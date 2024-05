Kiadták az újabb riasztást: zivataros hétvége elé néz 13 vármegye - durva szél, égszakadás, jég is lehet

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A délnyugati országrész kivételével többfelé, a Dunántúl keleti, délkeleti részein, illetve Sopronnál, emellett a keleti határszélen és északkeleten valószínűek zivatarok, amelyeket felhőszakadás (> 30 mm, néhol akár > 50 mm) is kísérheti. Északkeleten (Hajdú, Szabolcs, Borsod) egy-egy hevesebb zivatarra is van esély viharos széllökés (60-90 km/h), jégeső (2 cm körüli jégátmérővel), felhőszakadás (> 30-40 mm) kíséretében. A péntek esti órákra fokozatosan északon, északkeleten is lecsökken a zivatarhajlam - írja a HungaroMet. Elsőfokú riasztás van érvényben reggel óta 18 vármegyében zivatar és 15-ben felhőszakadás miatt. Mutatjuk, hogy alakul a zivatarveszély a hétvégén.

Szombaton a reggeli, kora délelőtti órákban elsősorban a Nyugat-Dunántúlon egy-egy intenzívebb záporból bedörrenhet - írja a meteorológiai szolgálat. A déli óráktól estig főként a Dunántúl nyugati és északi felében alakulhatnak ki nagyobb számban zivatarok, egy-egy heves zivatar sem zárható ki. A zivatarokat viharos széllökés (70-90 km/h), intenzív csapadék és kisméretű jég kísérheti (< 2 cm). Elvétve a Duna-Tisza közén is előfordulhat zivatar a fenti kritériumokkal. Az esti órákban fokozatosan lecsengenek az események. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Szombaton 9 vármegyében - Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas, Veszprém, Zala lesz érvényben elsőfokú riasztás zivatar miatt. "Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!" - írja a HungaroMet. Vasárnap mégtöbb megyében lehet hevesebb zivatarra számítani. Az egész Dunántúlon, valamint Pest, Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben elsőfokú riasztás van érvényben. Szombaton a gomolyfelhők összeesnek, a legtöbb helyen csökken a felhőzet, csak kisebb körzetekben maradhat felhős az ég. Hajnalra több helyen válik párássá a levegő, helyenként köd, főként az Északi-középhegység, Észak-Alföld térségében réteges felhőzet is képződhet. A záporok, zivatarok nagy része este megszűnik, de néhol még a későbbiekben is eshet. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, csak este a záporok, zivatarok mentén lehet még szélerősödés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul. Napközben a kezdetben felhős, párás részeken is naposra fordul az idő, és a fátyol- és gomolyfelhők mellett legalább több órára mindenütt kisüt a nap. Zápor, zivatar több helyen, nagyobb számban az északnyugati, nyugati országrészben alakulhat ki, néhol heves zivatar sem zárható ki. Erős vagy viharos széllökés csak zivatar környezetében lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton nagyrészt 24 és 28 fok között alakul. Vasárnap sok napsütés valószínű a fátyol- és képződő gomolyfelhők mellett. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, jégeső is. A keleti, délkeleti szelet élénk, zivatarban erős vagy viharos lökések is kísérhetik. A hajnali 10, 16 fokról 23, 29 fokig melegszik fel a levegő. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Viharra lehet számítani a tavaknál is A Balaton nyugati, középső és keleti medencéjére is az elsőfokú viharjelzés érvényes jelenleg, a Velencei-tónál a jelzőrendszer alapon van. Ma este a mérsékelt (10-20 km/h), jellemzően keleties szelet éjszaka időnként élénk (25-30 km/h, a Balaton nyugati részén 35 km/h) lökések kísérhetik. Azonban zápor környezetbén erős (40-45 km/h, eleinte 50 km/h), zivatarral viharos (60-65 km/h körül ) lökések is lehetnek. A keleten erősebben gomolyfelhős ég mellett kora estig zápor, zivatar még valószínű, majd gyengül a csapadékhajlam, a zivatar eltávolodik, legyengül. Este egy-egy zápor előfordulhat a tavaknál. Az éjszaka folyamán délnyugat felől átmenetileg erősebben megnövekszik a felhőzet és a Balatonnál (elsősorban nyugaton) alakulhat ki további egy-egy zápor helyenként. Reggelre vékonyodik, kelet felől csökken a felhőzet és csapadék már nem valószínű. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 13,14 fok körül alakul. A Tisza-tónál a mérsékelt (10-20 km/h) keleti, majd délelőttől déli, délnyugati szél időnként megélénkül (20-30 km/h). Intenzív zápor környezetében élénk-erős (30-50 km/h), zivatar esetén viharos (50-65 km/h) széllökés is előfordulhat. A többször erősen felhős ég mellett hosszabb-rövidebb napos időszakok is várhatók. Zápor, zivatar akár többször is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22, 23 fok körül alakul. Késő este 16 fok valószínű.

Címlapkép: Getty Images

