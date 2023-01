Menekülnek a használt lakásokból a magyarok: őrült zuhanás a bankokban, mi lesz ennek a vége?

Majdnem történelmi mélypontra süllyedt a lakáshitelezés novemberben, több mint 20 százalékot zuhant az új szerződések összege. A kamatok tovább vágtatnak, egyelőre remény sincs a javulásra. Megmutatjuk, mi vezetett idáig, mik a kilátások 2023-ra, illetve a friss ajánlatokat is összehasonlítjuk.

Csaknem hat éve nem történt meg az a lakáshiteleknél, ami novemberben igen: 2017 áprilisa óta először ment 50 milliárd alá a lakáscélú hitelek új szerződéseinek összege. Az MNB legfrissebb, ma kiadott jelentéséből az is kiderül, hogy a kamatok még mindig növekednek, és egyelőre remény sincs arra, hogy a lakáshitelezés visszatérjen a normális kerékvágásba. Újra megnéztük a számokat, és megpróbáljuk kitalálni, hogy mi következhet most.

Majdnem megfeleződtek az új szerződések

2022 novemberében 49,46 milliárd forint lakáscélú hitelt vettek fel a magyarok, ami tízmilliárddal kevesebb az októberi értéknél, tehát több mint 20 százalékos zuhanást könyvelhetett el ez a hiteltípus. Ennyire rossz eredményt utoljára csaknem hat esztendeje, 2017 áprilisában jegyezhettünk fel, akkor 43,61 milliárd volt a jegyzés, és még a covid-járvány okozta gazdasági mikroválságban sem volt ilyen alacsonyan ez az érték.

Természetesen a magas kamatok még mindig a fő okai annak, hogy a magyarok ennyire kevés lakáscélú hitelt vesznek fel. Nagyon úgy tűnik, hogy 2022 utolsó negyedévére a rezsiemelés és a folyamatosan száguldó infláció is olyan mértékben gyűrűzött be a háztartásokba, hogy a hitelfelvételt akár évekkel is elodázhatják a családok. Ezt erősíti, hogy augusztus, vagyis a rezsiemelés bejövetele óta csökken az új jegyzések összege észrevehető módon. Abban a hónapban - mint a fenti grafikonon is szemléltettük -

96 milliárd volt az új szerződések összege, innen jutottunk el a mostani 49 milliárdig, vagyis mindössze négy hónap alatt csaknem megfeleződött az érték.

Elengedtük a felújítási hiteleket

Ha a felhasználás célja szerinti bontást nézzük, ott is találhatunk egy jelentős visszaesést. Megnéztük a novemberi hónapokat 2019 óta, és itt az látszik, hogy bár még mindig a használt lakásokra vesszük fel leginkább a lakáscélú hiteleket, ez is brutálisat zuhant: egy év alatt 50 százalék feletti a csökkenés ebben a szegmensben.

Valamennyire megnyugtató lehet, hogy az új lakásokra, illetve felújításra és korszerűsítésre felvett hiteleknél jóval kisebb a zuhanás, de ezek az értékek sem az igaziak. Utóbbinál magyarázat lehet, hogy az emberek lassan elengedték a felújítási hiteleket, és ha rá is szorulnak ilyesmire, inkább más forrásból igyekeznek megoldani.

Brutális kamatok

Elérkeztünk a valódi magyarázathoz, vagyis ahhoz, miért zuhan folyamatosan a lakáscélú hitelek jegyzése. A válasz természetesen a kamatokban keresendő: a ha a lenti grafikont megnézzük, akkor jól látszik, hogy a lakáscélú hitelek esetében újra emelkedést tapasztalhattunk, ismét több, mint egy teljes százalékkal nőtt az átlagkamat az egy éven túl fixált kamat esetén. Felújításra és korszerűsítésre felvett hitel esetén pedig még durvább a helyzet, itt két százalékos kamatemelkedéssel kell számolni.

Néhány hónapja még bízhattunk abban, hogy a kamatok már nem emelkednek tovább, a reményeket azonban szertefoszlatni látszik, hogy a jegybank kimondottan pesszimistán látja 2023-at. Az éves infláció akár 17 százalékos is lehet, a terv pedig az, hogy év végére lesz csak egy számjegyű a havi áremelkedés, maga a csökkenés pedig biztosan nem indulhat meg az év közepe előtt. Egyelőre tehát nem érdemes a kamatcsökkenésre játszani, bár a jegybank korábban megígérte, hogy az alapkamat-emelések már befejeződtek.

Mikor megy le a törlesztő?

Fontos megnézni azt is, hogy a törlesztőrészletek nagyságát is alapjaiban meghatározó BIRS-mutatók csökkentek: az 5, 10 és 20 éves futamidejű BIRS 1,9 és 2,3 százalékkal csökkent ahhoz képest, amennyi október végén volt. A Pénzcentrum még december közepén arra volt kíváncsi, vajon elmozdulhat-e végre a több hónapos holtpontról a lakáshitelek jegyzése, illetve arra, miért lesz könnyebb a magyaroknak azzal, hogy lejjebb ment ez az érték.

A 10 évre fixált BIRS valóban csökkent az elmúlt hetekben, de fontos megjegyezni, hogy a mostani érték még mindig nem a legkedvezőbb. Az utóbbi hetekben-hónapokban amúgy is jellemző erre az értékre, hogy oda-vissza megy, vagyis emelkedés után kis konszolidációt tapasztalunk, de összességében persze a folyamatos emelkedés volt jellemző. Jelen pillanatban ötven százalékos esély van arra, hogy vissza fog szökni a magasba, de ehhez sok tényezőnek kell megtörténnie

- mondta akkor lapunknak Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője.

Dupla visszafizetés

Végezetül pedig nézzük meg a bankok ajánlatait, ahogy minden hónapban megtesszük. Immár eljutottunk oda, hogy egy tízmilliós felvett hitelösszegnél a dupláját kell visszafizetni a legjobb ajánlat esetén is: augusztus körül, mikor a zuhanás elindult, ez az érték még alig volt másfélszeres.

De törlesztőt sem találunk már erre az összegre 85 ezer forint alatt: mint korábban is többször írtuk, nem csoda a kamatokat és főleg a törlesztőket nézve, hogy ekkorát zuhan a lakáshitelezés. A begyűrűző energiaválság és a folyamatos drágulás mellett a magyaroknak most nem a lakáshitel felvétele a fő prioritás, különösen, ha egy havi törlesztő akár a család jövedelmének ötödét is elviheti havonta - ha a példáunkban szereplő 400 ezres havi jövedelmet vesszük alapul.

A nehéz gazdasági helyzetben, a folyamatos kamatemelkedés közepette most mindennél fontosabb, hogy körültekintően, óvatosan és nagyon gondos, alapos utánanézés végén vegyünk fel lakáshitelt. Ebben azonban most is segíthet a Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora, amelybe beírva a nekünk legjobb paramétereket, biztosak lehetünk benne, hogy az anyagi helyzetünknek és a jövedelmünknek leginkább megfelelő ajánlatot is megtaláljuk.