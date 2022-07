Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. július 3.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2022. július 3.

Névnap

Kornél, Soma

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 399.96 Ft

CHF: 399.59 Ft

GBP: 463.96 Ft

USD: 383.61 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2022. július 2.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 26. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 36, 42, 57, 79

Joker: 720167

Ezen a héten 1 telitalálat volt.

5-ös találat: 1 db

4-es találat: 21 db

3-as találat: 1804 db

2-es találat: 55646 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 8390 Ft

MOL: 2912 Ft

RICHTER: 6940 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.07.04: Általában sok napsütés várható gomoly- és északnyugat felől egyre több fátyolfelhővel, így egyre szűrtebbé válik a napsütés. Napközben csak kevés helyen a Nyugat-Dunántúlon várható zápor, zivatar, majd késő estétől már jelentősen nő a csapadékhajlam. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül. A minimum-hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul, a hidegre érzékeny helyeken azonban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 32 és 39 fok között alakul, északnyugaton lesz a hűvösebb.

2022.07.05: Éjjel északnyugat felől hidegfront felhőzete érkezik, amely napközben át is vonul hazánk fölött, miközben szakadozottá válik. Emellett több-kevesebb napsütésre is mindenütt számítani lehet. Éjjel először a Dunántúlon, majd napközben már másutt is többfelé várható zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. A hajnali 15, 23 fokról délutánra 27 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet, az Alföldön lesz a melegebb, míg északnyugaton a hűvösebb idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A délutáni, esti órákban az oxidatív légszennyező anyagok mennyisége megnövekedhet, az ózon mennyisége többfelé az egészségügyi határérték fölött alakulhat. (2022.07.03. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatás várható, ezért az arra érzékenyeknél fejfájás, koncentráció-képesség csökkenés jelentkezhet. (2022.07.02)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!