Hajmeresztő mutatványok az autópályán: videóra vették a trükkös magyar sofőröket

Megdöbbentő jeleneteket rögzítettek a biztonsági kamerák a hazai gyorsforgalmi utakon - írja az Origo. Az MKIF Zrt. életveszélyes mutatványokból készített válogatásvideóján repülő táblák, elsodort terelőkúpok, visszatolatás, visszafordulás terelésben, előzés lezárt sávban is látható.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a Facebookon hívta fel a figyelmet a szabálytalanságokra, amelyek nemcsak hajmeresztők, hanem életveszélyesek is. "Ahol terelés van és le van zárva a sáv, az nem véletlen, mivel munkaterület. Ha nem láttok ott dolgozni embert, akkor se hajtsatok be, mert lehet, hogy éppen hűl vagy éppen fel van marva az aszfalt és még sorolhatnánk" - írták.

Az autópálya veszélyes műfaj, a terelésekben is emberek dolgoznak, akiknek családjuk van. Kollégáinkat is várják haza! Vigyázzatok rájuk! Nektek fél perccel gyorsabb megérkezés vs. egy vagy több emberélet. Megéri? A döntés a tiétek!

- írták a posztban.