Fájdalmas rezsidöntést hozott Budapest: buszokat állítanak le, a Műjégpálya sorsa kérdéses

MTI Link a vágólapra másolva

A BKV arról számolt be, hogy a drasztikusan megemelkedett gázár miatt leállítja a CNG-hajtású autóbuszokat, miután a cég esetében annak ára az ötszörösére emelkedett. A Műjégpálya kapcsán is döntés született: december 31. bezárhat – számolt be az MTI.

A BKV döntése szerint, miután drasztikusan megnövekedett a gázár miatt átmenetileg leállítják a CNG-hajtású autóbuszokat és azokat korszerű dízelüzeműekkel helyettesítik majd. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes elmondása szerint erre november 1-jétől fogják fokozatosan kivonni a forgalomból az 53 CNG-üzemű autóbuszokat, miután a BKV esetében a földgáz ára ettől az időponttól az eredeti ár közel ötszörösére fog nőni, így az új földgázárak mellett a CNG-hajtású járművek egy kilométerre vetített fajlagos üzemanyagköltsége a dízel hajtású autóbuszokéhoz képest 350 százalékkal, kilométerenként mintegy 500-550 forinttal lesz magasabb. Ezzel pedig a forgalomban lévő 53 CNG-hajtású járműveknek éves szinten egymilliárd forintra nőne az üzemanyag költsége. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A főpolgármester-helyettes a háttérbeszélgetés során arra is kitért. hogy a Műjégpálya kapcsán az a döntés született, hogy amíg rentábilisan tudják működtetni, addig nyitva tartják. Azonban a szociális kiadások terhére nem fogják működtetni, így mindössze december 31-ig lehet majd látogatni. Ennek oka az is, hogy a korábban magas látogatószám nincsen biztosítva Kiss Ambrus szerint a jövőben.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK