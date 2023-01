Egyre több magyar utazik ebbe az egzotikus országba: olcsóbb, mint Görögország, Egyiptom?

Kiheverte-e a turizmus a Covidot és hogy áll most, a háború árnyékában? Merre utazunk és kik érkeznek hozzánk? A Pénzcentrumnak Erdei Bálint a Cityrama Utazási Iroda társtulajdonos-ügyvezető igazgatója és Bakó Balázs a Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) szóvivője ad elemzést a ki-és beutazási szokásokról.

Erdei Bálint szerint a COVID járvány elmúltával 2022-ben nagy várakozás volt az ágazatban, reménykedtek, hogy visszapattan a kereslet. Aztán tavaly február 24-én a háború kitörésével hatalmas pofont kapott az iparág. Az Ukrajnához közeli országokba történő utazást többen „veszélyesnek” élték meg a külföldiek közül. Ez fokozottan jellemző volt a tengerentúliak körében, de meglepően az európai utazók is elmaradtak. Így 2022 első felében a beutazások száma jelentősen elmaradt a korábbi várakozásokhoz képest. Az év közepétől érezhető volt a lassú emelkedést, eleinte elsősorban az egyéni turistáknál. Tudni kell, hogy ez a szegmens mindig gyorsabban reagál, rugalmasabb, mint a csoportos. A meghirdetett garantált indulású programokra ekkor még kevesen fizettek be. Az egyéni utazók közül legtöbben autóval érkeztek a környező országokból. Ők jellemzően kevesebbet költöttek városnéző, kulturális, gasztronómiai élményekre.

A markáns pozitív változást tavaly augusztustól tapasztalták, egyre többen regisztráltak a – elsősorban budapesti városnéző és a Duna-kanyar – programokra. Ez a lendület kitartott az év végéig, még a november-december is meglepően jól alakult. Ezzel párhuzamosan lassan elindultak a csoportos leisure utazások is. A MICE, vagyis az üzleti szegmens egész évben nagyon gyatra volt. Itt sok esetben az Ukrajna melletti földrajzi fekvésünk miatt nem tudtunk labdába rúgni egy-egy céges incentive csoportnál például Barcelona, vagy Amszterdam ellenében.

Bizakodásra ad okot, hogy most, 2023 január végén egyre több az érdeklődés, bár egyelőre még kevés a végleges foglalás. Bármilyen rosszul hangzik is, az emberek egy része egy idő után „megszokja” a háborút, bár egy nemzetközi felmérés szerint öt utazóból kettő kerüli ezt a térséget. Ezért Európában minél nyugatabbra megyünk, annál jobb a helyzet a turizmusban.

A Cityrama ügyvezetője szerint a Magyarországot választók még mindig elsősorban az európai utazók, azon belül a top küldők továbbra is a németek, a britek és a környező országok közül az osztrákok és a csehek. De egyelőre ők is kisebb létszámmal, vagy ritkábban érkeznek. Bíztató a skandináv, és főleg a környező országokból érkezők számának alakulása. A jelenlegi helyzetben a legtöbben a kontinensen belüli rövidebb utakat részesítik előnyben. Élénkül a forgalom az USA-ból és néhány Latin-amerikai országból is. Hosszabb távon, a Covid csillapodása után természetesen nagyon örülnének, ha visszatérnének az ázsiai turisták. „Természetesen” tavaly óta elmaradtak az orosz és az ukrán beutazók. Ők 2020-ban még a globális turisztikai bevételek 3%-át adták.

A csoportos programok közül változatlanul Budapest tarol, az internetes értékeléseknél a hazai főváros még mindig felülmúlja a várakozásokat. Ugyanakkor egyre több, a külföldi turisták számára is vonzó vidéki fejlesztés történik, ami örvendetes fejlemény.

Az idén néhány nagy szakmai konferencia is Budapestet választotta helyszínéül, ami örömteli hír, mert ránk irányítja a figyelmet. A szakmai rendezvények közül kiemelkedik az ASTA (amerikai utazási tanácsadók szövetsége) River cruise Expo. A Loop Leisure és Loop MICE luxus utazással kapcsolatos rendezvény, amely a német nyelvű küldő piacok kiemelkedő eseménye. Az augusztus végi Atlétikai VB szintén komoly tömegvonzó esemény, csakúgy, mint a EAN (European Academy of Neurology) neurológiai kongresszus.

Amíg 2019-ben a fejlődést egyértelműen a munkaerőhiány fékezte, most az irodák még óvatosak, egyelőre kevesen hirdetnek állásokat a szakmában, de ez a közeljövőben biztosan változni fog.

Az utóbbi időszak egyik legfontosabb kulcsszaava a digitalizáció mellett a fenntarthatóság. A tudatos utazók (ők elsősorban a német, skandináv turisták) például a gyalogos, vagy biciklis városnézéseket preferálják a buszos helyett.

A buliturizmusban örvendetes fejlemény, hogy ma már nem azért jönnek Budapestre a fiatalok, mert olcsó, hanem mert valóban egyre magasabb szintű szolgáltatásokat tud biztosítani a hozzánk érkező turistáknak. Budapest és Magyarország egyre jobb hely, ahova érdemes ellátogatni.

