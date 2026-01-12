Hétmilliárdos csalás Budapesten: lecsapott a NAV, sok év börtön néz ki a bűnszervezetnek

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága befejezte egy budapesti bűnszervezet ügyének nyomozását. A csoport támogatások jogtalan igénybevételével, fiktív számlázással és csalárd hitelügyletekkel összesen csaknem 7 milliárd forint kárt okozott. A nyomozati anyag vádemelési javaslattal került az ügyészséghez.

A feltárt bűnszervezet tevékenysége összetett csalási mechanizmusra épült. Számlagyárat működtettek, amelyen keresztül valótlan tartalmú szolgáltatásokat számláztak ki. Tevékenységük során nem fizették meg a járulékokat, és elmulasztották az áfa befizetését is. Ezzel párhuzamosan hamis dokumentumokkal teljesítették a pályázati követelményeket. A pályázatokban vállalt eszközbeszerzéseket nem hajtották végre, a dokumentumokban szereplő alkalmazotti létszám valótlan volt, a megszerzett támogatásokat pedig nem a megjelölt célokra használták fel.

A Nyugat-dunántúli pénzügyőrök közel három éven át tartó nyomozása során jelentős eredményeket értek el. Az első akciósorozatban 70 helyszínen tartottak házkutatást, és 30 személyt fogtak el, közülük hatot letartóztattak. A hatóság luxusgépjárműveket, több százmillió forint készpénzt foglalt le, továbbá ingatlanokat és bankszámlákat zárolt 1,7 milliárd forint értékben. Különösen jelentős eredmény volt, hogy sikerült megakadályozni 1 milliárd forint jogtalan hitel folyósítását.

A nyomozás második szakdaszában további 30 helyszínen folytattak eljárási cselekményeket, és nyolc helyszíni ellenőrzést végeztek. Könyvelési iratokat, elektronikus adathordozókat és különféle eszközöket foglaltak le, az egyik helyszínen pedig kábítószergyanús anyagot is találtak. Az akcióban 116 pénzügyőr vett részt, és további 636 millió forint értékű vagyonbiztosítást hajtottak végre.

A győri nyomozók összesen 113 személlyel szemben közöltek gyanúsítást, és 61 tanút hallgattak meg. Hét esetben alkalmaztak kényszerintézkedést. A végrehajtott vagyonbiztosítások mellett mintegy 240 millió forint önkéntes megtérítés is történt, így összességében körülbelül 3,5 milliárd forintnyi vagyon került biztosításra.

A bűnszervezet vezetőjét 2022-ben a NAV Merkur bevetési egysége fogta el a hegyeshalmi határátkelőhelynél. Az ügyészségre átadott nyomozati anyag 51 dossziéból áll, és összesen 30 123 oldalt tesz ki.

A Büntető Törvénykönyv szerint az elkövetőkre akár húsz évig terjedő szabadságvesztés is várhat.