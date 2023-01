Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2023. január 28.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2023. január 28., szombat.

Névnap

Károly, Karola

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389.88 Ft

CHF: 389.52 Ft

GBP: 444.62 Ft

USD: 358.83 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2023. január 27.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 4. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 9, 29, 34, 37



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 2 db

4+1-es találat: 10 db

4-es találat: 39 db

3+2-as találat: 31 db

3+1-as találat: 886 db

2+2-es találat: 415 db

3-as találat: 1888 db

1+2-es találat: 2067 db

2+1-es találat: 11159 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 11250 Ft

MOL: 2788 Ft

RICHTER: 8240 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2023.01.29: Gyengén felhős, napos és rétegfelhős, borult területek is lehetnek, a nap második felében pedig vastagabb magasszintű felhőzet is érkezhet. Számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati, majd nyugati szelet többfelé élénk lökések kísérhetik. Hajnalban általában -5 és 0 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Kora délután 0, +4 fok valószínű.

2023.01.30: Általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Főként a délutáni óráktól helyenként előfordul kisebb csapadék. Hazánk északkeleti felén inkább hó, havas eső, nyugati, délnyugati felén főleg havas eső, eső várható, estétől néhol esetleg ónos eső is lehet. A délnyugati, nyugati, majd északnyugati szél sok helyütt megerősödik. A hajnalban jellemző -6, -1 fokról 0 és +6 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Az időszakos gyenge csapadéknak köszönhetően többnyire kedvezően alakul a levegőminőség. (2023.01.28. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2023.01.28)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!