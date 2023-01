Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2023. január 5.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2023. január 5.

Névnap

Simon

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 396.09 Ft

CHF: 401.37 Ft

GBP: 449.22 Ft

USD: 373.16 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2023. január 4.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 1. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 4, 13, 16, 24, 27, 32



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 110 db

5-ös találat: 3576 db

4-es találat: 42410 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 10680 Ft

MOL: 2612 Ft

RICHTER: 8355 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2023.01.06: Főleg északkeleten és délnyugaton rétegfelhős tájakra, majd napközben átmenetileg magasszintű felhőzetre is számíthatunk, emellett hazánk nagy részén több órára kisüthet a nap. Ködfoltok lehetnek. Legfeljebb szitálás fordulhat elő. Az északnyugati, majd délnyugati szél többfelé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +7, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7, 12 fok között alakul, északkeleten 4, 6 fok valószínű.

2023.01.07: Gyengén és erősen felhős területek egyaránt előfordulnak, utóbbi délnyugaton kisebb, északkeleten nagyobb területen, másutt több-kevesebb napsütés is várható. Ködfoltok is lehetnek. Helyenként előfordulhat szitálás, a nap első felében az északkeleti országrészben gyenge eső is. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között várható, de a tartósabban borult tájakon csupán 4, 6 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A szeles időjárás hatására kiválóan alakul a levegőminőség. (2023.01.05. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hidegfront érkezik, legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A cselekvési reakció késhet, a szervezet görcskészsége erősödhet. (2023.01.05)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!