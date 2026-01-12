Egy rendkívüli időjárási jelenség van kialakulóban, amely sarkvidéki hideget hozhat Eurázsia jelentős részére.
Különleges téli élmény a Bükkben: egy napra újra megnyílik a „titkos” vasútvonal
Figyelem! Egyetlen napra újra megnyílik a Bükk egyik legkülönlegesebb vasútvonala: 2026. január 31-én közlekedik a Zúzmara Expressz, amely a Lillafüredi Állami Erdei Vasút Mahócára vezető, menetrend szerinti forgalomból kivont szárnyvonalán szállítja az utasokat – közölte az ÉSZAKERDŐ Zrt.
A Zúzmara Expressz alkalmi járatként közlekedik a Lillafüredi Állami Erdei Vasút ritkán használt szárnyvonalán. A szerelvény zúzmarás fák, befagyott patakok és hóval borított hegyoldalak között kanyarog, olyan szakaszon, ahol az év nagy részében egyáltalán nem jár vonat. A különvonat a nap folyamán két alkalommal is elindul.
A célállomás, Mahóca és az Andókút környéke ilyenkor a Bükk egyik legcsendesebb, leginkább érintetlen téli vidéke. A környék ideális egy rövid erdei sétához, téli piknikhez, de akár hosszabb kiránduláshoz is. Innen könnyen elérhető a Varbói-tó, amely a téli hónapokban is különleges látványt nyújt a havas partokkal és a gyakran jeges víztükörrel.
A program nemcsak természetjáróknak lehet vonzó, hanem vasútbarátoknak is ritka alkalom, hiszen a Mahócára vezető szárnyvonal normál körülmények között nem üzemel, így a résztvevők egy valóban elzárt vasúti pályán utazhatnak.
A Zúzmara Expresszre előzetes regisztráció szükséges, amelyet az ÉSZAKERDŐ Zrt. hivatalos felületein lehet elintézni. A tapasztalatok szerint az ilyen alkalmi járatok gyorsan betelnek, ezért érdemes időben jelentkezni.
A különvonat azoknak szól, akik a tél csendesebb, lassabb arcát szeretnék megismerni – akár családi programként, akár baráti kirándulásként, vagy egy rövid, romantikus téli utazásként a Bükk havas világában.
Mikor lesz vásár Dunaföldvár mellett? Itt vannak a dunaföldvári vásár 2026-os időpontjai, helyszíne és más tudnivalók
A dunaföldvári vásár 202-ban is minden hónap 3. vasárnapján lesz márciustól novemberig.
A rózsaszín színben tündöklő Aurora Borealis körülbelül fél órán keresztül volt látható az északi horizont felett.
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
Hogyan érdemes nekivágni, hogy ne hibázzunk? Erről mesélt Szabó Miklós, aki saját kezűleg újított fel egy öreg vályogházat a nógrádi, eldugott kis faluban, Vanyarcon.
A 2026-os trend-előrejelzések azt mutatják, hogy a mézfogyasztás új szintre lép: a magyar fogyasztók egyre tájékozottabbak és tudatosabbak.
A szakemberek szerint a hópaplan szigetelőként működik, ami jelentősen lassítja a jég további vastagodását.
Ha szereted a horgászatot, a téli programokat vagy egyszerűen csak valami igazán különlegesre vágysz, január 18-án, szombaton irány a Leveleki-víztározó! 10 és 15 óra között...
Hallottál már ezekről a régi fogyókúrás, diétás módszerekről? Nem semmi, mi mindenben hittek régen a magyarok! Te hajlandó lennél valamelyiket kipróbálni?
Szombat reggel üzemkezdéstől egészen hétfő este üzemzárásig ingyenessé teszik a közösségi közlekedést Székesfehérváron.
Befagyott orsóval is sikerült: óriási pontyszörnyet fogott a mázlista pecás – videón a gigászi fogás
Az év első igazán nagyhalas horgászélménye már januárban megérkezett: Gyékényesen Jenei Patrik horogra akasztotta Magyarország idei első húsz kilogrammot meghaladó pontyát.
Figyelem, igazi téli viszonyok az erdőben: a Börzsönyben és a Cserhátban a friss hó és a fagy miatt több túraútvonal kifejezetten veszélyessé vált, óvatosan induljon...
Rendkívüli: sorra zárnak be az iskolák a hóhelyzet miatt – itt a lista, hol nem lesz tanítás szombaton
Egyre több iskolában rendelnek el rendkívüli szünetet a munkanapnak számító szombatra: több intézményben már pénteken is elmaradt a tanítás vagy rövidített napot tartottak.
Jöhet az extrém hideg és a dermesztő téli éjszaka, a somogyi vaddisznókat nem rettenti meg: a malackák családi idillben, egymáshoz bújva vészelik át a hideget.
Hamarosan igazi téli kihívás elé néz Siófok: a meteorológiai előrejelzések szerint újabb csapadékzóna éri el a várost, amely a havas szépségnél sokkal veszélyesebb helyzetet hozhat...
Egyre ritkábban látható téli jelenséget rögzített az Időkép a Balatonnál: megindult a jégzajlás, amelynek során a tó felszínén összetört jégtáblákat a szél mozgásba hozza.
Legalább egy évtizede nem látott havazás hozta össze gyerekeket és felnőtteket Pápán: a városban először rendeztek közös hóemberépítést az Esterházy-kastély parkjában.
Szeretnél saját vállalkozást a Balatonnál? Most akár egy jól menő büfét is megszerezhetsz Zánkán, teljesen felszerelt konyhával és berendezéssel.
Országszerte javulnak az útviszonyok, a közösségi közlekedésben pedig csak kisebb fennakadások fordulnak elő
Medvék, halottas menet, pálinka és farsangi fánk: hatalmas mulatsággal űzik el a telet a magyar faluban
Szatmári alakoskodók lepik el Panyola utcáit február első hétvégéjén, 2026. február 7-én, szombaton.