos elemeként tekintenek az utasbiztosításra

– mondta Kovács Zsolt, a Posta Biztosító vezérigazgatója.

A digitális tér előretörésével a Posta Biztosítónál megkötött utasbiztosítások esetében is megfigyelhető az online tér felé való elmozdulás. Míg a 45 év alatti korosztály az online felületen, az 50 év felettiek továbbra is inkább személyesen, a Posta Biztosító értékesítő pontjain, a postákon kötik meg az utasbiztosítást.

A leggyakoribb kárigények a betegségek és balesetek miatti orvosi ellátásokhoz kapcsolódnak, ezek kezeléséhez a biztosító asszisztencia-partnere 24 órás, magyar nyelvű segítségnyújtást biztosít a világ bármely pontján. Ezeket követik a poggyászkárok és a repülőgép késéséhez vagy a járattörléshez köthető bejelentések.
Címlapkép: Getty Images
