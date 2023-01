Óvatosan a filléres ajánlatokkal: hatalmas repjegy-csapdába kerülhet, aki erre nem figyel

A két fapados légitársaság továbbra is óriási versenyben van egymással: nemrég mindketten bejelentették tavaszi, nyári útvonalaikat, és találni közöttük igazi csemegéket is. Ám érdemes óvatosan kezelni ezeket, hiszen könnyen belesétálhatunk a filléres repjegyek legnagyobb csapdájába: méghozzá abba, hogy a kiválasztott helyszínen minden sokkal drágább, mint arra számítottunk.

Aki szeret utazni, az időről időre biztosan megnézi, hova lehet épp olcsón eljutni, mely útirányokba érhetőek el filléres repjegyek. Az osztrák főváros közelsége miatt a magyar indulás mellett érdemes megfontolni a bécsi repteret, de időről-időre érdemes rápillantani Pozsonyra is.

A két ultra továbbra is óriási versenyben van egymással: mint arról korábban beszámoltunk, a Wizz Air 2023 nyarán 30 ország 64 úti céljába indít járatokat Budapestről és Debrecenből, a Ryanair most nyilvánosságra hizott nyári menetrendje szerint 56 útvonalra heti 500 járat indul majd Budapestről, 15 útvonalon pedig fokozzák a járatok gyakoriságát is, köztük szerepel Berlin, Korfu, Róma és Koppenhága is

De nézzük meg, meg, mit tartogat számunkra a május:

Stockholm már 15 euróért elérhető, május 5-12., ez azt jelenti, hogy oda-vissza €30, azaz nagyjából 12 ezer forint.

már 15 euróért elérhető, május 5-12., ez azt jelenti, hogy oda-vissza €30, azaz nagyjából 12 ezer forint. Göteborg 13 500 forint oda vissza, május 4-9.,

13 500 forint oda vissza, május 4-9., Malmöbe 21 980 forint a retúrjegy, május 4-13.

Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy Svédország nem olcsó (bár a mostani magyar árszínvonal mellett lehet, észre sem vesszük a különbséget), a szolgáltatások, szálloda, étterem, a magyar helyzettel köszönőviszonyban sincsenek. Már írtunk róla korábban, "filléres" repjegyekből ugyanakkor érdemes óvatosan bevásárolni belőlük, hiszen ha jobban utánaszámolunk, kiderül, hogy mégsem olyan olcsók ezek az utazások. Hiszen ha ott a szállások és a szolgáltatások költségei magasak, nem igazán éri meg. Ne dőljünk be tehát a filléres ajánlatoknak, hiszen pontosan ugyanannyit fogunk költeni ezekben a városokban, mintha drágább helyekre mennénk, amik azonban nincsenek ilyen mértékben túlárazva.

Göteborgban például szállásra legalább 30 ezer forintot számoljunk éjszakánként, de ha 3 csillagos szállodában aludnánk, akkor éjszakánként inkább 50 ezer forintot kell fizetni két főre. Korábbi beszámolók szerint nagyjából kétszer annyiba kerülnek a szolgáltatás, mint itthon. Közepesen drága étteremben a vacsora 2 főnek 35 ezer forint, egy korsó sör 2500 forint, egy kapucsínó 1400 forint, egy kisüveges kóla 720 forint. Tömegközlekedésre egy jegy 1300 forint, a havi bérlet 30 ezer forint.

De nézzük tovább, hova érdemes utazni tavasszal. Görögország két csodás városa is elérhető kedvezményes áron:

Szaloniki : május 20-27. 16 600 forint

: május 20-27. 16 600 forint Athén: május 11-18., 28 300 forint

Görögország májusban kifejezetten kellemes, már ami a levegő hőmérsékletét illeti, így egy kulturális utazásnak kitűnő választás. Athénban a szállás májusban 20-30 ezer forint között van egy 3 csillagos szállodába, ennél persze vannak olcsóbb, de sokkal drágább lehetőségek is. Közepesen drága étteremben a vacsora 2 főnek 20 ezer forint, egy korsó sör 1800 forint, egy kapucsínó 1300 forint, egy kisüveges kóla 720 forint. Tömegközlekedésre egy jegy 480 forint. Szaloniki városa északabbra helyezkedik el, látnivalókból itt sincs hiány, tengerparti település, és az árak valamelyest visszafogottabbak.

Aki Varsót nézné meg tavasszal, az már 19 500 forintért megfordulhat május 17. és 24. között, Poznan pedig 14 600 forintért május 10. és 17. között. A szállás 3 csillagos szállodában 20-30 ezer forint között van, közepesen drága étteremben a vacsora 2 főnek 15 ezer forint, egy korsó sör 1200 forint, egy kapucsínó 1100 forint, egy kisüveges kóla 500 forint.