Nagyon fontos bejelentést tett a Kifli: rengeteg vásárlót érint, erre kell készülni

Az online szupermarket új logisztikai központjának köszönhetően jelentősen bővítette kiszállítási területét. A létesítmény megnyitásával számos Pest-, Fejér- és Komárom-Esztergom vármegyei település lakói számára vált elérhetővé a házhoz szállítási szolgáltatás.

A Kifli.hu területi terjeszkedését egy stratégiai beruházás alapozta meg: a vállalat 2025 novemberében helyezte üzembe 16 500 négyzetméteres, korszerű automatizálással felszerelt biatorbágyi logisztikai bázisát. Az új központ kedvező elhelyezkedésének köszönhetően az online szupermarket szolgáltatása immár a Pilis térségében, a Csepel-sziget déli részén, valamint Fejér és Komárom-Esztergom vármegye több településén is elérhető.

A szolgáltatás bővítése Pest vármegyében elsősorban a Pilis környéki településeket érinti: mostantól Pilisjászfalu, Piliscsaba és Pilisszántó is a kiszállítási körzet része. A Csepel-sziget déli felén Szigetcsép, Szigetújfalu és Szigetszentmárton lakói rendelhetnek az online áruházból. Ezeken a településeken a csomagok kézbesítése a hét minden napján reggel 7 órától este 10 óráig tart.

Fejér vármegyében kétféle szolgáltatási modell szerint zajlik a házhoz szállítás. Gánt, Csákvár, Tabajd, Vértesacsa és Lovasberény esetében teljes nyitvatartási időben, azaz minden nap 7 és 22 óra között érhetők el a futárok. Más településeken – köztük Iváncsán, Beloianniszban, Besnyőn, Adonyban, Pusztaszabolcson, Vereben és Tácon – szűkebb időablakokban, 8–12 óra, illetve 16–20 óra között történik a kézbesítés, hétfőtől vasárnapig.

Komárom-Esztergom vármegyében szintén nagyszámú település kapcsolódott be a szolgáltatási körbe. A teljes listában szerepel Leányvár, Piliscsév, Sárisáp, Dág, Nagysáp, Bajna, Epöl, Máriahalom, Úny, Tatabánya, Vértessomló, Tarján, Héreg, Vértestolna, Tata, Baj, Vértesszőlős, Környe, Kecskéd, Kömlőd, Tardos és Szomód. Valamennyi felsorolt helyszínen egységesen, minden nap 7 és 22 óra között teljesíti a megrendeléseket az online áruház.

Az online szupermarket jelenlegi ügyfélköre már meghaladja a 70 ezer háztartást. A szolgáltatásbővítésnek köszönhetően az újonnan bevont területek lakói is ugyanazon feltételek mellett férhetnek hozzá a teljes árukínálathoz, függetlenül attól, hogy komplett heti bevásárlást intéznek, sürgősen pótolniuk kell hiányzó termékeket, vagy speciális étrendhez illeszkedő élelmiszereket keresnek.