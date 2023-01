Ez a gombafaj robbanthatja ki az újabb világjárványt? Ezt kell tudni a rettegett zombikórról

Az HBO Max legújabb The Last of Us című sikersorozatában a zombiapokalipszisért egy gombafaj felelős, amely megfertőzve az embert átveszi az irányítást a test felett. A járványt csak kevesen élik túl, a sorozat főszereplői pedig az életüket kockáztatva küzdenek a gyógymódért. Természetesen a sci-fi sorozat nagyban elrugaszkodott a valóságtól, az alapfelvetése azonban nem olyan légbőlkapott: tudósok állítják, hogy a gombafertőzések már most nagy egészségügyi károkat okoznak a világon, és a jövőben még nagyobb lehet a fenyegetés.

Rengetegen nézik most a világon az új science fiction sorozatot, a The Last of Us-t, amelyben nem vírus, és nem is baktérium, hanem gombajárvány fertőzi meg az emberiséget. Az összesen kilencrészes sorozat két epizódja már látható az HBO Max-on. Az első részben egy talk showban (beszélgetős műsorban) tudósokat kérdeznek arról, mi jelent a következő évtizedekben nagy fenyegetést az emberiségre. Az egyik szakértő meglepő módon a gombákat hozza fel, és rávilágít: most nem tartunk a gombáktól, mert nem élnek meg az emberi test hőmérsékletén. Azonban, ha valamilyen körülmény - például a globális felmelegedés - arra kényszeríti a gombákat, hogy a tűréshatárukat kitolják, akkor az embereknek befellegzett. Ugyanis nincs a gombákra gyógymód, nincs ellenük védőoltás, mint a baktériumok, vírusok ellen. Évtizeddekkel később, amikor a globális felmelegedés már érezteti hatását az egész világon, valóban embereket kezd el fertőzni egy agresszív gombafaj, mely a sorozatban egyfajta zombikórt eredményez.

Bár a tudományos alapokon nyugvó történetnek nagy része kitalált, a gombák valóban jelenthetnek komoly fenyegetést az emberek egészségére. Ezt erősítették meg szakértők a Sky Newsnak. "Számos gombafaj fertőzi meg az emberek agyát szerte a bolygón, melynek gyakran pusztító körülményei vannak" - szögezte le a lap kérdésére Elaine Bignell professzor, aki a világ vezető kutatója az embert megfertőzni képes kórokozó gombák területén.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfigyelései szerint a pandémia alatt megszaporodtak a gomba okozta fertőzések a világban, azért 2022-ben kiadtak egy jelentést arról, milyen gombafajok jelentenek fenyegetést. Ezen a listán 19 faj szerepel, 4 kritikus, 7 magas és 8 közepes kockázatú csoportra bontva. A legnagyobb kockázatot a Cryptococcus neoformans, a Candida auris, a Candida albicans és az Aspergillus fumigatus nevű gombafajok hordozzák.

A WHO listája a kórokozó gombákról a fenyegetés súlyossága szerint:



Az Aspergillus fumigatus a háztartásokban gyakran megtalálható penészgomba, mely fehér vagy zöld színű foltokat képez a kenyéren, de megtalálható a párnákban, szőnyegekben, plüssállatokban is. Általában egészséges szervezetre nem jelent veszélyt, általános légúti panaszokat okoz. Azonban legyengült immunrendszerrel szemben veszályes fertőzést okozhat: ha elszaporodik a szervezetben már nem lehet gyógyítani, maximum fékentartani a betegséget. A krónikus tüdőbetegség, melyet a gomba okozhat, halálos is lehet.

A Candida fajok felelősek olyan fertőzésekért, mint a bőrgomba, hüvelygomba, vagy szájpenész, rengeteg fertőzést okozva szerte a világban. A Cryptococcosis neoformans pedig a tüdőt és az agyat támadja: tüdő- vagy agyhártyagyulladást okoz betegeknél, akiknek az immunrendszerük legyengült. A lap szerint ilyen fertőzés évente több mint 100 000 embert öl meg Fekete-Afrikában.

"A halálos gombafajokban az a közös, hogy képesek az emberi testhőmérsékleten szaporodni, ami szokatlan egy gomba esetében" - mondta Bignell professzor a Sky Newsnak. Az említett sorozatban szintén erre a szokatlan tulajdonságra építették a zombikórt okozó gombafaj ötletét. Viszont a The Last of Us című sorozatban az apokalipszist a Cordyceps nevű faj okozza, amely a WHO listáján nem szerepel.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezek voltak a legnézettebb sorozatok, filmek a HBO Max-on 2022-ben: te mindegyiket láttad? Kalandos egy éve volt a magyar HBO-nak, hiszen az HBO Go-ból HBO Max lett, ráadásul a fejlesztések nem értek véget: még az idén át fog alakulni a felület.

Friss! Hivatalosan is bejelentette a Warner Bros, hogy berendelték a The Last of Us című sorozat második évadát.

Tényleg veszélyes a Cordyceps?

Ez a gombafaj valóban megfertőzi a rovarokat és átveszi az irányítást a testük felett. A sorozatban ugyanez történik, csak emberekkel, viszont erre a valóságban nem volt még példa - és nem is változott még senki zombivá. Dr. Mark Ramsdale, az MRC Orvosi Mikológiai Központ molekuláris mikrobiológiai professzora szerint körül-belül 600 alfaja létezik a Cordycepsnek, melyek túlnyomórészt rovarok kórokozói. A trópusi erdőkben előforduló gomba spórákkal hatol be a rovarok szervezetébe, majd átveszi az irányítást. A gazdatestet nedvesebb helyre vezeti, amely a gomba növekedésének kedvez. A rovar testét a gomba "felfalja", majd új spórákat bocsát ki.

Arra nincs bizonyíték, hogy a Cordyceps embereknél is okozna fertőzést - szögezte le Dr. Ramsdale. Viszont kitért rá, hogy a gyógyászatban, főként kínai gyógynövénykészítményekben használják ezt a fajta gombát.

Attól nem kell tehát tartani, hogy a The Last of Us című sorozatban látottak valóra válnának, a rovarok esetében "zombikórt" okozó gombafaj emberre nem veszélyes a szakértők szerint. Vannak azonban más gombafajok, amelyek ott lehetnek bárki otthonában, és komoly betegséget okozhatnak. Ezért sem érdemes félvállról venni a fal vizesedését, penészesedését, az élelmiszerek helyes tárolását, a rendszeres takarítást. Komoly betegséget lehet ugyanis megelőzni, ha figyelünk az életterünkre.