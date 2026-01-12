2026. január 12. hétfő Ernő
Gazdaság

Megint az OTP vitte a hátán a BUX-ot: új rekord született

Pénzcentrum/MTI
2026. január 12. 18:13

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 875,29 pontos, 0,75 százalékos emelkedéssel, 117 385,41 ponton, új csúcson zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 8,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: óvatos optimizmus jellemezte az európai tőkepiacokat, a tengerentúli tőzsdék azonban mínuszban kezdték a napot a kedvezőtlen hírek miatt. A BUX átlag alatti forgalomban történelmi csúcson zárt, az indexet a szintén rekord szinten záró OTP húzta felfelé a kereskedés utolsó óráiban. A vezető részvényekkel kapcsolatban nem érkeztek hírek.

Az OTP-részvények ára 660 forinttal, 1,8 százalékkal 37 250 forintra erősödött, forgalmuk 5,3 milliárd forintot tett ki.

A Mol 4 forinttal, 0,13 százalékkal 3196 forintra gyengült, 1,4 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,11 százalékkal 1864 forintra nőtt, forgalma 307,2 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,78 százalékkal 10 200 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,1 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 333,87 ponton zárt hétfőn, ez 34,73 pontos, 0,34 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