Bár néhány előrejelzés szerint a kontinens turizmusa csak 2024-25ben éri el a pandémia előtti szintet, de ezévben remélhetőleg már megalapozott a szakma optimizmusa. Ne felejtsük el, hogy az embereknek a 21. században alapélményük az utazás és az utazási kedv az elmúlt időszakban jelentősen növekedett.

Bakó Balázs kiemeli, hogy a turizmus az az ágazat, amely a legkevésbé „válságálló”, a legkönnyebben megérzi a világ változásait. Ilyen volt a pandémia és a most ilyen a háború is. Ezért az elmúlt 2 év nagyon nehéz időszak volt. Amin talán lassan túl vagyunk.

2020 az egyik legmélyebb hullámvölgye volt a globális turizmusnak, a 2019-es „csúcsévhez” képest 80-90%-os visszaeséssel. Ez 2021-ben már „csak” 50% volt. A 2022-es évben 80%-ra pattant vissza a kereslet és a megvalósult foglalások száma, ami a szakma komoly bizakodására adott és ad okot.

Szerinte is nagyon megnőtt az emberek utazási kedve a COVID okozta lezárások és korlátozásokat után. A külföldi desztinációk utáni keresletet az orosz-ukrán háború kitörése csak nagyjából kéthétre torpantotta meg. Ez a trend, a megnövekedett utazási kedv most is érezhető, az infláció ellenére is. Pedig tavaly e területen átlagosan 15-20%-os áremelkedés volt, a repülőjegyárak pedig akár 25-30%-kal is emelkedtek. De 2023 első negyedévében a szakma már nem számít drasztikus áremelkedésre.

A téli szezonnak jellemzően két fő iránya van: egyrészt az egzotikus üdülések (Dubai, Dominika, Mexikó, Seychelle-szigetek, Maldív-szigetek, Mauritius), másrészt a síelés időszaka. Az előbbi desztinációk továbbra is nagyon kelendők.

A síelés esetében új tendencia, hogy a kiutazók – az üzemanyag áremelkedés miatt – a közelebbi úti célokat preferálják. Új célország például - a megszokott Ausztria, Szlovénia, Szlovákia mellett - Bosznia-Hercegovina. Az áremelkedések miatt sokan egy hét helyett 5 nap/4 éjszakára csökkentik a kinti tartózkodást. A két héttel ezelőtt a magasabb hegységekben lévő síhelyeken tapasztalt hóolvadás mostanra megoldódott. Ausztria és Olaszország kedvelt síparadicsomaiban rengeteg hó esett az elmúlt hetekben, napokban, nagyon jól síelhetők a pályák.

Már decemberben elindultak, de még javában folytatódnak a hazai utazóközönség által kedvelt mediterrán térségek tengerpartjaira a hazai utazásszervezők által szervezett repülőgépes nyaralásokat érintő előfoglalási kedvezmények. Aki előre tudja tervezni a szabadságát, annak a gyakran kedvezőbb árak miatt megéri már most foglalni. Különösen így van ez a családos utazók esetében; akiknek az iskolai szünet befolyásolja a nyaralás időszakát, és fontos, hogy minél szélesebb, a számukra megfelelő szálláskínálatból tudjanak válogatni. Az akciók általában március közepéig-végéig tartanak.

Az eddigi tapasztalatok alapján a hazai utazók által leginkább kedvelt nyári desztinációk alapvetően nem változnak az elmúlt évekhez képest. A nagy kedvencek továbbra is Horvátország (amely a schengeni belépés miatt még könnyebben elérhető), Törökország (ahol a személyi igazolvány elfogadása könnyíti a beutazást). Változatlanul népszerű Görögország, Olaszország, Spanyolország, Egyiptom.

Az elmúlt évek új trendje a tengeri hajóutak nagy népszerűsége, egyénileg és csoportosan is. Szintén egyre többen választják az aktív turizmust, a kalandnyaralásokat. Örvendetes globális fejlemény a fenntartható turizmus. Sokan adnak rá, hogy környezetbarát üzemanyagot használó repülőgéppel, vagy hajóval utazzanak.

Természetesen az oroszországi (jellemzően Szentpétervár-Moszkva kulturális körutazások) gyakorlatilag leálltak. Csakúgy, mint az orosz turisták jelenléte Hévízen és Hajdúszoboszlón.

Mint új úti célra, az elmúlt években jelentős változáson átment Szaúd-Arábiára tekint nagy várakozással a szakma, amely számtalan természeti látnivalóval és ember által épített örökséggel büszkélkedhet.

A pandémia okozta bizonytalanság miatt egyre többen fordulnak utazási irodákhoz. Felértékelődött ugyanis az a biztonság, amit az utazási irodák szaktudása, tapasztalatai adnak. Probléma esetén az utazási tanácsadóhoz tudnak fordulni az utasok segítségért, legyen az akár egy járatkésés/-törlés, akár a szállással kapcsolatos esetleges probléma. Emellett sokat számít az utazási irodák által hozzáadott érték is: egy kulturális körutazás, csoportos városlátogatás során az idegenvezető jelenléte, szakmai tudása, felkészültsége. Utazási irodával gyakran számos olyan helyre is eljuthat az utazó, ahová egyénileg nem lenne lehetőség.