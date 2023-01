Nem lehet elodázni az áremelést: tényleg luxus lehet a magyaroknak az ország legnagyobb kincse

Úgy tűnik a magyar fürdők rájöttek, a mostaninál sokkal hatékonyabban is tudnak működni, ha rá vannak kényszerülve: gáz helyett termálvízzel fűtenek, optimalizálták a nagy energiaigényű berendezések működését, van ahol bevezették a négynapos munkahetet. De a szolgáltatások díjának emelését sehol sem lehetett megúszni, van ahol 25-30 százalékkal is többet kell fizetni a belépőkért 2023-ban. Hogy részesülhetnek-e állami támogatásból, még bizonytalan, egyenlőre egy félmondatnyi ígéretük van csupán. A Pénzcentrum fürdőkörképében a legfontosabb, őket érintő kérdéseket jártuk körül.

Úgy tűnik ok nélkül féltette mindenki a fürdőket az energiaválságtól, akiknek sikerült talpon maradniuk, márpedig tömeges bezárásokra nem került sor, azok hatékonyabb működés mellett kifejezetten jó ünnepi szezont zártak, sőt, sok esetben a látogatószám meghaladta a korábbi, utólag pesszimistának bizonyuló várakozásokat. Persze ezt csak úgy lehetett kivitelezni, hogy árat emeltek, méghozzá van, ahol drasztikusan hozzá kellett nyúlni a belépőkhöz, sőt vannak helyek, ahol a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által támogatott kezelések is magasabb áron vehetők igénybe február 1-től.

Gáz helyett a fürdőkben igyekeznek az elfolyó termálvizet használni fűtéshez, letakarják a kinti medencéket, optimalizálják a szaunák működését és a nyitvatartást, de a fővárosban a négynapos munkahéttől sem riadtak vissza annak érdekében, hogy kevesebbet kelljen fűteni az irodahelyiségeket. De hogy mindez hosszútávú biztonságot nem nyújthat, az biztos, hiszen a beszállítók is folyamatosan emelik az árakat, gondoljunk csak bele mennyit drágultak a papírtermékek vagy a tisztítószerek.

A turizmust támogató kormányzati intézkedésekből a fürdők kimaradtak, hogy egyéb állami segítségben, központi támogatásban bízhatnak-e, ma még nagy kérdés, bár biztató jeleket már lehet látni. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a 2023. január 12-i Kormányinfón azt közölte, hogy a fürdőkkel is fognak tárgyalni: meg kell nézni, milyen támogatásra van szükség ahhoz, hogy a mostani szezon után a következő télen ne legyenek bezárások”

Kié a fürdő? A budapesti gyógyfürdők, Hévíz, Gyula vagy Hajdúszoboszló fürdője mind önkormányzati tulajdonban vannak. A Telex értesülései szerint mintegy 90 fürdő állami kisajátítását tervezheti a Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter nevével fémjelzett növekedési és versenyképességi kabinet, miközben azt is fontolgatja, hogy az így megszerzett fürdőket aztán magánüzemeltetőknek adja koncesszióba.

De a szakértők várakozásai alapján 2023-ban a gazdasági nehézségek mellett is a turizmus további növekedésére lehet számítani – ez mindenesetre bizakodással töltheti el az ágazatot.

Budapest túlteljesített

A főváros, sőt Magyarország turisztikai látványosságai közül a fürdők ma már kihagyhatatlanok, nincs olyan top sights lista, amelyben ne szerepelnénk. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-nél a múlt évi vendégforgalom már megközelítőleg 80 %-a, az árbevétel mintegy 90 %-a volt a 2019. évinek. A 2021-es évvel összevetve ugyanezen számokat a látogatók száma 208 %-os növekedést mutat, bevételi oldalról pedig 250 %-ot. Budapesten a külföldi és a hazai látogatószám egyaránt kiemelkedő volt az év végi ünnepek alatt és még január első hetében is, ez fürdőinkben is megmutatkozott. Az éves vendégforgalom lényegesen magasabb volt a tervezetthez képest – tudta meg a Pénzcentrum a Bálintné Réffy Edittől, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. senior kommunikációs szakértőjétől

Ugyanakkor az összkép nemcsak fehér, hanem fekete is: mint megtudtuk, az energiaköltségek 2023-ban – a magas áram-, gáz- és távhőárak miatt – a 2022. évhez képest előreláthatólag több mint 170 %-kal nőnek, ugyanakkor a beszállítók is jelentős mértékben árat emelt. Az energiaárak és az infláció növekedése miatt a munkabérek reálértéke régen nem látott mértékben csökkent, ezért a társaság a Fővárosi Közgyűlés vonatkozó határozatának megfelelő mértékű béremelést valósít meg.

