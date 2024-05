Súlyos tévhit dőlt meg a napozás kapcsán: ezt a legtöbb magyar rosszul csinálja nyaraláskor

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nem lehet eleget beszélni a nyári, sőt most már a tavaszi és őszi napvédelem fontosságáról, de fokozottan kell figyelni akkor is, ha nálunk délebbi országokba megyünk nyaralni, ahol többet süt a nap, illetve több időt töltünk a tűző napsütésben. Bőrgyógyász szakorvos segítségével jártuk körül a témát, mely során kiderült az is, milyen naptejet érdemes beszeretni, és az is, hogy egyes rendszeresen szedett gyógyszerek fokozottan fényérzékennyé tehetik a használóját - ezekről feltétlenül kell tudni.

Nyakunkon a nyár, folyamatosan emelkedik a napfényes órák száma, egyre többet tartózkodunk a szabadban, ez azonban komoly kockázatokat is rejt magában. Nem lehet eleget beszélni a fényvédelemről, az utóbbi évtizedekben ugyanis egyre több egészségügyi probléma származik a napfénynek való tartós kitettségből, aminek az a magyarázata, hogy a légkört védő ózonköpeny sérülése miatt módosult a földfelszínre és így az emberi bőrre jutó napfény mennyisége és minősége is. A jelenség oka, hogy az ipari és mezőgazdasági kemizáció, valamint a környezetszennyezés miatt az ultraibolya (UV) fény spektruma a rövidebb hullámhossz felé tolódott el. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A napfény egy része un. UV sugárzás formájában éri el a Földet, mely többféle hatást gyakorol bőrünkre. Az UV fény két fő típusa, az UVA és az UV-B sugárzás. Az UVA sugárzás a bőr mélyebb rétegeiben hatol, hozzájárul a ráncok, pigmentfoltok, a bőröregedés jeleinek kialakulásához. Míg az UV-B sugárzás a bőr felsőbb rétegeiben nyelődik el, bőrpírt, leégést okoz. És mindkettő felelős a bőr daganatok kialakulásáért. A Földet elérő fényben az UVB / UVA aránya 20:1, áthatolnak a sugarak a felhőkön és az üvegen, visszaverődnek a hóról, vízfelszínről. Az UV sugárzás több mint 70 %a reggel 10 és délután 3 óra között éri el a földfelszínt. Ez az az időszak, amikor a leginkább védekeznünk kell – mondta el a Pénzcentrumnak Dr. Melegh Éva bőrgyógyász, a Budai Egészségközpont szakorvosa, majd hozzátette, hogy az őszi és téli hónapokban kisebb ugyan az UV sugárzás, de bőrünk is érzékenyebb, arcunkat, kezünket ebben az időszakban is védenünk kell a leégéstől. Tavasztól pedig fokozottan figyeljünk, minden, ruhával nem fedett testrészünket kenjük minimum 3O faktorra naptejjel. Délen a helyzet fokozódik Arra a kérdésre, hogy ha délebbre, mediterrán tájakra, tengeren túli desztinációkra utazunk, kell-e jobban figyelnünk a napvédelemre, azt válaszolta, bárhol legyünk is a világon, megszokott, bevált fényvédőinket használhatjuk, de egy délebbi országban, vagy magasabb hegyen, ahol az UV sugárzás erősebb, többször kell majd alkalmaznunk. A fizikális fényvédelem a legjobb, ha teljesen elfedjük magunkat: legjobb védelem a ruházat, vékony, lenge, világos színű ruha a hőérzetünkön nem változtat, a sugárzástól viszont megvéd. Minimum 50 faktoros krémmel, de akár 100-assal is kenjük be magunkat, igen, ilyen is létezik! A nagy melegben sokkal több vízre van szükségünk, a folyadékpótlás is fontos része a fényvédelemnek. Igazán speciális felkészülés nincs, csak az itthon is alkalmazott módszerek persze nagyobb odafigyeléssel. Nem lehet túl sokat használni a napvédőből. Attól nem kell félni, hogy a bőrünknek túl sok lesz, vagy rossz hatással lesz rá, a bőrgyógyász szerint attól sem kell tartanunk, hogy akkor nem jut elég D-vitaminhoz a szervezetünk, hiszen ahhoz csak egy nagyon minimális UVB sugárzás is elég, hogy a bennünk lévő previtaminok aktivizálódjanak, ezt a naptej nem tudja megakadályozni. Megégni sokkal rosszabb. A doktornő leginkább a gyógyszertári készítményeket ajánlja, azok a legjobbak, illetve a magas minőségű termékeket – igaz ezek más árkategóriába esnek, de érdemes költeni rájuk. Ugyanakkor utazás előtt érdemes átnézetni a gyógyszereinket, mivel nagyon sok készítmény fényérzékenyít, köztük vannak antibiotikumok, vízhajtók is. HGa ezekre nem figyelünk, abból is csúnya napégés lehet. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Biztonságosak a naptejek?



