Az ország leghosszabb, 1410 méter hosszú zipline, azaz átcsúszó pályát építenének Budapesten, a János-hegy térségében. A Natura 2000-es területre tervezett fejlesztés környezetvédelmi hatósági eljárását a napokban tűzte ki a Pest Vármegyei Kormányhivatal - szúrta ki a Pénzcentrum.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal, a környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló közleménye szerint a ZipLine BDP Kft. egy 1410 méter hosszú átcsúszó (zipline) pályát építene a XII. kerületben található János-hegy, Hunyad-orom és Zugliget térségében. A rövid ismertető szerint a pálya indító állomása a Libegő felső állomása és a János-hegyi Erzsébet-kilátó közötti gyalogos ösvény mellett lenne. A drótpálya földfelszín feletti legnagyobb magasságát a Zugligeti Niche kemping fölött érné el (68,37 méter), és a Libegő nyomvonalát a felszíntől számított 25,38 méter magasságban keresztezné. A zipline pálya a Zugligeti út légterét (a Libegő alsó állomása mellett) mintegy 42,48 méter magasságban szelné át - áll a közleményben, amelyben azt is hozzáteszik, hogy a tervezett beruházással érintett teljes igénybevételi területnagysága 15 113 négyzetméter lenne.

A dokumentum szerint a tervezett beruházás környezetvédelmi hatósági vizsgálatára azért van szükség, mert a szakzsargon serint a "szabadidő eltöltésére szolgáló állandó létesítmény" védett természeti területen lenne, így a vizsgálat lefolytatása törvényi előírás. A dr. Tarnai Richárd főispán megbízásából indított eljárást május 9-én indították el, és az ügyintétési határidő 45 nap, azaz a megvalósíthatóság elvi engedélyére, vagy az elutasítás tényére várhatóan június végéig kell várni.

Szintén a dokumentációból derül ki, hogy a pálya üzemeltetésében kulcs szerep hárulna a Libegőre, hiszen mind a felső állomás, mind az alsó állomás a Libegő felső illetve alsó állomásáról lenne megközelíthető, és a jegyváltás, eszközök tárolása is erre a meglévő infrastruktúrára épülne. A hatásbecslési dokumentációban foglaltak szerint a projekt keretében viszont 3 kis alapterületű állomás kialakítására is sor kerülne, az alábbiak szerint:

A felső állomás az Erzsébetkilátóhoz vezető lépcsősorról lenne gyalogosan megközelíthető. Az állomás mintegy 9,8 x 7,3 méter alapterületű építményként kerülne kialakításra.

A középső állomás a Zugligeti út fölött magasodó Hunyad-rom közelében kerülne kialakításra, és alapvetően jelzett turistaútról lenne csak megközelíthető. Az állomás tervezett alapterülete: 9,8 x 7,3 méter.

A völgy-állomás a Zugligeti Libegő ingatlanán kerülne kialakításra. Az állomás tervezett alapterülete: 9,6 x 8,5 méter.

A terv vagy beruházás térbeli kiterjedése, az általa igénybe vett terület és az okozott hatás nagysága, kiterjedése, térképi ábrázolása (Forrás: NATURA 2000 HATÁSBECSLÉSI DOKUMENTÁCIÓ)

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a XII. kerületi Facebook-csoportjukban megjelent posztban "ijesztő tervnek" titulálta a beruházást. Az pedig már a kommentekből derül ki, miért gondolhatják ezt: mint azt sokan írják, attól tartanak, a fejlesztés erdőirtással jár majd. Nos, ezzel kapcsolatban annyi derül ki a hatásbecslési dokumentációból, hogy "az állomások beton alaptestjei beton-pumpával kerülnének kialakításra, ahol a betonpumpabetonszivattyú műszakilag nem megoldható, ott helikopteres anyagszállításra kerülne sor", arról nem találtunk semmit, hogy a zipline egy nyiladékban futna, ami irtással járhatna, vagy végig a fák felett.

Vannak persze támogató hozzászólások is, többen írják például, hogy számos jó példa van ilyen drótkötélpályákra Magyarországon és külföldön is. Egy kommentelő például úgy fogalmaz: "(...) Szerintem ez nagyon minimálisan árt a környezetnek, gyakorlatilag kevesebb növény tűnik el mint ha ugyan ezen a távon egy új kis ösvényt készítenének. Valamint ilyen egy rakás helyen van a nyugati világban is, pl az Alpokban, Dolomitokban. Miért olyan ijesztő, rossz ez?" Íme a poszt:

Magyarországon rekorder, Európában kispályás

Európai viszonylatban nem nevezhető amúgy komoly beruházásnak a a János-hegy térségébe tervezett átcsúszó pálya, az viszont kétségtelen, hogy Magyarországon viszont ez lenne az egyik leghosszabb zipline pálya. A Zempléni Kalandparkban például egy 1030 méteren, a bakonyi Sobri Jóska Élményparkban szintén kb 1 kilométeren lehet lecsúszni, de nemrég jelentették be, hogy a tatai Kálvária-dombnál is terveznek ilyen fejlesztést, ráadásul uniós támogatásból. Külföldön persze akadnak ennél komolyabb kötélpályák is:

Az Olaszország északi részén található dél-tiroli Zipline San Vigilio az Adrenaline X-Treme Adventures tematikus park része. A 3 200 méteres magasságával ez Európa leghosszabb zipline-ja, és a Dolomitok szívében található. A kötélpálya kiindulópontja 1600 méteres magasságban van, a teljes magasságkülönbség 400 méter.

Ausztriában például, a Schladminghoz közeli Gröbming kalandparkjában átadott Zipline Stoderzinken egy 1600 méter magasról induló és 2,5 kilométer hosszú drótkötélpálya. De említésre méltó még sógoréknál a Leogang melletti Flying Fox XXL is, amely 1,6 kilométer hosszú és akár 130 km/órával is száguldhatunk rajta!

Szlovénia legnagyobb zipline parkja Bovec felett található; az Ucja kanyonban található 10 pályából álló túrát 2,5 óra alatt lehet teljesíteni. De ugyancsak Bovec felett található a két hegyet - Mt. Kanint és a Mt. Rombont - 1300 méteres tengerszint feletti magasságban összekötő pálya a Krnica-völgyben. Itt 5 különböző kötélpályán repkedhetünk a zipline parkban, melyek 500-700 méter hosszúak és 60 km/óra sebesség érhető el rajtuk. Egy kőhajításnyira a bledi tó békés partjától, a Dolinka folyó felett 7 zipline pályán összesen 4 km hosszan lehet élvezni a Júliai Alpok nyújtotta csodálatos panorámát.

A horvátországi Omis városától 5 kilométerre a Cetina folyó csodaszép kanyonjában található egy összesen 8 kötélből álló zipline pálya. Az összesen 2100 méteres pályarendszeren nem mindennapi kilátásban lehet részünk.

Omis városától 5 kilométerre a Cetina folyó csodaszép kanyonjában található egy összesen 8 kötélből álló zipline pálya. Az összesen 2100 méteres pályarendszeren nem mindennapi kilátásban lehet részünk. A világ leghosszabb zipline pályáját - legalábbis a Google szerint - pedig az Egyesült Arab Emírségekben találjuk. A Jebel Jais Flight névre keresztelt pálya egyedi a maga nemében, méghozzá annyira, hogy bekerült a Guinness Világrekordok közé is. Az adrenalinfüggők ugyanis 120–150 km / h sebességgel zúghatnak le a 2,8 km-es pályán.