Mindezek miatt az áremelés elkerülhetetlen: 2023 elejétől megemeltük a fürdőbelépők árát, ez 10 és 33 százalék közötti díjemelés fürdőtől és jegytípustól függően.

A leginkább külföldi vendégek által látogatott történelmi fürdőinkben magasabb az áremelés mértéke, 30 % felett alakul. Ezzel még csak most érjük az európai történelmi fürdők 27 euró körüli minimum árszintjét (mely általában 2-3 órára szóló belépést jelent). A belépődíjaink tehát így is alacsonyabb árszínvonalat mutatnak a hasonló európai fürdők jegyáraival összevetve. A hazai vendégeknek ezekre a helyekre változatlanul érdemes a Zsigmondy klubkártyát kiváltani, ez esetben a fürdőbelépők árai változatlanok.

- számolt be Bálintné Réffy Edit, majd hozzátette, a hazai vendégek részéről kedvelt fürdőkben mérsékelt áremelés történt: általában 15 % körüli. A legmagasabb 20 %-os a díjemelés Csillaghegyen a hétvégéken, ugyanakkor a Palatinus fürdőben nem változik a belépő ára a nyári szezonig. Beszámolt arról is, hogy

fürdőink gyógyászati részlegein a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által támogatott kezelések magasabb áron vehetők igénybe február 1-jétől. Az áremelést alapvetően a költségek növekedése indokolja. A mostani árváltozásnál a komplex fürdőgyógyászati ellátás díja emelkedik nagyobb mértékben, mely azonban továbbra is nagyon kedvezményes ellátást jelent, egy-egy kezelés ára 1125 forint.

Rákérdeztünk az energiaválságtervre is, hogy milyen energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be. Ezek közül kiemelt néhányat:

bizonyos időszakokban szűkített szolgáltatást nyújtanak, például kevesebb szauna, gőz és hőlégkamra üzemel,

a wellness-medencék üzemelését a vendégforgalomhoz igazítják; a fűtés hőmérsékletét még inkább az időjáráshoz igazítják;

a kültéri medencéket letakarják a vízhőfok megtartása érdekében;

ahol lehetőség van, gáz helyett az elfolyó termálvizet használják fűtésre

nem használják a nagy áramigényű reflektorokat, vagy kevesebbet és kevesebb ideig;

a társaság központjában megváltozott a munkarend, október elejétől március végéig négynapos munkahetet vezettünk be, ennek megfelelően napi magasabb munkaóraszámmal, így az épületeket a hét négy napján elég fűteni.

Az első tapasztalatok alapján ezekkel el tudtunk érni olyan mértékű megtakarítást, amely ez évben – a várhatóan még nehezebb helyzetben – is hozzásegíti társaságunkat ahhoz, hogy működni tudjunk. Célunk a lehető legjobb megoldások megtalálása. A 2023. évi üzleti tervhez munkatársaink különböző eseteket modellezve számításokat végeztek, adatalapú elemzéseket készítettek. Ezek alapján megvizsgálták a megtakarítási lehetőségeket minden fürdőegységre és szolgáltatásra külön lebontva.

- magyarázta, majd elmondta, hogy az energiaválságra tekintettel a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága támogatást nyújtott sportlétesítményeknek a közüzemi díjak változásával felmerülő többletterheik kezelésére. Társaságuk szerződés keretében részt vesz az Úszó Nemzet Programban, így a többi sportlétesítménnyel együtt egy egységük, a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő és Székely Éva Uszoda is kap segítséget. A támogatás összege az uszodák működésének töredékrészét teszi ki, tulajdonképpen azoknak az úszóiskoláknak jelent segítséget, amelyek az önköltségi árat sem tudnák megfizetni.

Remek december Debrecenben

Remek decembert zárt az debreceni Aquaticum, amiben része volt az iskolai szünet meghosszabbításának, a Covid miatt az előző években hiányzó külföldi vendégek visszatérésének és a nyári táborok mintájára szervezett téli úszótábornak is, melyet a szülők is nagy érdeklődéssel fogadtak.

