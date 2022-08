Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. augusztus 21.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2022. augusztus 21.

Névnap

Sámuel, Hajna

Deviza árfolyam

EUR: 404.26 Ft

CHF: 420.04 Ft

GBP: 476.34 Ft

USD: 402.71 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2022. augusztus 20.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. héten emelkedő számsorrendben a következők:

5, 17, 31, 61, 68

Joker: 573132

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 11 db

3-as találat: 2127 db

2-es találat: 61168 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 9148 Ft

MOL: 2834 Ft

RICHTER: 7970 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.08.22: Átmeneti vékonyodások, felszakadozások mellett nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél időnként megerősödik. Zivatarok térségében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13, 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19, 27 fok között várható, de északkeleten 28, 32 fokot is mérhetnek.

2022.08.23: A fátyolfelhőzet és a sokfelé erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett több-kevesebb napsütés is lehet. Több helyen előfordul eső, zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél időnként megerősödik, zivatarban viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12, 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 21, 28 fok között alakul, de északkeleten 29, 32 fok is valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A változékony, időnként csapadékos időjárás hatására a levegőminőség kedvezően alakul. (2022.08.21. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. A keleti országrészben inkább a meleg-, nyugaton a hidegfronti tünetek lesznek a meghatározók. (2022.08.20)