Másrészt az uniós fényvédők azért is képesek jobb védelmet biztosítani, mert eltér az UV-védelemért felelős engedélyezett anyagok köre a két régióban. Míg az EU-ban hét olyan vegyület használható, amelynek erős az UV-A elleni védelme is, addig az USA-ban csak két ilyen összetevő – az avobenzon (avobenzone) és a cink-oxid engedélyezett. Az EWG szerint az amerikai hatóság (FDA) tart az új összetevők engedélyezésétől, bár a fogyasztóvédő szervezet szakértői szerint több, az EU-ban évek óta használt anyag biztonságosabb lenne, mint az USA-ban jelenleg használhatók - Egy 2022-es amerikai fogyasztóvédelmi vizsgálat szerint a naptejek, fényvédő termékek 75%-a nem biztosít kellő védelmet, vagy aggodalomra okot adó összetevőt tartalmaz. Az európai uniós szabályozás több pontban is lényegesen eltér az amerikaitól. Egyrészt a faktorszám megállapításakor nem csak a leégésért felelős UV-B sugarak elleni védelmet veszik figyelembe. A faktorszám az EU-ban is az UV-B elleni védelem mértékét mutatja, de a termékeknek ennek a védelemnek a harmadát az UV-A sugarak ellen is biztosítaniuk kell. Így a hazai piacon elérhető termékek a káros sugarak szélesebb spektruma ellen nyújtanak védelmet.Másrészt az uniós fényvédők azért is képesek jobb védelmet biztosítani, mert eltér az UV-védelemért felelős engedélyezett anyagok köre a két régióban. Míg az EU-ban hét olyan vegyület használható, amelynek erős az UV-A elleni védelme is, addig az USA-ban csak két ilyen összetevő – az avobenzon (avobenzone) és a cink-oxid engedélyezett. Az EWG szerint az amerikai hatóság (FDA) tart az új összetevők engedélyezésétől, bár a fogyasztóvédő szervezet szakértői szerint több, az EU-ban évek óta használt anyag biztonságosabb lenne, mint az USA-ban jelenleg használhatók - írta meg a Tudatos Váárlók Egyesülete. Ma már minden bőrtípushoz megfelelő naptej kapható. Érzékeny, aknéra hajlamos , száraz bőr nem akadály, színezett és natúr fényvédő kaphatóak a gyógyszertárakban. Az SPF vagyis sun protection factor megmutatja, hogy az adott készítmény hányszor hosszabb ideig nyújt védelmet a leégéstől, mintha nem használna semmit, pl. egy SPF1O termékkel 1Oszer hosszabb ideig tartózkodhat biztonságosan a Napon, mint védelem nélkül. Ezek a számok azonban ideális körülményekre vonatkoznak, kb 2 mg/cm2 mennyiségű naptej használatára. A valóságban ennél jóval kevesebb naptejet használunk, ezért ezek arányok nem pontosak, reálisan ennek az időnek a harmadával-felével számolhatunk. Az SPF5O készítmények az UV-B sugarak 98%át, a SPF3O készítmények 97%át szűrik ki. Ha a termék az UVA sugarak ellen is védelmet nyújt , akkor ezt külön jelzik a csomagoláson. A kémiai fényvédők a sugárzás hatására lebomlanak, ezért óránként újra kell kenni bőrünket, izzadás, fürdés esetén akar ennél gyakrabban is. Újszülötteket 6 hónapos korukig a direkt napfénytől óvni kell, 3 hónapos kortól használható fényvédők már kaphatóak a gyógyszertárakban. Nagyobb babáknak kifejezetten gyermekeknek készült fényvédő ajánlott, melyek sokszor tartalmaznak fizikai fényvédőt is, ezekben a krémek nem felszívódó, a nap sugarait visszaverő apró kristályokat is tartalmaznak. Fehér színük miatt nagyobb gyermekek és felnőttek ritkábban használják. Bőrrák Az elmúlt húsz évben folyamatosan nőtt Magyarországon a bőrrákos esetek száma. A bőrdaganatok közül a melanóma az egyik legagresszívebb típus, ezért különösen fontos a betegség korai felismerése. Ráadásul a globális felmelegedés jelentősen növeli a kialakulás kockázatát, mivel ennek következtében tartósan egyre több UV-sugárzás éri a bőrünket. A szoláriumban pedig már akár egyetlen alkalom is tartós bőrkárosodást okozhat. A Budai Egészségközpont a rendszeres önellenőrzésre és a bőrgyógyászati szűrővizsgálat fontosságára, valamint a megelőzésre hívja fel a figyelmet a május 7-ei melanóma világnap alkalmából. A melanóma, vagy melanóma malignum a bőr rosszindulatú daganata, amely az esetek harmadában anyajegyekből, nagyobb részt azonban ép bőrfelületen lévő pigmenttermelő sejtekből (melanocytákból) indul ki. A melanóma hazai morbiditási és mortalitási helyzete a XXI. század első két évtizedében című 2022-es tanulmány adatai szerint az utóbbi néhány évben évente már közel 3000 új melanómás esetet diagnosztizáltak hazánkban, és évente 300-400-an haltak meg emiatt. Ezzel Európában a középmezőnyhöz tartozunk.