„A 2022-ben kezdődő energiaválság alapvetően érinti a mi komplexumunkat is” -válaszolta a Pénzcentrum megkeresésére Kovács Dániel, Aquaticum Debrecen marketingigazgatója, majd hozzátette:

A termálvizes kútjainkból származó víz hőenergiáját a nemrégiben elvégzett fejlesztéseknek köszönhetően immáron minden egységünk fűtésére fel tudjuk használni, így a szálloda mellett valamennyi fürdőegységünk részesülhet ebből az energiából. Ennek is köszönhető, hogy továbbra is a teljes szolgáltatási körrel tudunk működni és a nyitvatartási idő minimális optimalizálásán kívül semmilyen korlátozást nem kellett bevezetnünk.

Január elején 10 százalék körüli jegyáremelést hajtott végre Debrecen, ami a vendégek visszajelzései és a forgalmi adatok alapján még tolerálható módosításnak bizonyult. Kovács Dániel kifejtette:

A hosszú távú, biztonságos üzemeltetéshez nagyon fontos lenne az energiaárak csökkenése. Az a szint, amivel jelenleg számolnunk kell, jegyáremeléssel már nem lekövethető. Fontos látni, hogy az energiaárak mellett minden területen jelentkezik az árnövekedés: egy fürdő esetében jelentős tétel a szükséges vegyszerek jelentős drágulása vagy a vendéglátáshoz kapcsolódó alapanyagok költsége. Kedvező időjárási viszonyok mellett és az energiaárak konszolidálódása esetén szeretnénk elkerülni, hogy bármilyen további változtatást kelljen alkalmaznunk.

kellett-e árat emelni 2023-ban?

Bükön is spórolnak

Büki Gyógyfürdő Zrt. is szigorú költségtakarékossági és energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be, de elsődleges szempont volt, hogy a vendégélmény ne sérüljön, és az elért költségmegtakarítás az eredti célkitűzéseket jelentősen meghaladta.

A földgázfelhasználásunk 2022. az év utolsó 4 hónapjában az előző év azonos időszakához képest 47%-kal csökkent, a villamosenergia felhasználás ebben az időszakban pedig 21%-kal csökkent.

- tudtuk meg Koós Melindától, a Büki Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatójától.

Az ünnepi szezon mindig egy kiemelt forgalmú időszak a turizmusban, Bükön a tavalyi vendégforgalomnál több mint 20%-kal jobb eredménnyel búcsúztatták az évet mind vendégszám, mind árbevétel tekintetében. A szigorú költségtakarékossági és energiatakarékossági intézkedések bevezetése ellenére is tavaly év végén kénytelenek voltak az áraikat megemelni, ez differenciáltan realizálódott a különböző jegytípusok esetében, átlagosan 8-10 százalékkal drágult a belépés. 2023-ban nem emeltek az árainkon

Az energiafelhasználást és a költségeink alakulását továbbra is folyamatosan monitorozzuk, szükség esetén beavatkozunk a folyamatokba. További megszorítást azonban nem tervezünk, ahogy szolgáltatás vagy nyitvatartási idő csökkentést sem. Ellenben tovább folytatjuk a megújuló energiafelhasználással kapcsolatos fejlesztéseinket, modernizáljuk az élményfürdő öltözőblokkját, infrastrukturális felújításokat is tervezünk, továbbá számos kisebb szolgáltatásfejlesztést hajtunk végre, ami a magasabb minőségű vendégkiszolgálás irányába mutat.

- összegette a vezérigazgató.

Metángázból áramot

Hajdúszoboszlón is volt ok az örömre, az előző évhez képest az ünnepi időszakban 30%-kal jobban teljesített a Gyógyfürdő és az Aqua-Palace Élményfürdő. A tervezettet túlszárnyalták, az üzemeltetésben több alternatív megoldást alkalmaznak: a termálvíz hőjét fűtésre is használják lemezes hőcserélőn keresztül, és a termálvíz metántartalmának hasznosítását gázmotor segítségével oldják meg. A metángáz elégetése során keletkező elektromos áramot és az ebből eredő hulladékhőt is hasznosítják, valamint hőszivattyúk is működnek a termálvíz hulladékhőjének hasznosítására. Ezenkívül a vendégforgalom igényeinek megfelelve optimálisan üzemeltetik a szaunákat.

Ennek ellenére kénytelenek az Árpád Uszodát januárban és februárban zárva tartani, de ezen kívül újabb megszorításokat nem terveznek, hiszen az energiaárak kedvezően alakulnak, a szállodai foglalásaik is pozitív tendenciát mutatnak.

Az áremeléssel kapcsolatban elmondták, hogy egy egyensúlyi üzleti tervet készítettek, melyhez a takarékos működés mellett elkerülhetetlen volt, a fürdőbelépő árak 20-25%-os emelése.