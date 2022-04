Nevetségesen olcsó úti cél 2022 nyarára: kevés magyar ismeri a posztszovjet mennyországot

Groteszk változatosság és kifogyhatatlan mennyiségű természeti gyönyör egy háromnegyed Magyarországnyi területbe zsúfolva: ez Grúzia. Még szinte ismeretlen a magyar utazók előtt, holott közvetlen repülőjárattal is elérhető az év nagyrészében. De igazán vonzóvá az teszi, hogy ma már kevés olyan szeglete van a világnak, ahol ilyen kevés pénzből ki tudunk hozni egy tengerparti nyaralást.

A magyar turisták számára szinte ismeretlen Grúzia tengernyi meglepetéssel szolgál az utazóknak. a TikTokon szúrtunk ki egy videót, mely úgy mutatja be az országot, ahogy eddig nem láttuk. Egy blogger osztotta meg tapasztalatait: eszerint kifejezetten olcsó város a tengerparti Batumi, még a mi pénztárcánkhoz képest is. A reptéri transzfer, ami 2,5 órás út 2400 forintba kerül átszámítva, és taxizni is 300-500 forint közötti összegekért tudunk a városon belül egy applikáció segítségével.

Az étkezés is nagyon olcsó 1200-1700 forint körüli összegekért lehet hozzájutni a grúz konyha remekeihez. De nem érdemes kihagyni a híresen finom helyi borokat sem, melyekhez szinte fillérekért juthatunk hozzá, 500-1000 forint közötti összegért. A koktéloknak azért itt is megkérik az árát, nagyjából 1500 forint körüli összegbe kerülnek.

Hogy a a hazainál mérsékeltebb árakra számíthatunk Grúziában, az egészen biztos, a Bono utazási központ beszámolója szerint is

egy főétel kedvező árú étteremben 16,5 lari - kb. 2000 forint

középkategóriájú étteremben egy háromfogásos étkezés két főre 60 lari - kb 7000 forint

egy korsó helyi csapolt sört 3 lari - kb. 350 forint

egy üveg import sört 5 lari - kb. 600 forint

egy kapucsínót 4,92 lari - kb. 580 forint

egy üveg vizet 0,87 - kb. 100 forint

egy üdítőt 1,78 lariért, kb. 210 forint kaphatunk étteremben.

Az üzletekben is mérsékeltek az árak a beszámolók szerint, ABC-ben vagy piacon

1 liter tej 3,58 lari - 422 forint

fél kg kenyér 1,14 lari - 134 forint

1 kg alma 3,16 lari - 370 forint

1 kg banán 3,94 lari - 464 forint

1,5 liter ásványvíz 1,23 lari - 145 forint

egy üveg sör 2,87 lari - 338 forint

egy üveg bor 15 lari - 1770 forint

egyirányú menetjegy tömegközlekedési eszközön 0,5 lari (60 forint)

taxizni 3 lariért (354 forint) tudunk kilométerenként.

Grúziába el lehet jutni közvetlen járattal, Wizzair-rel, méghozzá elég jó áron. Kutasziba száll le a gép, ahonnan már csak 140 kilométer a csodás tengerparti nagyváros, Batumi. A szállás sem kerül horror összegbe, de érdemes több paltform ajánlatait is összehasonlítani. Aki a teljes apartmanokat szereti az az Airbnb-n találhat éjszakánként akár 7-10 ezer forintért is szállást nyár közepére, szállodai szobát 15-20 ezer forint körüli összegért, de ez nagyban függ természetesen az utazás időpontjától és a lokációtól is.

Ki mit tud?

A 3,7 milliós népességű Grúzia Kelet-Európában, méghozzá a Fekete-tenger keleti partján fekszik. 1922-től 1991-ig szovjet tagállam, ma inkább már a NATO és az EU felé igyekszik.

A grúz kultúra gazdag és ősi gyökerei háromezer évre nyúlnak vissza az időben – látnivaló tehát bőven akad az országban. Területe földrajzi-éghajlati szempontból igen változatos, egyaránt vannak hegyvidéki és szubtrópusi éghajlatú részei.

Kutaszi és Batumi Kutaiszi Grúzia második legnagyobb városa, a nyugat-grúziai Imereti tartomány székhelye, Tbiliszitől 221 kilométerre nyugatra, a Rioni folyó partján. Kutaiszi az ókori Kolkhisz királyság fővárosa volt, és színhelye lehetett az aranygyapjú legendájának. Batumi város a Fekete-tenger partján Grúziában; az Adzsar Autonóm Köztársaság székhelye. 150 ezer lakosával Grúzia harmadik legnagyobb városa. A város jelentőségét forgalmas tengeri kikötője adja, emellett jelentős kereskedelmi központ.

Grúzia az európai és ázsiai kultúrák állandó olvasztótégelye, a vadkelet kapuja, posztszovjet mennyország azok számára, akik „valami mást” keresnek. Groteszk változatosság és kifogyhatatlan mennyiségű természeti gyönyör egy háromnegyed Magyarországnyi területbe zsúfolva - írja a WanderWell. Grúzia világ azon nagyon kevés országainak egyike, amelynek önálló vallása, saját nyelve és igazán különleges és szép-ábécéje is van hosszú évszázadok óta. No és persze itt játszódik Bertolt Brecht remekműve, a Kaukázusi krétakör.

Ushguli, Svaneti, Grúzia

Beutazás

2021. május 21-től Magyarország állampolgárai korlátozás (negatív teszt, kötelező karantén) nélkül léphetnek be Grúziába, a két ország közötti megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek a két oltás (kivétel egydózisú vakcinák) meglétének tényét igazoló angol nyelvű igazolással Felhívjuk az utazók figyelmét, hogy a csak védettséget igazoló kártya NEM váltja ki az oltási igazolást. Ha nincs meg a két oltás de van védettséget igazoló kártya, abban az esetben is szükséges PCR teszt bemutatása.

Grúzia vagy Georgia? A grúz kormány 2009 óta tesz erőfeszítéseket, hogy azokban az országokban, illetve nyelveken, ahol a grúz és a Grúzia megnevezéseket használják, áttérjenek a georgiai, Georgia megjelölésekre. Ez meg is jelenik egyes hivatalos párbeszédekbe, ugyanakkor Kenesei István, az MTI nyelvészének cikke szerint, mely pár éve az ÉS-ben jelent meg , a Grúzia–Georgia probléma alapvetően nem nyelvészeti, hanem több millió magyar anyanyelvű embert érintő nyelvhasználati kérdés. Emelett biztos benne, hogy a szó nem orosz eredetű, még ha orosz közvetítéssel került is több mint két évszázada Közép-Európába, ezért a negatív konnotácioktól valójában mentes.

A Magyarország és Georgia közötti kétoldalú megállapodás hasonlóan korlátozásmentes belépést tesz lehetővé az oltási igazolással rendelkező személyekkel együtt utazó, oltással nem rendelkező 18 év alatti gyermekeknek is. Elfogadott oltások: valamennyi, a WHO által elfogadott vakcina, kivéve a Szputnyik V-t, amelyek politikai okokból nem fogad el Grúzia.