Portré egy boldog nőről, aki télen vonaton utazik, miközben telefonál és az ablakon keresztül nézelődik.
HelloVidék

Különleges téli élmény a Bükkben: egy napra újra megnyílik a „titkos” vasútvonal

HelloVidék
2026. január 12. 17:15

Figyelem!  Egyetlen napra újra megnyílik a Bükk egyik legkülönlegesebb vasútvonala: 2026. január 31-én közlekedik a Zúzmara Expressz, amely a Lillafüredi Állami Erdei Vasút Mahócára vezető, menetrend szerinti forgalomból kivont szárnyvonalán szállítja az utasokat – közölte az ÉSZAKERDŐ Zrt.

A Zúzmara Expressz alkalmi járatként közlekedik a Lillafüredi Állami Erdei Vasút ritkán használt szárnyvonalán. A szerelvény zúzmarás fák, befagyott patakok és hóval borított hegyoldalak között kanyarog, olyan szakaszon, ahol az év nagy részében egyáltalán nem jár vonat. A különvonat a nap folyamán két alkalommal is elindul.

A célállomás, Mahóca és az Andókút környéke ilyenkor a Bükk egyik legcsendesebb, leginkább érintetlen téli vidéke. A környék ideális egy rövid erdei sétához, téli piknikhez, de akár hosszabb kiránduláshoz is. Innen könnyen elérhető a Varbói-tó, amely a téli hónapokban is különleges látványt nyújt a havas partokkal és a gyakran jeges víztükörrel.

A program nemcsak természetjáróknak lehet vonzó, hanem vasútbarátoknak is ritka alkalom, hiszen a Mahócára vezető szárnyvonal normál körülmények között nem üzemel, így a résztvevők egy valóban elzárt vasúti pályán utazhatnak.

A Zúzmara Expresszre előzetes regisztráció szükséges, amelyet az ÉSZAKERDŐ Zrt. hivatalos felületein lehet elintézni. A tapasztalatok szerint az ilyen alkalmi járatok gyorsan betelnek, ezért érdemes időben jelentkezni.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

A különvonat azoknak szól, akik a tél csendesebb, lassabb arcát szeretnék megismerni – akár családi programként, akár baráti kirándulásként, vagy egy rövid, romantikus téli utazásként a Bükk havas világában.
Címlapkép: Getty Images
